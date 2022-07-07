«Эстудиантес» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Эстудиантес» – «Форталеза», который состоится 8 июля 2022 года
«Эстудиантес»
После хорошего старта в Суперлиге Аргентины, команда проиграла уже несколько туров подряд и находится в подвешенном психологическом состоянии. После шести туров коллектив идет только на 18 месте с семью баллами и в ближайших матчах будет вынужден исправлять ситуацию. Выездная ничья в первом матче с «Форталезой» оставляет хорошие шансы на проход дальше, однако вся борьба в этом противостоянии только начинается.
4 июля «Эстудиантес» проиграл в чемпионате «Арсеналу» Саранди (1:2), а 30 числа разошелся миром с «Форталезой» в кубке Либертадорес.
«Форталеза»
Бразильский коллектив имеет еще более сложную ситуацию в бразильской Серии А, ведь на данный момент находится на самом дне турнирной таблицы. В активе команды всего 10 баллов, что на один пункт меньше, чем у ближайшего преследователя. Тем не менее, на кубок Либертадорес можно настроиться, забыв о внутренних проблемах и порадовать болельщиков и руководство, реабилитируясь за внутреннее первенство.
4 июля «Форталеза» проиграла на выезде «Коритибе» (1:2) в чемпионате, а 30 числа сыграла вничью с «Эстудиантесом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эстудиантес» – 1.95
- Ничья – 3.45
- Победит «Форталеза» – 4.1
Статистика
- «Эстудиантес» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Форталеза» уступил в трех последних матчах на выезде
- Четыре из пяти последних матчей аргентинского клуба завершились исходом «обе забьют»
- Пять последних выездных поединка «Форталезы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Эстудиантеса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Клубы имеют очень похожие проблемы в своих чемпионатах, но в кубке Либертадорес все бьются до последней минуты. Предполагаем, что хозяева окажутся немного удачливее в эту ночь.