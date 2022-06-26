«Арсенал» Дзержинск – «Славия» Мозырь: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 июня 2022, 11:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Арсенал» Дзержинск – «Славия» Мозырь, который состоится 26 июня 2022 года

«Арсенал» Дзержинск

«Арсенал» показал худшие результаты среди всех команд за последние пять туров чемпионата Беларуси, не набрав ни одного очка. Коллектив занимает предпоследнее место с четырьмя набранными пунктами и уже можно сделать вывод, что клуб будет бороться за сохранение прописки на следующий год. В матче со «Славией» футболистам необходимо проявить самоотдачу и волю к победе, чтобы прервать неприятную серию.

23 июня «Арсенал» Дзержинск выиграл в кубке страны у «Лиды» (3:1), а 19 числа в чемпионате уступил «Шахтеру» Солигорск (1:2).

«Славия» Мозырь

У «Славии» дела в чемпионате Беларуси идут на порядок лучше, ведь команда расположилась в середине турнирной таблицы и проиграла всего один матч в пяти последних турах. На данный момент коллектив занимает восьмую позицию с набранными 17 очками, а отставание от ближайшего соперника составляет всего один балл. В случае победы над аутсайдером чемпионата у гостей будет хороший шанс подняться на одну, а то и несколько позиций сразу по турнирной таблице.

22 июня «Славия» Мозырь обыграла на выезде «Молодечно» (3:0) в кубке Беларуси, а 19 числа на своем поле одолела «Минск» в чемпионате (4:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» Дзержинск – 3.8

Ничья – 3.4

Победит «Славия» Мозырь – 2.03

Статистика

«Арснал» Дзержинск выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Славия» Мозырь уступила лишь в двух поединках на выезде из десяти последних

Шесть из десяти домашних матчей «Арсенала» Дзержинск завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Славии» Мозырь, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.03. Гости выглядят гораздо увереннее дзержинского «Арсенала» и вряд ли оставят ему шансов зацепиться за очки в этом противостоянии.