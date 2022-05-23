Новые татуировки Неймара и свадьба Гюндогана. Как провели выходные известные футболисты

Свежая подборка закулисной жизни футболистов.
Итальянский форвард Марио Балотелли обзавелся картиной в честь себя.
Форвард сборной Испании Альваро Мората отправился на отдых с семьей.
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай сыграл в теннис.
Легендарный Франк Рибери встретился с итальянской журналисткой Дилеттой Леоттой.
Представьте радость работников этого кафе. К вам пришел сам Зинедин Зидан!
Стиляга дня. Форвард «Галатасарая» Райан Бабел.
Футболисты «Севильи» сыграли в пейнтбол.
А Бастиан Швайнштайгер с Томасом Мюллером — в гольф!
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер посетил детскую больницу.
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле узнал пол будущего ребенка.
Аналогичную процедуру прошел и хавбек ПСЖ Юлиан Дракслер.
Форвард ПСЖ Неймар набил новые татуировки.
Милота дня. Верный друг защитника «Ливерпуля» Константиноса Цимикаса с медалью Кубка Англии.
Защитник «Барселоны» Дани Алвес вместе со своей спутницей посетил Италию.
Новобранец «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд покатался по Монако.
Хавбек «горожан» Илкай Гюндоган решил стать семьянином, одним холостяком меньше, слабак!
Девушка дня. Жена легенды «Ромы» Франческо Тотти.
Легенда «Челси» Джон Терри сходил в парикмахерскую.
«Поздравляем» всех с началом рабочей недели!
Всем хорошей недели :)
Всем хорошей недели :)