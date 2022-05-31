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Неймар покатался на американских горках, Икарди с Вандой улетели в Руанду. Как провели выходные известные футболисты

вчера, 09:10
Икарди и Ванда
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Продолжаем следить за личной жизнью футболистов.

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини, который объявил недавно об уходе из «Ювентуса», снялся в промо-ролике к фильму «Топ Ган».

Форвард МЮ Маркус Рэшфорд сделал предложение своей девушке.

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс сходил на матч НБА.

Футболисты сборной Бразилии посетили аттракционы.

Неймар же после этого еще и успел сходить в гости к известному повару Нусрету.

Девушка дня. Невеста футболиста «Герты» Кевина-Принса Боатенга.

Хавбек «Интера» Артуро Видаль тоже решил расслабиться в отпуске.

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро показа класс на улицах Нью-Йорка.

Вот так хавбек «Лейпцига» Кристофер Нкунку ест яблоки.

Уругвайский футболист Эдинсон Кавани пообщался с лошадьми.

Форвард «Кальяри» Бальде Кейта сыграл свадьбу.

Стиляга дня. Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш.

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма поздравил свою девушку с днём рождения.

А вот так отдыхает защитник «Баварии» Люка Эрнандес. Словно где-то в глубинке России!

Милота дня. Бывший рулевой «Реала» Зинедин Зидан сфотографировался со своим внуком.

Форвард ПСЖ Мауро Икарди слетал с женой в Руанду.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отдыхает в Таллине.

Всем хорошей и бодрой недели!

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 11:02
А почему тогда жирафы?.. А не ..бегемоты, например?. Хе..
старина
старина
вчера в 10:44
Дочки подрастают,как подумаю.что за негра замуж пойдут...
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 10:34
То что Неймар клоун согласен но жирафы....)))

Думаю автор не досмотрел видео с Кавани, и преждевременно сделал вывод))
shlomo
shlomo
вчера в 09:55
Спасибо за такую подборку...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 09:47
Особенно понравился клоун Неймар и... жирафы...
Гость
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