10 лет Дешама в сборной: два титула, «дело Бензема» и нокаут на домашнем Евро

1657429147

10 июля 2022, 07:59

Взлёты и падения тренера.

8 июля 2012 года, сразу после поражения в четвертьфинале чемпионата Европы против Испании (0:2), Французская федерация (ФФФ) решила, что Дидье Дешам заменит Лорана Блана. Прошло 10 лет с тех пор, как решение изменило судьбу к лучшему. Катар-2022 будет следующей целью.

Cерый дебют

Дебют Дешама 15 августа 2012 года против Уругвая был далек от ожидаемого. Франция с трудом смогла отстоять разочаровывающую ничью с Уругваем (0:0) в Гавре. При этом «Селеста» еще и играла без Луиса Суареса и Кавани. Стартовый состав в его дебюте был следующим: Льорис; Дебюши, Сако, Янга-Мбива, Эвра; Рибери, Мавуба, Гоналон, Вальбуэна; Жиру и Бензема.

Четвертьфинал первого крупного турнира

Первым серьезным испытанием для Дешама в качестве тренера стал чемпионат мира 2014. Франция вышла в 1/8 финала в качестве победителя группы E после побед над Гондурасом (3:0) и Швейцарией (5:2), а также ничьей с Эквадором (0:0). В 1/8 финала французы обыграли Нигерию со счетом 2:0, но вылетели в четвертьфинале. Единственный гол Матса Хуммельса вывел сборную Германии (0:1) в полуфинал. Однако «Les bleus» оставили приятное послевкусие и заложили основу для успеха, который пришел почти сразу.

Самая трагическая ночь

К сожалению, худшие воспоминания Дешама как тренера имеют мало общего с футболом. Произошло это 13 ноября 2015 года, что совпало с товарищеским матчем между Францией и Германией. Французы выиграли со счетом 2:0 в игре, отмеченной напряжением, которое возникло у ворот «Стад де Франс». В ту ночь во время терактов в Париже погиб 131 мирный житель и 415 человек получили ранения. На «Стад де Франс» были моменты паники, так как стадион был одной из целей террористов-смертников. Около стадиона раздался страшный взрыв. Террористы же собирались взорвать бомбу прямо на матче.

«Дело Бензема»

Если и есть что-то, за что Дешама критиковали, особенно в последние годы, так это отсутствие в сборной Карима Бензема. Нападающий «Реала» был отстранен от сборной из-за шантажа соотечественника Матье Вальбуэна. Бензема получил год условно и штраф в 75 тысяч евро. В сборной его не было 5 лет, вернулся Карим в команду только перед Евро-2020.

«Мараканасо» Франции

Худшее поражение Дешама в качестве тренера произошло 10 июля 2016 года. Франция преодолела критику и шла от меньшего к большему, пока не вышла в финал домашнего Евро. В Сен-Дени все ждали завоевания французами титула в противостоянии с Португалией. Даже Криштиану Роналду был вынужден уйти с поля из-за травмы на 25-й минуте. Тем не менее Португалия победила 1:0 и стала чемпионом Европы благодаря неожиданному дальнему удару Эдера на 109-й минуте дополнительного времени.

Чемпион мира как игрок и как тренер

Если и есть день, отмеченный огнем в этом последнем десятилетии для Дидье Дешама, то это 15 июля 2018 года. Франция победила Хорватию (4:2) благодаря голам Гризманна, Погба, Мбаппе и Манджукича в свои ворота и была провозглашена чемпионом мира во второй раз в своей истории. Дидье Дешам, чемпион Франции 1998 года как игрок, присоединился к Францу Беккенбауэру и Марио Загалло в «клубе избранных» знаменитостей, которые знают, что значит выиграть чемпионат мира как футболисты и как тренеры.

Удар на Евро-2020

Франция подошла к Евро-2020 в качестве явного фаворита. Эта сборная только что выиграла чемпионат мира 2018 года, и к Мбаппе, Гризманну, Погба, Канте добавился вернувшийся в команду один из лучших форвардов мира Карим Бензема. «Les bleus», однако, завершили групповой этап не слишком уверенно: обыграли Германию (1:0) и сыграли вничью с Венгрией (1:1) и Португалией (2:2). Даже с такими показателями они выиграли группу и имели хорошие перспективы в плей-офф. Однако сценарий оказался не таким, как все ожидали. Швейцария повела 1:0 и смогла забить пенальти. Казалось, Франция потушила пожар. Дубль Бензема и гол Погба сделали счет 3:1, но Сеферович и Гавранович ответили в концовке, и матч в итоге дошёл до серии пенальти, главным неудачником которой стал Килиан Мбаппе. Чемпион мира отправился домой после 1/8 финала.

Лига Наций, второй титул

После провала на Евро-2020 Франция смогла выиграть Лигу наций. В полуфинале французы обыграли Бельгию (3:2), а в финале справились с Испанией (2:1), отыгравшись после гола Микеля Ойарсабаля. Великолепный удар Карима Бензема и неоднозначный гол Килиана Мбаппе принесли Франции титул.

Самое большое количество матчей за сборную в качестве тренера

Дешам вошел в историю Франции как игрок и как ее как тренер. Он не зря является тренером, который провел больше всего игр со сборной — 129. Его показатели — 83 победы, 26 ничьих и 20 поражений. Таким образом, он выиграл 63,8% матчей. По этому показателю он по-прежнему отстает от Роже Лемерра (64,2%), Эме Жаке (64,2%) и Жака Сантини (78,6%).

103 использованных игрока

Двери Франции открыты с Дидье Дешамом. В своих 129 играх в качестве тренера он вызвал 103 разных игрока, дал возможность дебютировать в команде 65 игрокам. Футболистом, которого больше всего использовал Дешам за эти 10 лет, был Антуан Гризманн, сыгравший 107 матчей. Далее следуют Жиру (103) и Льорис (102). Лучшим бомбардиром «эпохи Дешама» является Жиру с 47 голами.