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ЦСКА теряет половину заявки прошлого сезона. Федотов оказался в глухом углу

06 июля 2022, 16:00
Федотов
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Или «армейцы» выдержат удары судьбы?

Ушли те, кто чаще всего играл в РПЛ

Отсортировав футболистов ЦСКА по игровому времени в чемпионате, получите вывод – 5 из 11 самых востребованных этим летом уйдут. Нет Фернандеса, Эджуке, Ахметова и Гбамена. Пускай у двух последних был не такой статус, как у первых, а Чидера выступал нестабильно, своевременно подготовить замену большому количеству игроков сложно. Особенно когда до первого матча осталось десять дней, а не хватает половины заявки.

Бийол одной ногой в «Удинезе». Никто не скрывает, что Яка уходит, ведь директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо поблагодарил словенца за то, что прощание «происходит по-человечески». Проще говоря, клуб получит денежную компенсацию от итальянцев. Также покинули ЦСКА Языджи, Бохинен, Магнуссон, Марадишвили, Тикнизян, Васин и Дзагоев. Восемь человек, появлявшиеся на поле в прошлом сезоне.

Добавляем Сигурдссона, который приостановил контракт, и набираем тринадцать футболистов, половину заявки. Но это не конец, ведь Бистрович залечивает травму на родине. И хотя его агент сказал, что у хорвата хорошие отношения с ЦСКА, у Эджуке ведь были аналогичные. Нигериец признавался клубу в любви, а затем принял решение о приостановке контракта. Москвичи будут заявлять, что на игроков давят их футбольные федерации.

Но разве дело только в этом? ЦСКА не будет в еврокубках, а все перспективные игроки последних лет, от Влашича до Языджи, пришли в клуб ради практики, в том числе, в Лиге чемпионов. «Лилль» не получил от ЦСКА требуемую денежную компенсацию, в результате турок, с которым у Федотова могли возникнуть тактические разногласия, но который умеет взять игру на себя, уехал из России. Также нет Фукса, и он не обещал вернуться.

Россияне очень дорогие для «армейцев»

Когда Карпина спросили, отпустит ли Осипенко в ЦСКА за три миллиона евро, то в ответ главный тренер сборной пошутил, что сам готов дать 3.5 млн евро за Дивеева и составить пару крепких центральных защитников в «Ростове». Чтобы Максим перешел к Федотову, нужно намного больше денег, говорили о безумных 10 млн евро. Поскольку не так давно «Локомотив» выдал ЦСКА целых 7 млн евро за хавбека Марадишвили, то продавцы не сделают для «армейцев» скидок.

Если молодой резервист ушел за такие деньги, то почему Осипенко должен стоить меньше? Подарков, как было с подписаниями Дивеева за 1.5 млн евро, больше не будет. А российский футболист уровня Облякова, которого взяли за 4 миллиона, сейчас выберет другой клуб – «Динамо» или «Зенит». У Федотова нехватка кадров в центре защиты, на флангах обороны – у Фернандеса не было дублера, Гайич не сыграет за двоих. Также нет надежных ребят в опорной зоне и в атаке.

Удивляет, что в таких условиях многие эксперты повторяют одну и ту же мысль – потеря легионеров якобы не важна для ЦСКА. Давайте «Зенит» недосчитается Вендела и Клаудиньо, и сразу увидим, как изменится качество игры. Потери Ракицкого и Азмуна важны. Потеря Дугласа Сантоса будет невероятно болезненной. Россиянам сложно играть без поддержки качественных иностранцев, даже когда речь о молодых футболистах с потенциалом. Но не Обляков был лучшим в ЦСКА не так давно, а Влашич.

Не парень из академии заиграл рядом с Дивеевым, а хавбек за копейки Бийол. А раньше на этом месте был Бекао, тоже уехавший в Италию. В атаке не Яковлев с Чаловым главная надежда, а скорее молитвы скаутов связаны с переговорами с Эменике из Колумбии – форвардом Эступиньяном. Также очевидно, что Федотов не заберет себе лучших игроков из «Сочи», ведь Кассьерра, Родригао или ветеран Нобоа сначала будут «на карандаше» у Семака. И вся тройка может оказаться в «Зените» до конца июля.

