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«Эстудиантес» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

07 июля 2022, 08:43
«Эстудиантес» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Эстудиантес» – «Форталеза», который состоится 8 июля 2022 года

«Эстудиантес»

После хорошего старта в Суперлиге Аргентины, команда проиграла уже несколько туров подряд и находится в подвешенном психологическом состоянии. После шести туров коллектив идет только на 18 месте с семью баллами и в ближайших матчах будет вынужден исправлять ситуацию. Выездная ничья в первом матче с «Форталезой» оставляет хорошие шансы на проход дальше, однако вся борьба в этом противостоянии только начинается.

4 июля «Эстудиантес» проиграл в чемпионате «Арсеналу» Саранди (1:2), а 30 числа разошелся миром с «Форталезой» в кубке Либертадорес.

«Форталеза»

Бразильский коллектив имеет еще более сложную ситуацию в бразильской Серии А, ведь на данный момент находится на самом дне турнирной таблицы. В активе команды всего 10 баллов, что на один пункт меньше, чем у ближайшего преследователя. Тем не менее, на кубок Либертадорес можно настроиться, забыв о внутренних проблемах и порадовать болельщиков и руководство, реабилитируясь за внутреннее первенство.

4 июля «Форталеза» проиграла на выезде «Коритибе» (1:2) в чемпионате, а 30 числа сыграла вничью с «Эстудиантесом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эстудиантес» – 1.95
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Форталеза» – 4.1

Статистика

  • «Эстудиантес» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Форталеза» уступил в трех последних матчах на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей аргентинского клуба завершились исходом «обе забьют»
  • Пять последних выездных поединка «Форталезы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Эстудиантеса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Клубы имеют очень похожие проблемы в своих чемпионатах, но в кубке Либертадорес все бьются до последней минуты. Предполагаем, что хозяева окажутся немного удачливее в эту ночь.

Все комментарии
shlomo
shlomo
07 июля в 12:33
Хозяева не проиграют этот матч
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