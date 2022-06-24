«Атлетико Паранаэнсе» – «Брагантино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Брагантино», который состоится 25 июня 2022 года
«Атлетико Паранаэнсе»
«Атлетико Паранаэнсе» успешно выступает в бразильской Серии А и давно не проигрывает в чемпионате, имея серию без поражений из нескольких матчей. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место в турнирной таблице, набрав 21 пункт. Отставание от ближайшего соперника составляет четыре балла, поэтому коллективу необходимо обязательно побеждать в предстоящем матче, чтобы разрыв как минимум не сократился.
23 июня в кубке страны «Атлетико Паранаэнсе» переиграл на выезде «Баия» (2:1), а 19 числа оказался сильнее «Коритибы» в чемпионате (1:0).
«Брагантино»
«Брагантино» демонстрирует средние результаты в чемпионате, однако уже несколько матчей подряд не проигрывает. Это помогло клубу немного подняться по таблице и сейчас он занимает девятое место с 18 баллами. Тем не менее, команда отстает от прямых конкурентов только по дополнительным показателям, а именно худшей разнице забитых и пропущенных мячей. Игра с одним из лидеров чемпионата обещает быть интересной и напряженной до самого финального свистка.
19 июня «Брагантино» разошелся миром с «Сантосом» (2:2), а 16 числа на своем поле одолел «Коритибу» (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 2.55
- Ничья – 3.1
- Победит «Брагантино» – 3.95
Статистика
- «Атлетико Паранаэнсе» не знает поражений уже десять встреч подряд во всех турнирах
- «Брагантино» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех последних матчей команд на поле «Атлетико» завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Коллективы часто делят очки между собой, поэтому в очередном ничейном результате не будет ничего удивительного, если все-так это произойдет.