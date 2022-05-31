Soccer.ru
ГлавнаяБлогиЗабыли спроситьФинансыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

4.25 млрд фунтов за «Челси». Самая дорогая сделка в истории спорта официально подтверждена

вчера, 14:57
Боэли
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Канте Нголо
Канте Нголо
Полузащитник
Жоржиньо
Жоржиньо
Полузащитник
Аспиликуэта Сезар
Аспиликуэта Сезар
Защитник
00:00 / 00:00

И что дальше?

«Челси» официально сменил владельца: Тодд Боэли вместо Романа Абрамовича

Сделка по приобретению «Челси» официально закрыта. Контроль над клубом переходит к консорциуму, которым равноправно управляют американский миллиардер Тодд Боэли и Clearlake Capital. Тодд Боэли не первый день в спорте, он является совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», а «Челси» пытался приобрести еще в 2019 году, но тогда Роман Абрамович категорически отверг предложение в размере 3 миллиардов фунтов.

На этот раз Абрамович, по сути, был свидетелем продажи своего футбольного актива, денег бывший владелец тоже не увидит, а ведь речь о рекордной сделке в истории спорта: еще никто и никогда не платил 4.25 млрд фунтов за спортивный клуб или франшизу. Новые владельцы намерены инвестировать в ключевые области развития, в том числе планируют провести реконструкцию «Стэмфорд Бридж», хотят расширить возможности «Челси» и повысить конкурентоспособность команды. Впрочем, пока это только красивые слова:

Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба «Челси». Мы будем выкладываться на 100% ради каждой минуты каждого матча. Наше видение как владельцев таково: мы хотим, чтобы болельщики нами гордились. Наряду с нашим стремлением развивать молодежный состав и приобретать лучшие таланты, наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб в долгосрочной перспективе и развивать выдающуюся историю успеха «Челси».

Всем приготовиться к напряженному лету

Правильное функционирование футбольного клуба, особенно такого большого, как «Челси», обеспечивается каждодневной работой в различных направлениях. Из-за санкций, готовящейся смены владельца и давления со стороны правительства нормальная работая «Челси» в последние три месяца была фактически заморожена, и последствия этого сбоя предстоит расхлебывать новым владельцам. Происходящее с клубом не внушало уверенность в светлом завтрашнем дне, что сказалось на результатах и лояльности некоторых футболистов, сконцентрировавшихся на альтернативных вариантах продолжения своих карьер.

Некоторые переговоры по новым контрактам зашли в тупик, два центральных защитника, Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, покидают «Стэмфорд Бридж» свободными агентами и отправляются в Испанию. В двух этих случаях уже ничего не изменить, но есть ситуации, которые еще можно исправить. Действовать нужно быстро, эффективно и с полным осознанием спортивной стратегии. Нужны конкретные кадровые решения — кого оставить, кого отпустить, кому предложить новый контракт? Новые владельцы вынуждены наверстывать упущенное в последние месяц, они должны придать «Челси» четкие очертания и выраженную форму, утерянную в последние месяцы.

Аспиликуэта, Канте, Алонсо и Жоржиньо могут покинуть «Челси»

Ситуация осложняется тем, что у целой группы футболистов контракты заканчиваются следующим летом. Сезар Аспиликуэта и Маркос Алонсо уже выразили желание вернуться в Испанию, интерес к защитникам проявляет «Барселона». В иных обстоятельствах это лето могло стать правильным моментом для расставания с немолодыми испанцами, однако Томаса Тухеля и фанатов «синих» определенно пугает масштаб перемен в обороне: потерять разом Рюдигера, Кристенсена, Алонсо и Аспиликуэту — это чересчур.

А ведь потерями в обороне дело может не ограничиться: в 2023 году истекают контракты Нголо Канте и Жоржиньо, этой ситуацией могут воспользоваться другие клубы, на француза точно есть спрос со стороны европейских топов, Жоржиньо признавался, что к нему обращались итальянские клубы. Проблема еще и в том, что количество перемен всегда влияет на качество переговоров и принятых решений, тем более этим процессом должны управлять люди, еще толком не освоившиеся в клубе.

У «Челси» нет времени на поиск точечных замен, а во время массовых закупок шанс ошибиться всегда выше, причем ошибку можно допустить и на этапе принятия решения в цейт-ноте по продлению контракта, и на этапе поиска замены. Опять же, если бы команда оставалась стабильной, возрастные и подверженные травмам Жоржиньо и Канте могли быть заменены, но разумно ли в текущих обстоятельствах разрушать полузащиту вслед за защитой? А там еще и Лукаку сидит на чемоданах и грезит возвращением в «Интер», то есть заодно и форварда придется искать.

