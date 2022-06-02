«Зенит» потратил 14.4 млрд рублей за год, а «Локомотив» должен 9.2 миллиарда. В РФС назвали впечатляющие расходы клубов

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вчера, 17:50

«Спартак» второй по тратам – 8.7 миллиарда рублей.

Три клуба потратили половину – 31.5 миллиарда рублей

Суммарные расходы 16 клубов РПЛ за 2021-й год составили 65.7 миллиарда рублей. По нынешнему курсу это миллиард евро. Много, учитывая, что в высшей лиге лишь шестнадцать клубов. Но есть нюанс. Сразу 31.5 миллиарда рублей (47.9 % от суммы) потратили три клуба, «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Причем если Семак стал чемпионом в четвертый раз подряд, а бразильцев закупали с прицелом на плей-офф ЛЧ через год, то московские клубы потратились вхолостую.

«Спартак» и «Локомотив» финишировали в таблице РПЛ низко. «Красно-белые» разжились трофеем – кубком, но 8.7 млрд рублей он не стоит. Как и 8.4 миллиарда, израсходованные Рангником и другими управляющими «железнодорожников». Такое финансирование эти клубы в ближайшие годы не смогут себе позволить, ведь отчет РФС содержит также данные о кредиторской заложенности. У «Локомотива» долгов на более чем 9 миллиардов, а они покупают игроков. Чистый убыток за прошлый год – 2.3 миллиарда.

У «Спартака» тоже хватает кредитных обязательств. Но не стоит думать, что это означает крах. Все зависит от позиций «Лукойла» и РЖД . Компании достаточно мощные, чтобы найти выход на контракты, которые позволят двум из тройки самых богатых клубов РПЛ выжить. Другое дело, что футбольная финансовая система не запущена, а связь с УЕФА , чьи деньги помогали, утрачена.

Даже «Зенит» с кредиторской задолженностью в 9.6 миллиарда. Также непонятна методология сбора данных. Пусть в РФС ссылаются на УЕФА , это лишь цифры, открытые для доступа всем желающим. О реальном положении можем лишь догадываться. В РПЛ даже у самых богатых немаленькие долги, которые невозможно покрыть, даже если экстренно распустить легионеров. Тот же «Спартак» еще держится – 3.3 миллиарда обязательств, но есть ситуации куда хуже.

«Рубин» и «Арсенал» проели 4.9 млрд рублей и вылетели

Всего за один прошлый год. А умножайте на лет пять, по ходу которых собирали состав, допускали трансферные ошибки, искали тренеров и оплачивали работу агентов. По деньгам казанцы и туляки в десятке, а по результатам последние. Вылетевшая «Уфа» прожила за 900 миллионов рублей, а вот в Казани и Туле мало в чем себе отказывали. Причем у «Рубина» еще и долги, раз бюджет всего 2.7 миллиарда с таким составом.

В графе «краткосрочные и долгосрочные обязательства» значится сумма в 5.55 миллиарда рублей. Как именно отдавать огромные деньги, оказавшись в ФНЛ ? Это ведь 82 миллиона евро, на дороге не валяются. Весь состав Слуцкого оценен в 27 миллионов по рыночному курсу. Понятно, почему они расписывали по пунктам причины, по которым нужен мораторий на вылет.

И только «Сочи» в мире РПЛ идет отдельной строчкой. Клуб с бюджетом, как у тульского «Арсенала», стал вторым. Есть еще «Ахмат», им хватает 1.2 миллиарда рублей, но это повторение бюджета «Крылья Советов». В теории такие расходы могут подарить команду, способную занять приличное место. Многих, да и «Сочи» тоже, выручает селекция – набрали за копейки крутых исполнителей. Но не знаем, что будет с этим клубом завтра, например, без Федотова.

К сожалению, по-настоящему прочных проектов в РПЛ нет. Даже «Зенит», который привык проедать столько, как девять самых бедных клубов лиги вместе взятые, развалится в тот момент, когда генеральный спонсор перестанет вкладывать деньги в бразильские семьи. В прошлом году магическим образом на 24 % увеличились «спонсорские доходы» всей РПЛ . Параллельно был подписан новый ТВ-контракт, который существенно отличался от предыдущего в сторону увеличения. Магия, не иначе.

Владельцам клубов приходится компенсировать потери

Заработали 71 миллиард рублей, потратили почти 66, но всем должны. Это если коротко резюмировать состояние клубов РПЛ . Около половины прибыли генерируют три команды – «Зенит», «Спартак» и «Локомотив». Тому же «Динамо» приходится сдерживаться, чтобы в конце отчетного периода зарегистрировать небольшую, но прибыль. Про ЦСКА или «Краснодар» можно не начинать, у них почти миллиард и полмиллиарда убытков.

Хвастаться, что в РПЛ в дни матчей стали собирать на 16 %, тоже странно. Введение FanID легко убьет этот источник живых денег. Плюс в структуре доходов заработки в дни матчей не составляют большую долю. А поскольку покидают клубы некоторые международные спонсоры, то реальность накрывает с головой. Если 2021-й был непростым для клубов РПЛ в финансовом плане, то следующий год некоторых попросту раздавит.

«Рубин» и «Арсенал» имели деньги, но вылетели. «Уфа» может потерять профессиональный статус, а в РПЛ поднялись финансово скромные команды. Стало больше небогатых клубов, будет еще меньше обеспеченных. «Спартак» ближайшие годы может съехать по расходам в район «Динамо», как и «Локомотив». Им придется продавать ценных футболистов, отсюда вектор на молодежь.

«Барселоне» денег одолжат, а кто даст миллиарды для ЦСКА ? Им для жизни нужны солидные 6.6 миллиарда рублей в год, это почти 100 миллионов евро. Расходы, как у клуба из Лиги чемпионов. А должны целых 8.2 миллиарда. Убытки составляют 980 миллионов за один прошлый год, а будут еще трансферы нового сезона, которые не компенсировать четвертым местом в группе ЛЧ , как раньше. Даже у «Краснодара» за год уходит 5.7 млрд рублей, а мы знаем, что Галицкий сам у себя не ворует.

Футбол – дорогое удовольствие. Поступления от организаторов соревнования в 2021-м году упали до 8 миллиардов, РПЛ и близко не АПЛ по характеру жизнедеятельности. Спасает графа «коммерческие доходы», и все понимают, откуда эти десятки миллиардов берутся. Раньше в РПЛ считали, что не нужно зарабатывать, ведь есть нефть и газ. Сейчас, хотя цены на энергоносители серьезные, будет много забот, далеких от футбола. На этот год денег на высшую лигу хватит, что будет дальше – никто не знает.

И мелким частным клубам тяжело. Например, «Торпедо» в прошлом году заработало 164 млн рублей, а потратило 403. «Факел» жил на 0.3 миллиарда, в РПЛ этих денег будет мало, это в три раза меньше, чем было у самого бедного клуба высшей лиги. У одного «Оренбурга» расходы, как у аутсайдера РПЛ – около миллиарда, но клубам из Москвы и Воронежа придется больше тратить или же косплеить «Тосно». Заработать при этом много не получится, раз в дни матчей фанаты приносят лишь 6 % необходимых денег.