Неймар покатался на американских горках, Икарди с Вандой улетели в Руанду. Как провели выходные известные футболисты

Продолжаем следить за личной жизнью футболистов.
Итальянский защитник Джорджо Кьеллини, который объявил недавно об уходе из «Ювентуса», снялся в промо-ролике к фильму «Топ Ган».
Форвард МЮ Маркус Рэшфорд сделал предложение своей девушке.
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс сходил на матч НБА.
Футболисты сборной Бразилии посетили аттракционы.
Неймар же после этого еще и успел сходить в гости к известному повару Нусрету.
Девушка дня. Невеста футболиста «Герты» Кевина-Принса Боатенга.
Хавбек «Интера» Артуро Видаль тоже решил расслабиться в отпуске.
Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро показа класс на улицах Нью-Йорка.
Вот так хавбек «Лейпцига» Кристофер Нкунку ест яблоки.
Уругвайский футболист Эдинсон Кавани пообщался с лошадьми.
Форвард «Кальяри» Бальде Кейта сыграл свадьбу.
Стиляга дня. Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш.
Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поздравил свою девушку с днём рождения.
А вот так отдыхает защитник «Баварии» Люка Эрнандес. Словно где-то в глубинке России!
Милота дня. Бывший рулевой «Реала» Зинедин Зидан сфотографировался со своим внуком.
Форвард ПСЖ Мауро Икарди слетал с женой в Руанду.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отдыхает в Таллине.
Всем хорошей и бодрой недели!
Думаю автор не досмотрел видео с Кавани, и преждевременно сделал вывод))
Думаю автор не досмотрел видео с Кавани, и преждевременно сделал вывод))