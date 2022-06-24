«Атлетико Паранаэнсе» – «Брагантино» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 11:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бразилии «Атлетико Паранаэнсе» – «Брагантино», который состоится 25 июня 2022 года

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» успешно выступает в бразильской Серии А и давно не проигрывает в чемпионате, имея серию без поражений из нескольких матчей. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место в турнирной таблице, набрав 21 пункт. Отставание от ближайшего соперника составляет четыре балла, поэтому коллективу необходимо обязательно побеждать в предстоящем матче, чтобы разрыв как минимум не сократился.

23 июня в кубке страны «Атлетико Паранаэнсе» переиграл на выезде «Баия» (2:1), а 19 числа оказался сильнее «Коритибы» в чемпионате (1:0).

«Брагантино»

«Брагантино» демонстрирует средние результаты в чемпионате, однако уже несколько матчей подряд не проигрывает. Это помогло клубу немного подняться по таблице и сейчас он занимает девятое место с 18 баллами. Тем не менее, команда отстает от прямых конкурентов только по дополнительным показателям, а именно худшей разнице забитых и пропущенных мячей. Игра с одним из лидеров чемпионата обещает быть интересной и напряженной до самого финального свистка.

19 июня «Брагантино» разошелся миром с «Сантосом» (2:2), а 16 числа на своем поле одолел «Коритибу» (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 2.55

Ничья – 3.1

Победит «Брагантино» – 3.95

Статистика

«Атлетико Паранаэнсе» не знает поражений уже десять встреч подряд во всех турнирах

«Брагантино» не может выиграть на выезде уже пять матчей подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей команд на поле «Атлетико» завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Коллективы часто делят очки между собой, поэтому в очередном ничейном результате не будет ничего удивительного, если все-так это произойдет.