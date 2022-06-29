Левандовски в компании победителей бразильцев и французов. 11 легенд польского футбола

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29 июня 2022, 19:02

Выигрывали кубок чемпионов и шалили на двух ЧМ .

Совсем недавно одним из лучших, если не сильнейшим легионером РПЛ на тот момент был Крыховяк в составе «Локомотива». В прошлом году выделился Шиманьски – с Себастьяном могут тягаться только лидеры «Сочи» Нобоа и Касьерра, а еще бразилец Клаудиньо. Опытный Гжегож вернулся в Краснодар, а молодой Себастьян ищет новый клуб, покинул «Динамо», и это потеря для команды.

Если в РПЛ были заметные поляки – Августиняк, Ковалевски и Рыбус, то не удивительно, что в топ-5 больших польских игроков найти еще проще. Не говоря о легендах местной лиги семидесятых, которые затмят Глика, Блащиковски и компанию. Теперь Левандовски дважды подряд обворовали с «Золотым мячом» — не вручили приз никому, затем отдали награду Месси из ПСЖ , хотя Лионель через полгода даже в символическую сборную сезона в Лиге 1 не прошел.

Сборная Польши тоже не самая везучая команда, как и ее нынешний лидер – останавливались в шаге от больших финалов на мундиалях. Зато они подарили миру массу легенд и целый состав олимпийских чемпионов Мюнхена, о которых пора рассказать.

Вратарь

Юзеф Млынарчик

Знаем, знаем, но поляки справедливо считают, что у них много классных голкиперов. Самый раскрученный за рубежом – Томашевски, лучший вратарь ЧМ -74. Но и сам Ян, и эксперты выделяли как ребят нового века – Дудека, Щесны и Боруца, так и Млынарчика, легенду «Видзева» и «Порту». С «драконами» Юзеф выиграл Кубок европейских чемпионов, как Дудек потом с «Ливерпулем». В полуфинале не пропустил лишнего от киевского «Динамо», в финале не позволил «Баварии» забить больше одного мяча.

Защитники

Антоний Шимановски

В семидесятых поляки хорошо играли на Олимпиадах. Шимановски выиграл «золото» в 1972-м, уступил лишь ГДР в финале через четыре года. В полуфинале обыграли Бразилию, которую за два года до этого обставили в матче за третье место на ЧМ -74, где окончательно окреп «тотальный футбол». Поляки играли мощно, Шимановски закрывал правый фланг, а дома играл за «Вислу». Антоний опередил Марека Дзюбу – другого знаменитого польского правого защитника.

Владислав Жмуда

А вот это уже легенда мирового класса. Жмуда много лет провел в «Шлёнске», представлял «Видзев», доигрывал в «Вероне» и «Нью-Йорк Космос», но главное – представлял сборную Польши на протяжении тринадцати лет. Единственный поляк, сыгравший на четырех чемпионатах мира. Начал в 1974-м – стал лучшим молодым игроком турнира, стал в один ряд с Пеле, Альбертом, Беккенбауэром и Кубильясом.

Ежи Горгонь

«Длинного» показали миру в «Гурнике» — единственном клубе, за который Ежи выступал на взрослом уровне. Окреп в семидесятых, сыграл более полусотни матчей за сборную. Высокий блондин дважды был чемпионом Польши, взял со сборной серьезные награды на Олимпиадах и на чемпионате мира, а еще сыграл в еврокубковом финале. «Гурник» уступил в 1970-м году «Манчестер Сити» в решающей игре за Кубок Кубков в Вене. Представьте себе, «горожане» выигрывали еврокубок.

Зигмунд Анчок

Не самый известный парень в списке, но пока рассказываем о защитниках, и Анчок, хотя травмы помешали ему стать частью победного состава на ЧМ -74 – легенда польского футбола. Зигмунд играл за «Полонию» много лет, и лишь ближе к концу карьеры перешел в чемпионский «Гурник». Поляки ставят Анчока выше, чем Адама Мусяла, который конкурировал с ним в сборной.

Полузащитники

Казимеж Дейна

Возможно, лучший из всех, если говорим о чистоте таланта. Генерал, как его называли, руководил игрой Польши. Лопоухий мужичок с раскрытым ртом хитро уходил от соперников в центре поля, легко находил адресата для передач. Элегантный, техничный. Сейчас бы играл за европейский гранд, но в «Манчестер Сити» попал лишь после тридцати. Снимался со Сталлоне и Пеле в «Бегстве к победе», доигрывал в Сан-Диего, где в 1989 году погиб в результате автокатастрофы.

Если Дейна это Де Брюйне – много голов, связывание линий, то Касперчак мог впечатлить своими передачами с центра поля и умел отбирать мяч. В Польше Хенрик много лет выступал за «Сталь» — дважды с этим клубом выигрывал чемпионат, а затем уехал в «Метц». Получил французское гражданство, очень много лет тренировал в Европе и Африке. Футболист не настолько высокого класса, как Дейна, но тоже заметная фигура в истории польского футбола.

Збигнев Бонек

Бонек – атакующий хавбек и нападающий, но для этого состава нужен на позиции «десятки». Один из великого состава «Ювентуса» Трапаттони, победитель Кубков чемпионов и обладателей Кубков. Супервезда своего времени, чемпион Италии, участник символической сборной ЧМ -1982, заодно и бронзовый призер турнира, где вылетели в полуфинале от будущих чемпионов из Италии, но переиграли Францию в матче за третье место. Сейчас Бонек – вице-президент УЕФА , анализировал решение отстранить Рыбуса от сборной.

Нападающие

Влодзимеж Любаньски

Многие ставят легендарного форварда ниже, чем Левандовского, но с начала шестидесятых по конец семидесятых именно Влодзимеж был самым главным нападающим польского футбола. А потом еще десятилетия никто не мог побить его рекорд по голам – 48 в 75 играх, пока не пришел Роберт. Любаньского любя называли Влодеком, он выступал за «Гурник» и забивал за «Локерен», был лучшим снайпером сезона в Кубке Кубков, когда поляки дошли до финала.

Вингер Лято был настоящим ястребом на правом фланге. Как и Любаньски, играл за «Локерен», но карьеру в основном провел в «Стали». Через Мексику попал в Канаду, но это был закат карьеры. Зато за сборную выступал невероятно сильно – 42 гола в 95 матчах, выиграл игры в Мюнхене, дважды был бронзовым призером ЧМ . Как и Жмуда, Бонек и Левандовски – футболисты мирового класса, легенды вне времени. Еще многие знают Вилимовски, но Эрнст запятнал себя игрой за сборную Германии начала 40-х, обойдется без почестей.

Вот этого парня рядом с ветеранами представлять не нужно. Пусть сборная Польши теперь не настолько сильная, как в семидесятых и в начале восьмидесятых годов, зато одного невероятного футболиста подарили. Левандовски много забивал в «Боруссии» Д – разминулся с российскими клубами, куда звали, стал легендой «Баварии». Расстаются, словно разводятся супруги, но дальше Левандовского ждет «Барселона» тренера Хави. В Мюнхене поляк выиграл все, включительно с Лигой чемпионов.