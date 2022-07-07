«Эстудиантес» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 июля 2022, 08:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Эстудиантес» – «Форталеза», который состоится 8 июля 2022 года

«Эстудиантес»

После хорошего старта в Суперлиге Аргентины, команда проиграла уже несколько туров подряд и находится в подвешенном психологическом состоянии. После шести туров коллектив идет только на 18 месте с семью баллами и в ближайших матчах будет вынужден исправлять ситуацию. Выездная ничья в первом матче с «Форталезой» оставляет хорошие шансы на проход дальше, однако вся борьба в этом противостоянии только начинается.

4 июля «Эстудиантес» проиграл в чемпионате «Арсеналу» Саранди (1:2), а 30 числа разошелся миром с «Форталезой» в кубке Либертадорес.

«Форталеза»

Бразильский коллектив имеет еще более сложную ситуацию в бразильской Серии А, ведь на данный момент находится на самом дне турнирной таблицы. В активе команды всего 10 баллов, что на один пункт меньше, чем у ближайшего преследователя. Тем не менее, на кубок Либертадорес можно настроиться, забыв о внутренних проблемах и порадовать болельщиков и руководство, реабилитируясь за внутреннее первенство.

4 июля «Форталеза» проиграла на выезде «Коритибе» (1:2) в чемпионате, а 30 числа сыграла вничью с «Эстудиантесом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эстудиантес» – 1.95

Ничья – 3.45

Победит «Форталеза» – 4.1

Статистика

«Эстудиантес» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Форталеза» уступил в трех последних матчах на выезде

Четыре из пяти последних матчей аргентинского клуба завершились исходом «обе забьют»

Пять последних выездных поединка «Форталезы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Эстудиантеса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Клубы имеют очень похожие проблемы в своих чемпионатах, но в кубке Либертадорес все бьются до последней минуты. Предполагаем, что хозяева окажутся немного удачливее в эту ночь.