Новые татуировки Неймара и свадьба Гюндогана. Как провели выходные известные футболисты

1653283502

23 мая 2022, 08:25

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Свежая подборка закулисной жизни футболистов.

Итальянский форвард обзавелся картиной в честь себя.

Форвард сборной Испании отправился на отдых с семьей.

Нападающий «Барселоны» сыграл в теннис.

Легендарный встретился с итальянской журналисткой Дилеттой Леоттой.

Представьте радость работников этого кафе. К вам пришел сам !

Стиляга дня. Форвард «Галатасарая» .

Футболисты «Севильи» сыграли в пейнтбол.

А с — в гольф!

Защитник «Челси» посетил детскую больницу.

Нападающий «Лацио» узнал пол будущего ребенка.

Аналогичную процедуру прошел и хавбек ПСЖ .

Форвард ПСЖ набил новые татуировки.

Милота дня. Верный друг защитника «Ливерпуля» с медалью Кубка Англии.

Защитник «Барселоны» вместе со своей спутницей посетил Италию.

Новобранец «Манчестер Сити» покатался по Монако.

Хавбек «горожан» решил стать семьянином, одним холостяком меньше, слабак!

Девушка дня. Жена легенды «Ромы» .

Легенда «Челси» сходил в парикмахерскую.

«Поздравляем» всех с началом рабочей недели!