Перестройка команды неизбежна, но у «Челси» минимум два пути

Томас Тухель назвал прошедший сезон «сложным», но признался, что ему доставляло удовольствие вести своих игроков вперед под давлением. Что ж, впереди у «синих» наверняка еще один непростой сезон, только уже в ином смысле. Будет большое количество кадровых изменений, придется устанавливать новые связи и заново выстраивать работу целых линий.

Насколько понимаю, у новых владельцев сейчас два пути — эволюционный и революционный. В первом случае нужно зафиксировать все подвижные элементы команды, минимизировать изменения и отложить большую часть судьбоносных кадровых решений на более спокойные времена. Революция предполагает принятие решений с оглядкой на долгосрочные перспективы, то есть команда пройдет через глобальное обновление, возможно, даже в ущерб сезону 2022/23, который получится переходным. Как думаете, какой путь выберет Тодд Боэли, новый владелец «Челси»?

Официально«Челси» официально продан консорциуму Тодда Боэли
30 мая
Хачатурянц заявил, что у РПЛ ещё нет спонсора
30 мая
Общий доход от проведения Кубка Лиги может составить 2 млрд рублей
30 мая
Слухи«Уфа» может потерять профессиональный статус
29 мая
Доходы РФС из-за санкций УЕФА и ФИФА снизились на 30 процентов
28 мая
РФС ждёт от ФИФА выплат за проведение ЧМ-18
28 мая
Сортировать
Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 02:56
Я всё же думаю, что вложения в клуб будут и покупки будут, замену Рюдигеру и Кристенсену найдут. Аспи останется ещё на сезон, Канте скорее всего продлит контракт, Жорж тоже не горит желанием уезжать, по крайней мере об этом активно писалось в зимнее ТО. Люди, покупающие клуб за 4 с лишним млрд фунтов не будут его разрушать, это просто не логично. Так что надеемся и верим, что смена владельца не сильно ударит по клубу и всё будет как раньше, если не лучше)
Triem
Triem
вчера в 23:08
Нехило Ромку кинули! Так ему и надо!
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:51
Будем посмотреть. Хотелось бы чтобы Челси не вылетел из числа топ-клубов
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 19:47
Ха-ха. Какая смешная история, похожая на "Золушку", только с плохим концом. Золушку предупреждали с 2008 года, что чары могут однажды рассеяться, волшебство закончится, а принц может на ней так никогда и не жениться. Так и случилось. Золушка, получившая всё по мановению "волшебной палочки", точно также по мановению уже другой, но тоже "волшебной" палочки, всё потеряла. А прынц ушёл к другой. Вернее к другому. Потому что у нас современная толерантная сказка. Ай-ай-ай! Какая жалось!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 16:21
Всё равно не понять этих англосаксов. Разрушить клуб который регулярно добывал славу английскому футболу. И это ведь не Мансити с ограниченной базой фанатов, а клуб с реально хорошей богатой историей. Ничего хорошего не вижу для Челси в этой сделке. Ман Юнайтед тоже никакой пользы не извлёк от американцев
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 16:19
это урок другим богатым россиянам, вкладывайте в Россию и будет вам счастье, сейчас на западе под шумок все отожмут
RoArt
RoArt
вчера в 16:06, ред.
Арабы напряглись, ПСЖ и МС похоже следующие на рейдерский захват. Рыночек епти.
DXTK
DXTK
вчера в 16:05, ред.
Все бегут с этого коробля, мне кажется Тухэлю следует тоже уйти, чтобы с приходом нового владельца полностью началась новая глава у Челси, тем более немец это часть эпохи Абрамовича, а Тодд Боули захочет видеть свой вариант на тренерской бровке, как 20 лет назад было с Раньери, ему дали конечно год, но затем Абрамович его сменил взяв Моуриньо. Тут будет тоже самое, Тухэля возможно оставят на сезон, со словами мы доверяем ему полностью, чтобы он состав подлатал после ухода некоторых футболистов и поставил им футбол, но его в конце концов тоже сменят.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 16:03
Тупо отжали у Абрамовича)
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:54
Мутная история с Челси
Elliada
Elliada
вчера в 15:46
Это рейдерский захват. Пишут, что Абрамович продал Челси. Но если денег ему не видать, то это грабеж.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:26
Сумма просто космос
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 