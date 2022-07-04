Комбаров возглавил «Звезду». Собрался целый состав из действующих тренеров, игравших за сборную России

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04 июля 2022, 22:02

Смогут повторить успешную футбольную карьеру в новой роли?

Сегодня один бывший футболист сборной России был назначен главным тренером клуба из ФНЛ -2, и это повод собрать команду из действующих тренеров с опытом выступлений за сборную России. Ключевое слово — «действующий», рассматриваем специалистов, которые сейчас при деле или работали главными тренерами в 2022 году.

Вратарь

Станислав Черчесов («Ференцварош»)

Один из двух или трех самых успешных действующих российских тренеров — бывший вратарь, у которых нередко своеобразное видение футбола. Черчесов уже 15 лет работает тренером, был главным в «Спартаке» и «Динамо», а наибольших успехов добился за рубежом: выиграл «Золотые дубли» в Польше и Венгрии с «Легией» и «Ференцварошем» соответственно. Ну, и о четвертьфинале ЧМ -2018 со сборной России не забываем. Станислав Саламович будет редким россиянином в новом еврокубковом сезоне: его команда попытается пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов через квалификацию.

Защитники

Алексей Березуцкий (бывший тренер ЦСКА )

В 2018 году Алексей Березуцкий повесил бутсы на гвоздь и вскоре присоединился к тренерскому штабу Леонида Слуцкого в голландском «Витессе». Первый самостоятельный вызов молодой тренер получил в прошлом году, когда возглавил родной ЦСКА . В дебютном сезоне Алексей Березуцкий, которому после зимней паузы в чемпионате помогал брат Василий, занял пятое место в РПЛ и проиграл «Спартаку» в четвертьфинале Кубка России. Второго шанса Алексей не получил, в июне его сменил на тренерском мостике Владимир Федотов.

Сергей Игнашевич («Балтика»)

Многолетний партнер Березуцких по обороне ЦСКА и сборной России начал тренерскую карьеру с «низов». Сергей Игнашевич работал с «Торпедо» в ФНЛ , а с октября 2021 года возглавляет «Балтику» из все той же Первой лиги. В новом сезоне Игнашевич собирается побороться за прямую путевку в Премьер-Лигу.

Роман Шаронов (« СКА -Хабаровск»)

В первой половине сезона-2019/20 Роман Шаронов работал главным тренером «Рубина», но покинул команду зимой, когда «Рубин» располагался в одном очке от последнего месяца. Почти два года Шаронов провел на Кипре, входил в штаб ФК «Пафос», а теперь возвращается в российский футбол.

Дмитрий Комбаров («Звезда», Санкт-Петербург)

Самое забавное, что Дмитрий Комбаров не объявлял о завершении игровой карьеры, а сегодня стало известно о его назначении главным тренером ФК «Звезда» (Санкт-Петербург) из третьего по силе дивизиона. Нечасто известные российские футболисты (а у Комбарова 274 матча за «Спартак» и 47 игр за сборную России) начинают тренерский путь с ФНЛ -2, считают, что на них сразу должны сыпаться предложения от топ-клубов. Респект Дмитрию за адекватный подход к профессии.

Полузащитники

Сергей Семак («Зенит»)

Семак пять раз становился чемпионом в качестве футболиста, причем с тремя разными клубами ( ЦСКА , «Рубин» и «Зенит»), а в роли тренера выиграл РПЛ четыре раза подряд. И это не предел, ведь в новом сезоне «Зенит» и Сергей Богданович снова будут фаворитами чемпионата России.

Валерий Карпин («Ростов» и сборная России)

В отличие от Черчесова и Семака, у Карпина по-прежнему нет титулов в качестве тренера, только два «серебра» Премьер-Лиги со «Спартаком». Но Валерий Георгиевич все равно в когорте успешных экс-футболистов сборной России на тренерской стезе, иначе Карпина не сделали бы главным футбольным тренером страны.

Игорь Шалимов («Урал»)

Карпин и Шалимов родились в один день — 2 февраля 1969 года, оба успешно играли за рубежом, только один в Испании, а другой в Италии, оба стали тренерами. Шалимов еще 20 лет назад принял «Уралан», но с ходу славы не снискал и надолго ушел в тень. Вернулся в 2016-м главным тренером «Краснодара», а потом работал с «Химками», «Ахматом» и «Уралом», которому сохранил прописку в РПЛ по итогам прошедшего сезона, несмотря на тяжелейший старт чемпионата для екатеринбуржцев.

Нападающие

Александр Кержаков (бывший тренер «Пари Нижний Новгород»)

Кержаков тоже оставил «Нижний Новгород» в Российской Премьер-Лиге, что можно считать абсолютным выполнением задачи на дебютный сезон в классе сильнейших. Летом «Нижний Новгород» прибавил к своему названию «Пари», а Кержаков покинул свой пост из-за конфликта с руководством клуба — с ним не продлили контракт. Полагаю, Александр Анатольевич долго без работы сидеть не будет: у Кержакова уже есть варианты в Первой лиге, но клубы РПЛ взяли его на карандаш.

Сергей Юран («Химки»)

У Юрана пестрая тренерская карьера: работал в каждом из трех профессиональных футбольных дивизионов России, объездил ближнее зарубежье. Сейчас доказывает свою состоятельность на уровне Премьер-Лиги, «Химки» под его руководством выдали ряд классных матчей весной и сохранили прописку в элите по итогам переходных встреч.

Александр Бородюк («Торпедо»)