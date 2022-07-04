«Пока нет баланса в состоянии футболистов». Федотов — об игре ЦСКА

Главный тренер ЦСКА поделился мыслями после поражения от «Пари НН» (0:2) в товарищеском матче.

Начали игру неплохо, что-то получалось, создали момент, потом еще несколько подходов, но получили автогол в свои ворота и все разрушилось. Пока нет баланса в состоянии футболистов. Кто-то выбывал по травме, кто-то еще слишком юн. Сложно назвать это образом игры, которую мы хотим видеть.

Во втором тайме мы стали структурно и правильно располагаться на поле, создали момент с дальнего удара. Не успели провести замену и получили удаление, стало совсем сложно. Но отдам должное мальчишкам, они проявили старание и пытались до конца сравнять. Но когда счет стал 0:2, уже пытались забить гол престижа. И в некоторых моментах это могло получиться.

Есть ли уверенность, что в ближайшее время получу новых игроков? Работа ведется, но все пока очень сложно и не так близко, как бы этого хотелось. Вроде в один момент потеплеет, но потом в силу обстоятельств откладывается. Времени остается все меньше. Но 100 процентов подмога будет, будут приобретения. Помощь придет уже по ходу чемпионата, но и этот состав нужно подвести к первому матчу, чтобы все были здоровы, особенно защитники — Щенников и Набабкин. Этот тот ресурс, которым мы обладаем.

Почему не старался Заболотный? Я бы так не говорил про Антона. Он где-то даже слишком старается. Туда, где он открывается, не добегают наши инсайды. Ну и слишком долго мы ищем решение, двигаем мяч, хотя есть открытые футболисты на флангах. Нужно убыстрить и упростить футбол, и тогда все будет хорошо.

Как будем настраиваться на принципиальный матч с «Сочи»? У нас все игры принципиальные. А про настрой — три поражения позволяют нам подойти к матчу с остервенением. Будем готовиться, осталось совсем немножко. Кто-то вернется в строй из тех, кто пропускал сегодняшний матч.

Почему не выпустили Гайча? Он находится под большой нагрузкой. Тестирование показало, что ему нужен отдых, не стали рисковать. В то же время мы посмотрели, в каком состоянии Чалов. Это было важно, чтобы понять, куда двигаться дальше.

Активизируемся ли мы в поиске нападающего? Мы активизируемся в поисках команды. Вы все видели, что у нас один центральный защитник, и в первую очередь нам нужно усиление сюда. Без Щенникова и Набабкина мы в меньшинстве. А так каждая позиция требует усиления, по-другому быть не может.