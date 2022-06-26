«Арсенал» Дзержинск – «Славия» Мозырь: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Арсенал» Дзержинск – «Славия» Мозырь, который состоится 26 июня 2022 года
«Арсенал» Дзержинск
«Арсенал» показал худшие результаты среди всех команд за последние пять туров чемпионата Беларуси, не набрав ни одного очка. Коллектив занимает предпоследнее место с четырьмя набранными пунктами и уже можно сделать вывод, что клуб будет бороться за сохранение прописки на следующий год. В матче со «Славией» футболистам необходимо проявить самоотдачу и волю к победе, чтобы прервать неприятную серию.
23 июня «Арсенал» Дзержинск выиграл в кубке страны у «Лиды» (3:1), а 19 числа в чемпионате уступил «Шахтеру» Солигорск (1:2).
«Славия» Мозырь
У «Славии» дела в чемпионате Беларуси идут на порядок лучше, ведь команда расположилась в середине турнирной таблицы и проиграла всего один матч в пяти последних турах. На данный момент коллектив занимает восьмую позицию с набранными 17 очками, а отставание от ближайшего соперника составляет всего один балл. В случае победы над аутсайдером чемпионата у гостей будет хороший шанс подняться на одну, а то и несколько позиций сразу по турнирной таблице.
22 июня «Славия» Мозырь обыграла на выезде «Молодечно» (3:0) в кубке Беларуси, а 19 числа на своем поле одолела «Минск» в чемпионате (4:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» Дзержинск – 3.8
- Ничья – 3.4
- Победит «Славия» Мозырь – 2.03
Статистика
- «Арснал» Дзержинск выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Славия» Мозырь уступила лишь в двух поединках на выезде из десяти последних
- Шесть из десяти домашних матчей «Арсенала» Дзержинск завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Славии» Мозырь, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Гости выглядят гораздо увереннее дзержинского «Арсенала» и вряд ли оставят ему шансов зацепиться за очки в этом противостоянии.