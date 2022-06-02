«Зенит» потратил 14.4 млрд рублей за год, а «Локомотив» должен 9.2 миллиарда. В РФС назвали впечатляющие расходы клубов

«Спартак» второй по тратам – 8.7 миллиарда рублей.
Три клуба потратили половину – 31.5 миллиарда рублей
Суммарные расходы 16 клубов РПЛ за 2021-й год составили 65.7 миллиарда рублей. По нынешнему курсу это миллиард евро. Много, учитывая, что в высшей лиге лишь шестнадцать клубов. Но есть нюанс. Сразу 31.5 миллиарда рублей (47.9 % от суммы) потратили три клуба, «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Причем если Семак стал чемпионом в четвертый раз подряд, а бразильцев закупали с прицелом на плей-офф ЛЧ через год, то московские клубы потратились вхолостую.
«Спартак» и «Локомотив» финишировали в таблице РПЛ низко. «Красно-белые» разжились трофеем – кубком, но 8.7 млрд рублей он не стоит. Как и 8.4 миллиарда, израсходованные Рангником и другими управляющими «железнодорожников». Такое финансирование эти клубы в ближайшие годы не смогут себе позволить, ведь отчет РФС содержит также данные о кредиторской заложенности. У «Локомотива» долгов на более чем 9 миллиардов, а они покупают игроков. Чистый убыток за прошлый год – 2.3 миллиарда.
У «Спартака» тоже хватает кредитных обязательств. Но не стоит думать, что это означает крах. Все зависит от позиций «Лукойла» и РЖД. Компании достаточно мощные, чтобы найти выход на контракты, которые позволят двум из тройки самых богатых клубов РПЛ выжить. Другое дело, что футбольная финансовая система не запущена, а связь с УЕФА, чьи деньги помогали, утрачена.
Даже «Зенит» с кредиторской задолженностью в 9.6 миллиарда. Также непонятна методология сбора данных. Пусть в РФС ссылаются на УЕФА, это лишь цифры, открытые для доступа всем желающим. О реальном положении можем лишь догадываться. В РПЛ даже у самых богатых немаленькие долги, которые невозможно покрыть, даже если экстренно распустить легионеров. Тот же «Спартак» еще держится – 3.3 миллиарда обязательств, но есть ситуации куда хуже.
«Рубин» и «Арсенал» проели 4.9 млрд рублей и вылетели
Всего за один прошлый год. А умножайте на лет пять, по ходу которых собирали состав, допускали трансферные ошибки, искали тренеров и оплачивали работу агентов. По деньгам казанцы и туляки в десятке, а по результатам последние. Вылетевшая «Уфа» прожила за 900 миллионов рублей, а вот в Казани и Туле мало в чем себе отказывали. Причем у «Рубина» еще и долги, раз бюджет всего 2.7 миллиарда с таким составом.
В графе «краткосрочные и долгосрочные обязательства» значится сумма в 5.55 миллиарда рублей. Как именно отдавать огромные деньги, оказавшись в ФНЛ? Это ведь 82 миллиона евро, на дороге не валяются. Весь состав Слуцкого оценен в 27 миллионов по рыночному курсу. Понятно, почему они расписывали по пунктам причины, по которым нужен мораторий на вылет.
И только «Сочи» в мире РПЛ идет отдельной строчкой. Клуб с бюджетом, как у тульского «Арсенала», стал вторым. Есть еще «Ахмат», им хватает 1.2 миллиарда рублей, но это повторение бюджета «Крылья Советов». В теории такие расходы могут подарить команду, способную занять приличное место. Многих, да и «Сочи» тоже, выручает селекция – набрали за копейки крутых исполнителей. Но не знаем, что будет с этим клубом завтра, например, без Федотова.
К сожалению, по-настоящему прочных проектов в РПЛ нет. Даже «Зенит», который привык проедать столько, как девять самых бедных клубов лиги вместе взятые, развалится в тот момент, когда генеральный спонсор перестанет вкладывать деньги в бразильские семьи. В прошлом году магическим образом на 24 % увеличились «спонсорские доходы» всей РПЛ. Параллельно был подписан новый ТВ-контракт, который существенно отличался от предыдущего в сторону увеличения. Магия, не иначе.
