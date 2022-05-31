Неймар покатался на американских горках, Икарди с Вандой улетели в Руанду. Как провели выходные известные футболисты

1653977427

вчера, 09:10

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Продолжаем следить за личной жизнью футболистов.

Итальянский защитник , который объявил недавно об уходе из «Ювентуса», снялся в промо-ролике к фильму «Топ Ган».

Форвард МЮ сделал предложение своей девушке.

Защитник дортмундской «Боруссии» сходил на матч НБА .

Футболисты сборной Бразилии посетили аттракционы.

же после этого еще и успел сходить в гости к известному повару Нусрету.

Девушка дня. Невеста футболиста «Герты» .

Хавбек «Интера» тоже решил расслабиться в отпуске.

Легенда «Ювентуса» показа класс на улицах Нью-Йорка.

Вот так хавбек «Лейпцига» ест яблоки.

Уругвайский футболист пообщался с лошадьми.

Форвард «Кальяри» сыграл свадьбу.

Стиляга дня. Полузащитник «Манчестер Сити» .

Голкипер ПСЖ поздравил свою девушку с днём рождения.

А вот так отдыхает защитник «Баварии» . Словно где-то в глубинке России!

Милота дня. Бывший рулевой «Реала» сфотографировался со своим внуком.

Форвард ПСЖ слетал с женой в Руанду.

Главный тренер сборной России отдыхает в Таллине.

Всем хорошей и бодрой недели!