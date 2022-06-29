«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Миннесота Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 июня 2022, 13:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Миннесота Юнайтед», который состоится 30 июня 2022 года

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Команда играет нестабильно последнее время и за пять последних туров набрала всего пять баллов. «Лос-Анджелес Гэлакси» идет на шестом месте с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника на два балла. Чтобы изменить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией с футболистами, ведь коллектив забил всего 18 мячей. Предстоящий матч с «Миннесотой Юнайтед» обещает быть интересным и напряженным до последней минуты.

26 июня «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл в кубке США «Сакраменто Репаблик» (0:2), а 19 числа в чемпионате разошелся миром с «Портленд Тимберс» (1:1).

«Миннесота Юнайтед»

Команда уже несколько туров не может набрать очки в чемпионате и находится в нижней части турнирной таблицы западной конференции. В активе «Миннесоты Юнайтед» 18 баллов, что позволяет ей занимать только 12 место. Такая ситуация требует кардинальных изменений в настрое и качестве игры, ведь коллектив редко забивает больше одного мяча за игру. Предстоящий поединок будет сложным для гостей, и даже ничья стала бы неплохим результатом.

26 июня «Миннесота Юнайтед» проиграла на выезде «Интер Майами» (1:2), а 20 числа с тем же счетом уступила «Нью-Инглэнд Революшн».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лос-Анджелес Гэлакси» – 1.72

Ничья – 4

Победит «Миннесота Юнайтед» – 4.5

Статистика

«Лос-Анджелес» выиграл всего четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Миннесота Юнайтед» проиграла на выезде пять из семи последних поединков

Четыре последних матче между клубами на поле «Лос-Анджелес Гэлакси» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Две последние встречи команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Лос-Анджелес Гэлакси» компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. «Миннесота Юнайтед» очень неуверенно выступает на выезде и проигрывает большинство матчей. Прогнозируем, что и в этой встрече очки наберут только хозяева.