33 богатыря РПЛ. Сафонов опередил Акинфеева, футболисты «Сочи» и «Уфы» в атаке

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23 июня 2022, 21:02

Проверяем выбор РФС .

33 лучших игрока — традиционный расширенный список наиболее отличившихся в завершившемся футбольном сезоне игроков от Российского Футбольного Союза. По три человека на каждую из 11 позиций с распределением номеров — первый, второй и третий. Пройдемся по персоналиям и сравним выбор РФС с итоговой символической сборной РПЛ -2021/22 по версии «Соккер.ру». Впрочем, следует подчеркнуть, что РФС при выборе 33 лучших учитывает не только игры в чемпионате, но и кубковые матчи, а также выступления в национальных сборных.

Вратари

1. Матвей Сафонов («Краснодар»). 2. Игорь Акинфеев ( ЦСКА ). 3. Илья Лантратов («Химки»)

Сафонов за прошедший сезон повзрослел, нейтрализовал больше 80% ударов в створ своих ворот в Премьер-Лиге, стал первым номером сборной. Выбор в пользу Матвея не вызывает никаких вопросов, Акинфеев на классе и опыте может попадать в топ-3 до конца карьеры, а Лантратова выбрали из-за внушительного объема работы. Вратарь «Химок» и Дюпин из «Рубина» сделали больше всех сэйвов в прошедшем сезоне, но Юрий вылетел из РПЛ , а Илья помог «Химкам» сохранить прописку в элите.

Защитники

1. Марио Фернандес ( ЦСКА ). 2. Алексей Сутормин («Зенит»). 3. Гильермо Варела («Динамо»)

Во многих сезонах Фернандес был на три головы выше коллег по позиции в чемпионате России, теперь выиграл с не столь очевидным преимуществом, но остался лучшим и перед отъездом из ЦСКА . Жаль терять таких футболистов, причем это потеря не только для «армейцев», но для всего чемпионата. Интересно, насколько качественной окажется замена в лице Милана Гайича.

1. Фабиан Бальбуэна («Динамо»). 2. Игорь Дивеев ( ЦСКА ). 3. Максим Осипенко («Ростов»)

1. Родригао («Сочи»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). 3. Дмитрий Чистяков («Зенит»)

Центральных защитников рассматриваем отдельным блоком, ведь здесь налицо тенденция: первые номера получили легионеры, а за ними центрбеки сборной России. Прямо скажем, довольно топорный выбор и распределение мест. Чистяков воспользовался отсутствием Ракицкого и Ловрена, стал ведущим защитником чемпионского «Зенита», пропустившего меньше всех в РПЛ . Заслуживает одного из первых мест. Джикии хотя бы помогает победа в Кубке России, а вот Осипенко из «Ростова», больше которого в чемпионате пропустили только вылетевшие «Арсенал» и «Рубин», довольно странно видеть в числе лучших защитников сезона.

1. Дуглас Сантос («Зенит»). 2. Сергей Терехов («Сочи»). 3. Данил Круговой («Зенит»)

Дуглас Сантос — лучший. Идеальный легионер, «Зениту» с ним очень повезло. Правда, не стоит забывать, что бразилец только половину матчей провел на левом фланге, в остальных играх помогал команде в центральной зоне. Поэтому, собственно, Круговой стал третьим в номинации: Дуглас Сантос освободил фланг для молодого россиянина во второй половине сезона.

Полузащитники

1. Малком («Зенит»). 2. Зелимхан Бакаев («Спартак»). 3. Далер Кузяев («Зенит»)

Дальше начинаются странные дела, потому что составители списка 33 лучших футболистов выбрали наименее гибкую схему 4-4-2, в результате чего на правом фланге оказались одноклубники Малком и Кузяев, к которым примкнул их новоиспеченный партнер по «Зениту» Бакаев. А если бы взяли в качестве базовой расстановки 4-3-3, то Бакаев и Малком делили бы фланг в атаке, а Кузяев остался бы в средней линии.

1. Кристиан Нобоа («Сочи»). 2. Себастьян Шиманьски («Динамо»). 3. Даниил Фомин («Динамо»)

Нобоа стал лучшим футболистом России по итогам сезона 2021/22, динамовцы Шиманьски и Фомин заслужили место в списке «33 богатырей», вот зачем их засунули на одну позицию, тем более в следующем амплуа снова два зенитовца? О красоте исполнения и чистоте линий точно не заботились.

1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Вильмар Барриос («Зенит»). 3. Данил Глебов («Ростов»)

Вот здесь уже впору сказать сакраментальную фразу о том, как чудны дела РФС . Барриоса и Клаудиньо назначили конкурентами друг другу, хотя колумбиец иногда выходил в центре обороны, а бразильца видели в атаке. И где, простите, Вендел? Нужно обладать крайне альтернативным взглядом на футбол, чтобы проигнорировать еще одного полузащитника «Зенита». Или лимит на бразильцев исчерпали?

1. Арсен Захарян («Динамо»). 2. Антон Зиньковский («Крылья Советов»). 3. Дмитрий Полоз («Ростов»)

Захарян — хорошо, Зиньковский — правильно, да и Полоз заслужил место в топ-33, ведь забил 14 голов за «Ростов», такой результат на дороге не валяется. Компания и у него под стать: лучший молодой игрок сезона и лучший ассистент РПЛ . Хотя сам Полоз, конечно, нападающий, а не левый полузащитник.

Нападающие

1. Гамид Агаларов («Уфа»). 2. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»). 3. Артем Дзюба («Зенит»)

1. Матео Кассьера («Сочи»). 2. Игорь Сергеев («Крылья Советов»/«Зенит»). 3. Эрик Бикфалфи («Урал»)

В линии атаки, можно сказать, обошлось без неприятных сюрпризов, хотя правильнее было бы поменять Полоза и Жемалетдинова местами, ведь Рифат на многих позициях выходил за «Локомотив», но чаще располагался во втором темпе нападения. Видеть его на одной позиции с Дзюбой довольно необычно. Бикфалви — мужчина, тащил на себе целый «Урал», Сергеев заслужил голами и тем, что не потерялся в «Зените». По первым номерам никаких вопросов: Гамид Агаларов — лучший бомбардир РПЛ , а Матео Кассьера забил больше всех с игры в чемпионате России. Самые эффективные форварды прошедшего сезона.

Разве что Соболева можно было отметить маленькой «бронзой»: спартаковец неудачно начал сезон, но в итоге вошел в топ-10 самых результативных игроков Премьер-Лиги (9 голов), а в качестве козырей у него голы в Кубке России, в том числе в финале, и в Лиге Европы в ворота «Лестера» и «Наполи».