Владельцам клубов приходится компенсировать потери
Заработали 71 миллиард рублей, потратили почти 66, но всем должны. Это если коротко резюмировать состояние клубов РПЛ. Около половины прибыли генерируют три команды – «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Тому же «Динамо» приходится сдерживаться, чтобы в конце отчетного периода зарегистрировать небольшую, но прибыль. Про ЦСКА или «Краснодар» можно не начинать, у них почти миллиард и полмиллиарда убытков.
Хвастаться, что в РПЛ в дни матчей стали собирать на 16 %, тоже странно. Введение FanID легко убьет этот источник живых денег. Плюс в структуре доходов заработки в дни матчей не составляют большую долю. А поскольку покидают клубы некоторые международные спонсоры, то реальность накрывает с головой. Если 2021-й был непростым для клубов РПЛ в финансовом плане, то следующий год некоторых попросту раздавит.
«Рубин» и «Арсенал» имели деньги, но вылетели. «Уфа» может потерять профессиональный статус, а в РПЛ поднялись финансово скромные команды. Стало больше небогатых клубов, будет еще меньше обеспеченных. «Спартак» ближайшие годы может съехать по расходам в район «Динамо», как и «Локомотив». Им придется продавать ценных футболистов, отсюда вектор на молодежь.
«Барселоне» денег одолжат, а кто даст миллиарды для ЦСКА? Им для жизни нужны солидные 6.6 миллиарда рублей в год, это почти 100 миллионов евро. Расходы, как у клуба из Лиги чемпионов. А должны целых 8.2 миллиарда. Убытки составляют 980 миллионов за один прошлый год, а будут еще трансферы нового сезона, которые не компенсировать четвертым местом в группе ЛЧ, как раньше. Даже у «Краснодара» за год уходит 5.7 млрд рублей, а мы знаем, что Галицкий сам у себя не ворует.
Футбол – дорогое удовольствие. Поступления от организаторов соревнования в 2021-м году упали до 8 миллиардов, РПЛ и близко не АПЛ по характеру жизнедеятельности. Спасает графа «коммерческие доходы», и все понимают, откуда эти десятки миллиардов берутся. Раньше в РПЛ считали, что не нужно зарабатывать, ведь есть нефть и газ. Сейчас, хотя цены на энергоносители серьезные, будет много забот, далеких от футбола. На этот год денег на высшую лигу хватит, что будет дальше – никто не знает.
И мелким частным клубам тяжело. Например, «Торпедо» в прошлом году заработало 164 млн рублей, а потратило 403. «Факел» жил на 0.3 миллиарда, в РПЛ этих денег будет мало, это в три раза меньше, чем было у самого бедного клуба высшей лиги. У одного «Оренбурга» расходы, как у аутсайдера РПЛ – около миллиарда, но клубам из Москвы и Воронежа придется больше тратить или же косплеить «Тосно». Заработать при этом много не получится, раз в дни матчей фанаты приносят лишь 6 % необходимых денег.
Не упрек фанатам – 4 миллиарда за живой футбол в РПЛ это и так много, но констатация, что если урежут государственное финансирование, то несладко будет почти всем. Прямо сейчас у высшей лиги даже нет титульного спонсора – все отказываются.
Лукойл - частная кампания, ею владеют акционеры, а РЖД - это госструктура. Ею владеет государство. Долги частной конторы и долги государству - это разные вещи. Лукойлу никто долг не спишет, а Газпрому, РЖД, ВТБ, ВЭБ спишут и глазом не моргнут.
Вот в этом главная проблема нашего футбола. Если бы государство тратило деньги на детский и массовый футбол, а не на профессиональные клубы. читай на легионеров, то ситуация была бы иной. Даже в нищей Украине это давно поняли и отодвинули госказну от профессионального футбола. Все клубы частные. Результат. Молодежь - чемпион мира, нац. сборная на виду. Но это не для нас.
Лукойл - частная кампания, ею владеют акционеры, а РЖД - это госструктура. Ею владеет государство. Долги частной конторы и долги государству - это разные вещи. Лукойлу никто долг не спишет, а Газпрому, РЖД, ВТБ, ВЭБ спишут и глазом не моргнут.
Вот в этом главная проблема нашего футбола. Если бы государство тратило деньги на детский и массовый футбол, а не на профессиональные клубы. читай на легионеров, то ситуация была бы иной. Даже в нищей Украине это давно поняли и отодвинули госказну от профессионального футбола. Все клубы частные. Результат. Молодежь - чемпион мира, нац. сборная на виду. Но это не для нас.