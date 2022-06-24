«Ислочь» – «Гомель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 11:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Ислочь» – «Гомель», который состоится 25 июня 2022 года

«Ислочь»

«Ислочь» неплохо показывает себя в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси и старается стабильно набирать очки. Команда занимает шестое место с 18 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. Чтобы побороться за место в зоне еврокубков, коллективу необходимо продолжать набирать очки в каждом матче и поработать над реализацией моментов (17 забитых мячей).

18 июня «Ислочь» обыграла на выезде БАТЭ (1:0), а 27 мая на своем поле одолела «Днепр» из Могилева (2:0).

«Гомель»

«Гомель» после серии неудач в последних поединках набирает очки, чем дает повод для оптимизма болельщикам клуба. Перед стартом очередного тура коллектив идет на десятой позиции с набранными 14 пунктами. В предстоящем матче от футболистов требуется полная собранность и концентрация, чтобы достичь успеха и улучшить свое турнирное положение.

19 июня «Гомель» минимально обыграл «Динамо» Брест (1:0), а 27 мая разошелся миром на выезде со «Слуцком» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ислочь» – 2.38

Ничья – 3.38

Победит «Гомель» – 2.78

Статистика

«Ислочь» выиграла три последних матча во всех турнирах

«Гомель» уступил только в трех поединках из десяти последних на выезде

«Ислочь» выиграла у «Гомеля» два последних матча из трех

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ислочь», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.38. В последних встречах команда показывает хороший уровень и ей вполне по силам добиться домашней победы, тем самым укрепив свое турнирное положение.