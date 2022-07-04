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«Пока нет баланса в состоянии футболистов». Федотов — об игре ЦСКА

04 июля 2022, 22:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями после поражения от «Пари НН» (0:2) в товарищеском матче.

Начали игру неплохо, что-то получалось, создали момент, потом еще несколько подходов, но получили автогол в свои ворота и все разрушилось. Пока нет баланса в состоянии футболистов. Кто-то выбывал по травме, кто-то еще слишком юн. Сложно назвать это образом игры, которую мы хотим видеть.

Во втором тайме мы стали структурно и правильно располагаться на поле, создали момент с дальнего удара. Не успели провести замену и получили удаление, стало совсем сложно. Но отдам должное мальчишкам, они проявили старание и пытались до конца сравнять. Но когда счет стал 0:2, уже пытались забить гол престижа. И в некоторых моментах это могло получиться.

Есть ли уверенность, что в ближайшее время получу новых игроков? Работа ведется, но все пока очень сложно и не так близко, как бы этого хотелось. Вроде в один момент потеплеет, но потом в силу обстоятельств откладывается. Времени остается все меньше. Но 100 процентов подмога будет, будут приобретения. Помощь придет уже по ходу чемпионата, но и этот состав нужно подвести к первому матчу, чтобы все были здоровы, особенно защитники — Щенников и Набабкин. Этот тот ресурс, которым мы обладаем.

Почему не старался Заболотный? Я бы так не говорил про Антона. Он где-то даже слишком старается. Туда, где он открывается, не добегают наши инсайды. Ну и слишком долго мы ищем решение, двигаем мяч, хотя есть открытые футболисты на флангах. Нужно убыстрить и упростить футбол, и тогда все будет хорошо.

Как будем настраиваться на принципиальный матч с «Сочи»? У нас все игры принципиальные. А про настрой — три поражения позволяют нам подойти к матчу с остервенением. Будем готовиться, осталось совсем немножко. Кто-то вернется в строй из тех, кто пропускал сегодняшний матч.

Почему не выпустили Гайча? Он находится под большой нагрузкой. Тестирование показало, что ему нужен отдых, не стали рисковать. В то же время мы посмотрели, в каком состоянии Чалов. Это было важно, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Активизируемся ли мы в поиске нападающего? Мы активизируемся в поисках команды. Вы все видели, что у нас один центральный защитник, и в первую очередь нам нужно усиление сюда. Без Щенникова и Набабкина мы в меньшинстве. А так каждая позиция требует усиления, по-другому быть не может.

Когда появятся проблески той игры, которую я хочу видеть в ПФК ЦСКА? Проблески были в матче с «Велесом», но подвела реализация. Баланс наступает тогда, когда все игроки находятся в одном состоянии, тогда и команда показывает содержательный футбол. Времени остается мало, но мы это сделаем.