Федотов плохо работает под давлением

Худшее, что творилось в тренерской карьере Федотова, всегда связано не с футболом, а завязано на давлении. Когда «Оренбург» прижали арбитры, то тренер заявил руководству, что не может работать в таких условиях и подал в отставку. Когда у «Сочи» был выбор, ставить ли пятно на репутацию, играя с детьми из «Ростова» во время пандемии в первой команде Карпина, или демонстративно отказаться громить юниоров, то Федотов выбрал победу со счетом 10:1.

Этим летом тренер мог остаться в «Сочи», но давление выросло, тяжело было сохранить статус после потерь и второго места. Такое происходит со многими тренерами, только реакция на пресс разная. Например, оказалось, что Слуцкому не нужно давать слишком много свободы. В ЦСКА был скован сомнениями окружающих и собственными, но выигрывал титулы под присмотром Гинера и Бабаева. В «Рубине» стал главным, и в результате на пике раздражения слетел в кювет ФНЛ. Семак без давления в «Уфе» работал прилично, но оказалось, что ему достаточно комфортно и в «Зените».

А вот что будет с Федотовым в клубе, который кардинально отличается от «Сочи» по требованиям окружающих, как своих, так и чужих? ЦСКА ведь стереотипно «клуб, который борется за самые высокие места». Даже Сёмин использовал именно такое определение, хотя последние сезоны в РПЛ заканчивались для «армейцев» не лучшим образом.

Для многих клубов лиги продолжается странное лето. Вот у «Динамо» остался один опытный центральный защитник Бальбуэна, а у Сазонова 317 минут в РПЛ в прошлом сезоне, ему всего двадцать лет. У «бело-голубых» игроков собирает известный Бувач, но даже его связей не хватает, чтобы оперативно найти правильного футболиста. А когда игрок входит в сезон без сборов, то страдает качество и результаты. Но если у «Динамо» меньше дыр, то ЦСКА представляет собой кадровое решето.

Акинфеев, Дивеев, Обляков и Заболотный могут принять первый удар. Медина и Карраскаль, хотя они жутко нестабильные, местами помогут. Надежда, что латераль Гайич не окажется братом Кофрие. Или на то, что форвард Гайч проснется вместо приостановки контракта. Посмотрим, но хороших новостей мало, а вот отток иностранцев – результат эффекта домино. Вчера легионеры говорят, что точно остаются, завтра выясняется, что уже ушли. ЦСКА не был готов к такому сценарию.

В случае если Федотов найдет правильные слова, а оставшиеся игроки покажут класс в первых турах – стартовый календарь не самый сложный по именам соперников, то ЦСКА выиграет время для трансферов, ведь они нужны остро. А если проиграют «Уралу», «Сочи» и «Пари НН», то восстановить доверие игроков к главному тренеру станет труднее. Федотов пришел, чтобы ЦСКА снова стал значимым, а с порога потерял много талантливых игроков. Старт его карьеры в Москве совпал с эксцессами и давлением.

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виктор бочарников
виктор бочарников ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля в 22:04
Если бы ввп был уроженцем Воронежа, сейчас в рпл рулил бы Факел 😀
112910415
112910415
07 июля в 06:38
надо справиться,тренер !
Mi6
Mi6
06 июля в 18:20
Федотов - очередной промах Гинера/Бабаева
виктор бочарников
виктор бочарников
06 июля в 16:51
Да уж печльные дела, сезон будет непредсказуемый, единственное,что не подвергается сомнению, это гигемония Зенита,но там ключевые игроки на денежном поводке,чень сильная личка, никуда не денутся. Интриги в этом сезоне скорее всего не будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
06 июля в 16:49
Жаль, что армейцы в этом году нам не конкуренты. Что-ж, будет ронять зенит
costard
costard
06 июля в 16:38
Так значит, из ЦСКА ушли два Дзагоевых?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 июля в 16:29
Автор не прав в главном. Основная причина отъезда легионеров, и не только из ЦСКА, не отсутствие ЕК, а банальная нехватка денег. От этой нехватки избавлены только один клуб и он не страдает от отъезда. Если даже один уехал, то двое приехали и двоих купили. Уберите этот денежный водопад у Зенита, побегут как крысы с корабля. Все очень просто и понятно. Мир слишком материален
Гость
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