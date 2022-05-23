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Новые татуировки Неймара и свадьба Гюндогана. Как провели выходные известные футболисты

23 мая 2022, 08:25
Неймар
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Все комментарии
Jon718875
Jon718875
25 мая в 07:14
Неймар вместо татуировки лучше бы мозги себе купил
старина
старина
23 мая в 09:46
Хороша подборка)Бало сам о себе вновь напомнил.Мората возит свою многочисленную семью в Сочи на отдых)Депай осваивает новый вид спорта.Рибери кайфует с известной итальянской журналисткой.Зидан рекламит кебабную.бабел решил сняться в Модном приговоре.Севильцы играют в войнушки.Томас со Швайни горят желанием обыграть Тайгера Вудса.Рюдигер-молодец,что проведал детишек.Чиро и Драко пополняют генофонд,нужное дело.Неймар ищет свободное место для татухи.Ливерпуль присматривается к новому четвероногому защитнику из Греции.Дани Алвес ласково гладит свою спутницу чуть пониже спины на фоне Ватикана)Холланд к сожалению становится мажором от футбола.Гюнди вообще счастливчик,и чемпионство принес голами и женился.Жена Тотти ищет в инете инфу,как бы еще сильнее похудеть.Всем добра!
vova505
vova505
23 мая в 09:19
Супер! Здорово!
Всем хорошей недели :)
Elliada
Elliada
23 мая в 09:01
Гюндоган провел выходные с толком. Дважды отметился
shlomo
shlomo
23 мая в 08:31
Спасибо за такую интересную подборку
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