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Все комментарии
Mi6
Mi6
09 июля в 22:17
Заболотный это символ Гинера, тех него никуда...
112910415
112910415
05 июля в 08:08
остервенеть было бы уместно !
ну, и футболистов купить
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 00:36
Оказывается Заболотный играет очень хорошо, это остальные девять полевых не дорабатывают. С такими суждениями и Федотов долго не продержится. Как бы армейцам за выживание не пришлось бороться.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
05 июля в 00:31
А мы не спорим. Мы проводим параллели, между великим тренером и талантливым.
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
05 июля в 00:26
Не собираюсь с тобой спорить, лишь скажу что сравнивать даже чемпионат СССР и тех тренеров которые тогда работали, с российским футболом, уже не комильфо !
Comentarios
Comentarios
05 июля в 00:26
Клоун в юбке три игры три поражения
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
05 июля в 00:23
Доброго времени суток дружище.
А на мой субъективный взгляд, нет конечно ничего трагичного в том что в начале сезона такие результаты и такая никакя игра . Но и нет никакой капли оптимизма в том реальном состоянии, в котором находится команда. Покинули клуб многие лидеры команды, осталась молодёжь которая не была даже заиграна в составе главной команды, да и которые пришли в команду из аренды Кучаев и Чалов , совсем не впечетляли в своих командах. И вот сейчас Федотов должен будет липить из этого всего , команду . На мой взгляд, нужно обязательно расставаться с частью игроков, вычистить это сборище около футбольных игроков. И действительно создавать новый молодой, боевой коллектив, а не то что мы видим на этом турнире, цыганский табор . Бесполезность в атаке Заболотного просто зашкаливает , ходок Чалов и его оруженосец Кучаев , обыкновенный якорь ⚓️ для команды. Лучше бы взяли молодого перспективного Агаларова в пару к Яковлеву. Думаю намного полезнее выглядела эта связка , чем Заболотный без разницы с кем в паре . Вообщем нужно срочно избавляться от балласта и заняться построением новый команды. Вот как-то так. Спасибо за понимание. Всем Добра !
zooveterinar
zooveterinar
05 июля в 00:21
Влюбом случае идет притирка,новый тренер,новые комбинации,новые мысли,о каких победах моджно говорить,если Федотов только пришел!! В этом году цска врядли далеко прыгнет,возможно в первой половине чемпионата, человек прямым текстом сказал нужны усиления по всем позициям фактически!!
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
05 июля в 00:15
Привет, Игорь!!!
А вот и не соглашусь с тобой, Дружище. Не так Бесков был хорош и не везде. В Динамо, он проиграл два самых главных своих турнира- чемпионат СССР в 1970 и КК в 1972. А выиграл с Динамо, до прихода в Спартак, только два кубка страны. Зато, в Спартаке, раскрылся во всей красе!!! Рекорд чемпионатов СССР, с 1979 по 1987- не опускался ниже третьего!!! Конечно, Федотов далеко не Бесков, но, я в него верю. С составом проблемы у ЦСКА серьезные....
Naherger
Naherger
05 июля в 00:04
У меня только одна просьба: выпускайте Яковлева вместо заболотного.это же никуда не годится
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
05 июля в 00:03
Добра дружище. ✊️
Всё это конечно же хорошо с Бесковым и тем составом .
Да вот только огромная пропасть между Бесковым и Федотовым с нынешним составом ЦСКА.
Бесков велик , во всех своих начинаниях во всех командах где бы он не работал. И сравнивать их , на мой субъективный взгляд совсем не корректно. Как-то так, это моё субъективное мнение. Спасибо за понимание.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 июля в 23:50
А с "Сочи" есть.....
Capral
Capral
04 июля в 23:35, ред.
Спартак, Бескова в 1977, после 1-го круга в 1-й лиге шёл в конце таблице, а в итоге занял 1-е место и триумфально вернулся в вышку. Через два года Спартак стал чемпионом!!! Не всё сразу. Немного терпения, господа армейцы! Верю в Федотова, всё наладится!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
04 июля в 23:25, ред.
Не вижу большой трагедии в очередном проигранном матче армейцами. Идёт нормальный рабочий процесс подготовки к сезону и чем больше вскроется проблем на этом этапе становления команды, тем быстрее и эффективнее будут приняты меры к их устранению.

Вспоминаю этот же прошлогодний турнир, когда Спартак вынес всех в одну калитку, дав тем самым пищу для разговоров о конкурентной борьбе с нашим бессменным чемпионом за золото в год своего столетия, но уже после первых игр в регулярном первенстве обнажились проблемы красно-белых, которые преследовали их весь чемпионат.

В ЦСКА сейчас и в составе много новичков, и Главный тренер новый, а времени на подготовку прошло ещё не так много, чтобы требовать от коллектива победной и качественной игры. Уверен, что всё идёт нормально и Федотов знает, как и что делать и болельщикам красно-синих не придётся сильно огорчаться за результаты их любимой команды, а стартовая игра с Уралом менее чем через две недели это докажет. Болейте за своих, а не против чужих!
drug01
drug01
04 июля в 23:21
Совсем плохо, хуже чем в Спартаке?
ermak6848
ermak6848
04 июля в 23:08
Главное ещё впереди...
Шуnя771
Шуnя771
04 июля в 23:04, ред.
Так сказать полубаланс))
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