4.25 млрд фунтов за «Челси». Самая дорогая сделка в истории спорта официально подтверждена

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вчера, 14:57

И что дальше?

«Челси» официально сменил владельца: Тодд Боэли вместо Романа Абрамовича

Сделка по приобретению «Челси» официально закрыта. Контроль над клубом переходит к консорциуму, которым равноправно управляют американский миллиардер Тодд Боэли и Clearlake Capital. Тодд Боэли не первый день в спорте, он является совладельцем бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс», а «Челси» пытался приобрести еще в 2019 году, но тогда Роман Абрамович категорически отверг предложение в размере 3 миллиардов фунтов.

На этот раз Абрамович, по сути, был свидетелем продажи своего футбольного актива, денег бывший владелец тоже не увидит, а ведь речь о рекордной сделке в истории спорта: еще никто и никогда не платил 4.25 млрд фунтов за спортивный клуб или франшизу. Новые владельцы намерены инвестировать в ключевые области развития, в том числе планируют провести реконструкцию «Стэмфорд Бридж», хотят расширить возможности «Челси» и повысить конкурентоспособность команды. Впрочем, пока это только красивые слова:

Для нас большая честь стать новыми хранителями футбольного клуба «Челси». Мы будем выкладываться на 100% ради каждой минуты каждого матча. Наше видение как владельцев таково: мы хотим, чтобы болельщики нами гордились. Наряду с нашим стремлением развивать молодежный состав и приобретать лучшие таланты, наш план действий состоит в том, чтобы инвестировать в клуб в долгосрочной перспективе и развивать выдающуюся историю успеха «Челси».

Всем приготовиться к напряженному лету

Правильное функционирование футбольного клуба, особенно такого большого, как «Челси», обеспечивается каждодневной работой в различных направлениях. Из-за санкций, готовящейся смены владельца и давления со стороны правительства нормальная работая «Челси» в последние три месяца была фактически заморожена, и последствия этого сбоя предстоит расхлебывать новым владельцам. Происходящее с клубом не внушало уверенность в светлом завтрашнем дне, что сказалось на результатах и лояльности некоторых футболистов, сконцентрировавшихся на альтернативных вариантах продолжения своих карьер.

Некоторые переговоры по новым контрактам зашли в тупик, два центральных защитника, Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, покидают «Стэмфорд Бридж» свободными агентами и отправляются в Испанию. В двух этих случаях уже ничего не изменить, но есть ситуации, которые еще можно исправить. Действовать нужно быстро, эффективно и с полным осознанием спортивной стратегии. Нужны конкретные кадровые решения — кого оставить, кого отпустить, кому предложить новый контракт? Новые владельцы вынуждены наверстывать упущенное в последние месяц, они должны придать «Челси» четкие очертания и выраженную форму, утерянную в последние месяцы.

Аспиликуэта, Канте, Алонсо и Жоржиньо могут покинуть «Челси»

Ситуация осложняется тем, что у целой группы футболистов контракты заканчиваются следующим летом. Сезар Аспиликуэта и Маркос Алонсо уже выразили желание вернуться в Испанию, интерес к защитникам проявляет «Барселона». В иных обстоятельствах это лето могло стать правильным моментом для расставания с немолодыми испанцами, однако Томаса Тухеля и фанатов «синих» определенно пугает масштаб перемен в обороне: потерять разом Рюдигера, Кристенсена, Алонсо и Аспиликуэту — это чересчур.

А ведь потерями в обороне дело может не ограничиться: в 2023 году истекают контракты Нголо Канте и Жоржиньо, этой ситуацией могут воспользоваться другие клубы, на француза точно есть спрос со стороны европейских топов, Жоржиньо признавался, что к нему обращались итальянские клубы. Проблема еще и в том, что количество перемен всегда влияет на качество переговоров и принятых решений, тем более этим процессом должны управлять люди, еще толком не освоившиеся в клубе.

У «Челси» нет времени на поиск точечных замен, а во время массовых закупок шанс ошибиться всегда выше, причем ошибку можно допустить и на этапе принятия решения в цейт-ноте по продлению контракта, и на этапе поиска замены. Опять же, если бы команда оставалась стабильной, возрастные и подверженные травмам Жоржиньо и Канте могли быть заменены, но разумно ли в текущих обстоятельствах разрушать полузащиту вслед за защитой? А там еще и Лукаку сидит на чемоданах и грезит возвращением в «Интер», то есть заодно и форварда придется искать.

Перестройка команды неизбежна, но у «Челси» минимум два пути

Томас Тухель назвал прошедший сезон «сложным», но признался, что ему доставляло удовольствие вести своих игроков вперед под давлением. Что ж, впереди у «синих» наверняка еще один непростой сезон, только уже в ином смысле. Будет большое количество кадровых изменений, придется устанавливать новые связи и заново выстраивать работу целых линий.

Насколько понимаю, у новых владельцев сейчас два пути — эволюционный и революционный. В первом случае нужно зафиксировать все подвижные элементы команды, минимизировать изменения и отложить большую часть судьбоносных кадровых решений на более спокойные времена. Революция предполагает принятие решений с оглядкой на долгосрочные перспективы, то есть команда пройдет через глобальное обновление, возможно, даже в ущерб сезону 2022/23, который получится переходным. Как думаете, какой путь выберет Тодд Боэли, новый владелец «Челси»?