«Пока нет баланса в состоянии футболистов». Федотов — об игре ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями после поражения от «Пари НН» (0:2) в товарищеском матче.
Начали игру неплохо, что-то получалось, создали момент, потом еще несколько подходов, но получили автогол в свои ворота и все разрушилось. Пока нет баланса в состоянии футболистов. Кто-то выбывал по травме, кто-то еще слишком юн. Сложно назвать это образом игры, которую мы хотим видеть.
Во втором тайме мы стали структурно и правильно располагаться на поле, создали момент с дальнего удара. Не успели провести замену и получили удаление, стало совсем сложно. Но отдам должное мальчишкам, они проявили старание и пытались до конца сравнять. Но когда счет стал 0:2, уже пытались забить гол престижа. И в некоторых моментах это могло получиться.
Есть ли уверенность, что в ближайшее время получу новых игроков? Работа ведется, но все пока очень сложно и не так близко, как бы этого хотелось. Вроде в один момент потеплеет, но потом в силу обстоятельств откладывается. Времени остается все меньше. Но 100 процентов подмога будет, будут приобретения. Помощь придет уже по ходу чемпионата, но и этот состав нужно подвести к первому матчу, чтобы все были здоровы, особенно защитники — Щенников и Набабкин. Этот тот ресурс, которым мы обладаем.
Почему не старался Заболотный? Я бы так не говорил про Антона. Он где-то даже слишком старается. Туда, где он открывается, не добегают наши инсайды. Ну и слишком долго мы ищем решение, двигаем мяч, хотя есть открытые футболисты на флангах. Нужно убыстрить и упростить футбол, и тогда все будет хорошо.
Как будем настраиваться на принципиальный матч с «Сочи»? У нас все игры принципиальные. А про настрой — три поражения позволяют нам подойти к матчу с остервенением. Будем готовиться, осталось совсем немножко. Кто-то вернется в строй из тех, кто пропускал сегодняшний матч.
Почему не выпустили Гайча? Он находится под большой нагрузкой. Тестирование показало, что ему нужен отдых, не стали рисковать. В то же время мы посмотрели, в каком состоянии Чалов. Это было важно, чтобы понять, куда двигаться дальше.
Активизируемся ли мы в поиске нападающего? Мы активизируемся в поисках команды. Вы все видели, что у нас один центральный защитник, и в первую очередь нам нужно усиление сюда. Без Щенникова и Набабкина мы в меньшинстве. А так каждая позиция требует усиления, по-другому быть не может.
Когда появятся проблески той игры, которую я хочу видеть в ПФК ЦСКА? Проблески были в матче с «Велесом», но подвела реализация. Баланс наступает тогда, когда все игроки находятся в одном состоянии, тогда и команда показывает содержательный футбол. Времени остается мало, но мы это сделаем.
Вспоминаю этот же прошлогодний турнир, когда Спартак вынес всех в одну калитку, дав тем самым пищу для разговоров о конкурентной борьбе с нашим бессменным чемпионом за золото в год своего столетия, но уже после первых игр в регулярном первенстве обнажились проблемы красно-белых, которые преследовали их весь чемпионат.
В ЦСКА сейчас и в составе много новичков, и Главный тренер новый, а времени на подготовку прошло ещё не так много, чтобы требовать от коллектива победной и качественной игры. Уверен, что всё идёт нормально и Федотов знает, как и что делать и болельщикам красно-синих не придётся сильно огорчаться за результаты их любимой команды, а стартовая игра с Уралом менее чем через две недели это докажет. Болейте за своих, а не против чужих!
Вспоминаю этот же прошлогодний турнир, когда Спартак вынес всех в одну калитку, дав тем самым пищу для разговоров о конкурентной борьбе с нашим бессменным чемпионом за золото в год своего столетия, но уже после первых игр в регулярном первенстве обнажились проблемы красно-белых, которые преследовали их весь чемпионат.
В ЦСКА сейчас и в составе много новичков, и Главный тренер новый, а времени на подготовку прошло ещё не так много, чтобы требовать от коллектива победной и качественной игры. Уверен, что всё идёт нормально и Федотов знает, как и что делать и болельщикам красно-синих не придётся сильно огорчаться за результаты их любимой команды, а стартовая игра с Уралом менее чем через две недели это докажет. Болейте за своих, а не против чужих!
А на мой субъективный взгляд, нет конечно ничего трагичного в том что в начале сезона такие результаты и такая никакя игра . Но и нет никакой капли оптимизма в том реальном состоянии, в котором находится команда. Покинули клуб многие лидеры команды, осталась молодёжь которая не была даже заиграна в составе главной команды, да и которые пришли в команду из аренды Кучаев и Чалов , совсем не впечетляли в своих командах. И вот сейчас Федотов должен будет липить из этого всего , команду . На мой взгляд, нужно обязательно расставаться с частью игроков, вычистить это сборище около футбольных игроков. И действительно создавать новый молодой, боевой коллектив, а не то что мы видим на этом турнире, цыганский табор . Бесполезность в атаке Заболотного просто зашкаливает , ходок Чалов и его оруженосец Кучаев , обыкновенный якорь ⚓️ для команды. Лучше бы взяли молодого перспективного Агаларова в пару к Яковлеву. Думаю намного полезнее выглядела эта связка , чем Заболотный без разницы с кем в паре . Вообщем нужно срочно избавляться от балласта и заняться построением новый команды. Вот как-то так. Спасибо за понимание. Всем Добра !
А на мой субъективный взгляд, нет конечно ничего трагичного в том что в начале сезона такие результаты и такая никакя игра . Но и нет никакой капли оптимизма в том реальном состоянии, в котором находится команда. Покинули клуб многие лидеры команды, осталась молодёжь которая не была даже заиграна в составе главной команды, да и которые пришли в команду из аренды Кучаев и Чалов , совсем не впечетляли в своих командах. И вот сейчас Федотов должен будет липить из этого всего , команду . На мой взгляд, нужно обязательно расставаться с частью игроков, вычистить это сборище около футбольных игроков. И действительно создавать новый молодой, боевой коллектив, а не то что мы видим на этом турнире, цыганский табор . Бесполезность в атаке Заболотного просто зашкаливает , ходок Чалов и его оруженосец Кучаев , обыкновенный якорь ⚓️ для команды. Лучше бы взяли молодого перспективного Агаларова в пару к Яковлеву. Думаю намного полезнее выглядела эта связка , чем Заболотный без разницы с кем в паре . Вообщем нужно срочно избавляться от балласта и заняться построением новый команды. Вот как-то так. Спасибо за понимание. Всем Добра !