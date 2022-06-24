«Ислочь» – «Гомель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Ислочь» – «Гомель», который состоится 25 июня 2022 года
«Ислочь»
«Ислочь» неплохо показывает себя в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси и старается стабильно набирать очки. Команда занимает шестое место с 18 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Чтобы побороться за место в зоне еврокубков, коллективу необходимо продолжать набирать очки в каждом матче и поработать над реализацией моментов (17 забитых мячей).
18 июня «Ислочь» обыграла на выезде БАТЭ (1:0), а 27 мая на своем поле одолела «Днепр» из Могилева (2:0).
«Гомель»
«Гомель» после серии неудач в последних поединках набирает очки, чем дает повод для оптимизма болельщикам клуба. Перед стартом очередного тура коллектив идет на десятой позиции с набранными 14 пунктами. В предстоящем матче от футболистов требуется полная собранность и концентрация, чтобы достичь успеха и улучшить свое турнирное положение.
19 июня «Гомель» минимально обыграл «Динамо» Брест (1:0), а 27 мая разошелся миром на выезде со «Слуцком» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ислочь» – 2.38
- Ничья – 3.38
- Победит «Гомель» – 2.78
Статистика
- «Ислочь» выиграла три последних матча во всех турнирах
- «Гомель» уступил только в трех поединках из десяти последних на выезде
- «Ислочь» выиграла у «Гомеля» два последних матча из трех
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ислочь», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.38. В последних встречах команда показывает хороший уровень и ей вполне по силам добиться домашней победы, тем самым укрепив свое турнирное положение.