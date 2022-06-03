Малкому и «Зениту» нет равных, всего два россиянина в топ-10. Самые дорогие футболисты РПЛ

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вчера, 12:09

Сколько ты стоишь?

После завершения футбольного сезона «Трансфермаркт» традиционно обновил ценники футболистов. «Соккер.ру» рассказывает о самых дорогих игроках Российской Премьер-Лиги сегодня и сейчас.

9-10 место. Джон Кордоба («Краснодар»; Колумбия; 29 лет) = 15 млн евро

В первой части сезона колумбийский форвард провел 16 матчей за «Краснодар», забил 6 голов и отдал 4 результативных передачи. В ноябре получил травму подколенного сухожилия, которая надолго выбила Джона из игры, так что весной Кордоба был виртуальным футболистом РПЛ , на поле его не видели уже полгода. Конечно, дело не только в травме, но и в импульсивном отъезде всех легионеров «Краснодара» в начале марта, но Джон, в отличие от Классона, Кабелла и Ботхейма, собирается вернуться.

9-10 место. Арсен Захарян («Динамо»; Россия; 19 лет) = 15 млн евро

Захарян завершил первый полноценный сезон в профессиональном футболе не в лучшем настроении: «Динамо» упустило «серебро» и проиграло «Спартаку» в финале Кубка России. Несмотря на такие разочарования на финише, сам Арсен может занести прошедший сезон себе в актив. В 18 лет (19 исполнилось в последних числах мая) он был одним из лидеров сильной команды, в 34 матчах сезона у него 9+9 по системе «гол плюс пас». Не удивительно, что за год прибавил к своему ценнику 11 миллионов евро.

6-8 место. Дуглас Сантос («Зенит»; Бразилия; 28 лет) = 16 млн евро

Сантос — самый стабильный, классный и полезный из зенитовских бразильцев. Его соотечественники из атаки чаще пускают пыль в глаза, но Дуглас вообще никогда не позволял в себе усомниться. Профессионализм и универсализм этого защитника не раз помогал команде Сергея Семака, как этой весной, когда «Зенит» остался без Ракицкого и Ловрена. Сантос без проблем сыграл в центре обороны, хотя предпочитает поддерживать атаки левым флангом.

6-8 место. Юри Альберто («Зенит»; Бразилия; 21 год) = 16 млн евро

Зимой «Зенит» заплатил 25 миллионов за Юри Альберто, и форвард сходу начал отрабатывать вложенные в его приобретения средства — сделал 6+4 в 15 матчах. Вот и оценочный ценник «Трансфермаркта» приблизился к реально уплаченной за бразильца сумме. Продолжит в том же духе, и в конце следующего сезона может оказаться самым дорогим игроком РПЛ . Возраст и перспективы к этому располагают.

6-8 место. Матвей Сафонов («Краснодар»; Россия; 23 года) = 16 млн евро

Вратарь «Краснодара» — самый дорогой российский футболист на сегодняшний день. За прошедший год Матвей закрепился в качестве первого номера сборной России и классно сыграл за «Краснодар» в РПЛ , что подтверждается красноречивой статистикой. Было бы интересно посмотреть на Сафонова в европейском топ-чемпионате, правда английские, испанские и итальянские клубы вряд ли сейчас смотрят в сторону российских футболистов.

5 место. Юсуф Языджи ( ЦСКА ; Турция; 25 лет) = 17 млн евро

Будущее Юсуфа Языджи покрыто туманом, хотя его не в меру активный агент Адам Чебеджи уже стал живым мемом из-за своих комментариев. Формально Языджи связан с ЦСКА арендным соглашением до 30 июня, поэтому турок пока приписан к РПЛ и входит в топ-5 самых дорогостоящих футболистов нашего чемпионата. Сейчас идут переговоры между ЦСКА и «Лиллем» о выкупе трансфера Юсуфа, параллельно услуги футболиста предлагают и другим российским клубам, только об этом нельзя говорить вслух.

4 место. Клаудиньо («Зенит»; Бразилия; 25 лет) = 18 млн евро

Ну все, дальше только зенитовцы. Четыре самых дорогих по версии «Трансфермаркета» футболиста Российской Премьер-Лиги — южноамериканцы с берегов Невы. В прошедшем сезоне Клаудиньо забил 10 голов и сделал 5 ассистов, причем огорчал «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Челси». Весьма неплохо для дебютного сезона в составе «Зенита».

3 место. Вендел («Зенит»; Бразилия; 24 года) = 19 млн евро

В классе Вендела сомнений не было никогда, но ментальные качества полузащитника в прошлом регулярно приводили к перепадам в его игре. Вендела нужно увлечь и вовлечь, сделать так, чтобы ему всегда было интересно то, чем он занимается на поле. В прошедшем сезоне Сергею Семаку удалось найти подход к бразильцу, который стал системообразующим игроком «Зенита» в центре поля. Не удивительно, что стоит так дорого, просто мысленно сопоставьте уровень его мастерства с коллегами по амплуа из других клубов РПЛ .

2 место. Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия; 28 лет) = 20 млн евро

Колумбиец причастен ко всем четырем чемпионствам «Зенита» в новейшую эпоху: Барриос пришел зимой 2019-го и сходу стал ключевым игроком сильнейшей команды России. Сопоставимого по возможностям хавбека-разрушителя нет больше ни у кого в РПЛ . Вильмар провел уже 119 матчей за «Зенит» и, кажется, не собирается останавливаться на этой цифре, да и контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2026 года.

1 место. Малком («Зенит»; Бразилия; 25 лет) = 22 млн евро

Третий сезон Малкома в «Зените» обошелся без серьезных травм и получился лучшим для бразильца после переезда в Россию: 9+8 в 34 матчах, классная «химия» на поле с Венделом и Клаудиньо. Малком — самый дорогостоящий футболист чемпионата России. Впрочем, говоря об условных 22 миллионах евро, в которые его оценивает «Трансфермаркт», нельзя забывать о реальных 40 миллионах евро, отданных «Зенитом» за его трансфер. Малкома покупали с прицелом на Лигу чемпионов, а там у него один ассист в девяти матчах за «сине-бело-голубых».