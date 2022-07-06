ЦСКА теряет половину заявки прошлого сезона. Федотов оказался в глухом углу

1657112415

06 июля 2022, 16:00

Или «армейцы» выдержат удары судьбы?

Ушли те, кто чаще всего играл в РПЛ

Отсортировав футболистов ЦСКА по игровому времени в чемпионате, получите вывод – 5 из 11 самых востребованных этим летом уйдут. Нет Фернандеса, Эджуке, Ахметова и Гбамена. Пускай у двух последних был не такой статус, как у первых, а Чидера выступал нестабильно, своевременно подготовить замену большому количеству игроков сложно. Особенно когда до первого матча осталось десять дней, а не хватает половины заявки.

Бийол одной ногой в «Удинезе». Никто не скрывает, что Яка уходит, ведь директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо поблагодарил словенца за то, что прощание «происходит по-человечески». Проще говоря, клуб получит денежную компенсацию от итальянцев. Также покинули ЦСКА Языджи, Бохинен, Магнуссон, Марадишвили, Тикнизян, Васин и Дзагоев. Восемь человек, появлявшиеся на поле в прошлом сезоне.

Добавляем Сигурдссона, который приостановил контракт, и набираем тринадцать футболистов, половину заявки. Но это не конец, ведь Бистрович залечивает травму на родине. И хотя его агент сказал, что у хорвата хорошие отношения с ЦСКА , у Эджуке ведь были аналогичные. Нигериец признавался клубу в любви, а затем принял решение о приостановке контракта. Москвичи будут заявлять, что на игроков давят их футбольные федерации.

Но разве дело только в этом? ЦСКА не будет в еврокубках, а все перспективные игроки последних лет, от Влашича до Языджи, пришли в клуб ради практики, в том числе, в Лиге чемпионов. «Лилль» не получил от ЦСКА требуемую денежную компенсацию, в результате турок, с которым у Федотова могли возникнуть тактические разногласия, но который умеет взять игру на себя, уехал из России. Также нет Фукса, и он не обещал вернуться.

Россияне очень дорогие для «армейцев»

Когда Карпина спросили, отпустит ли Осипенко в ЦСКА за три миллиона евро, то в ответ главный тренер сборной пошутил, что сам готов дать 3.5 млн евро за Дивеева и составить пару крепких центральных защитников в «Ростове». Чтобы Максим перешел к Федотову, нужно намного больше денег, говорили о безумных 10 млн евро. Поскольку не так давно «Локомотив» выдал ЦСКА целых 7 млн евро за хавбека Марадишвили, то продавцы не сделают для «армейцев» скидок.

Если молодой резервист ушел за такие деньги, то почему Осипенко должен стоить меньше? Подарков, как было с подписаниями Дивеева за 1.5 млн евро, больше не будет. А российский футболист уровня Облякова, которого взяли за 4 миллиона, сейчас выберет другой клуб – «Динамо» или «Зенит». У Федотова нехватка кадров в центре защиты, на флангах обороны – у Фернандеса не было дублера, Гайич не сыграет за двоих. Также нет надежных ребят в опорной зоне и в атаке.

Удивляет, что в таких условиях многие эксперты повторяют одну и ту же мысль – потеря легионеров якобы не важна для ЦСКА . Давайте «Зенит» недосчитается Вендела и Клаудиньо, и сразу увидим, как изменится качество игры. Потери Ракицкого и Азмуна важны. Потеря Дугласа Сантоса будет невероятно болезненной. Россиянам сложно играть без поддержки качественных иностранцев, даже когда речь о молодых футболистах с потенциалом. Но не Обляков был лучшим в ЦСКА не так давно, а Влашич.

Не парень из академии заиграл рядом с Дивеевым, а хавбек за копейки Бийол. А раньше на этом месте был Бекао, тоже уехавший в Италию. В атаке не Яковлев с Чаловым главная надежда, а скорее молитвы скаутов связаны с переговорами с Эменике из Колумбии – форвардом Эступиньяном. Также очевидно, что Федотов не заберет себе лучших игроков из «Сочи», ведь Кассьерра, Родригао или ветеран Нобоа сначала будут «на карандаше» у Семака. И вся тройка может оказаться в «Зените» до конца июля.

Федотов плохо работает под давлением

Худшее, что творилось в тренерской карьере Федотова, всегда связано не с футболом, а завязано на давлении. Когда «Оренбург» прижали арбитры, то тренер заявил руководству, что не может работать в таких условиях и подал в отставку. Когда у «Сочи» был выбор, ставить ли пятно на репутацию, играя с детьми из «Ростова» во время пандемии в первой команде Карпина, или демонстративно отказаться громить юниоров, то Федотов выбрал победу со счетом 10:1.

Этим летом тренер мог остаться в «Сочи», но давление выросло, тяжело было сохранить статус после потерь и второго места. Такое происходит со многими тренерами, только реакция на пресс разная. Например, оказалось, что Слуцкому не нужно давать слишком много свободы. В ЦСКА был скован сомнениями окружающих и собственными, но выигрывал титулы под присмотром Гинера и Бабаева. В «Рубине» стал главным, и в результате на пике раздражения слетел в кювет ФНЛ . Семак без давления в «Уфе» работал прилично, но оказалось, что ему достаточно комфортно и в «Зените».

А вот что будет с Федотовым в клубе, который кардинально отличается от «Сочи» по требованиям окружающих, как своих, так и чужих? ЦСКА ведь стереотипно «клуб, который борется за самые высокие места». Даже Сёмин использовал именно такое определение, хотя последние сезоны в РПЛ заканчивались для «армейцев» не лучшим образом.

Для многих клубов лиги продолжается странное лето. Вот у «Динамо» остался один опытный центральный защитник Бальбуэна, а у Сазонова 317 минут в РПЛ в прошлом сезоне, ему всего двадцать лет. У «бело-голубых» игроков собирает известный Бувач, но даже его связей не хватает, чтобы оперативно найти правильного футболиста. А когда игрок входит в сезон без сборов, то страдает качество и результаты. Но если у «Динамо» меньше дыр, то ЦСКА представляет собой кадровое решето.

Акинфеев, Дивеев, Обляков и Заболотный могут принять первый удар. Медина и Карраскаль, хотя они жутко нестабильные, местами помогут. Надежда, что латераль Гайич не окажется братом Кофрие. Или на то, что форвард Гайч проснется вместо приостановки контракта. Посмотрим, но хороших новостей мало, а вот отток иностранцев – результат эффекта домино. Вчера легионеры говорят, что точно остаются, завтра выясняется, что уже ушли. ЦСКА не был готов к такому сценарию.