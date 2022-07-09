Скандальный Суперкубок: бразильский «Зенит» против каталонского «Спартака»

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09 июля 2022, 10:24

Насмотрелись на споры, а сегодня футбольный финал.

Важно узнать о «Зените»

Пока есть Вендел, Дуглас и Клаудиньо – есть «Зенит», который защитил титул. Семак спокойно подбирал тактику на первые официальные матчи, команда не проигрывала, но товарищеские матчи не имеют прямого влияния на старт сезона. Игры строго для тренеров, но понятно, что Сергей Богданович ближе сейчас к «4-3-3», чем к другим схемам.

Дзюба, создавший 16 голов в РПЛ , и Альберто, добавивший шесть голевых участий, покинули команду. Также нет Азмуна – соавтора восьми результативных атак. Ощутимый удар по атакующему потенциалу в матчах, где игра пошла не по плану. Сергеев сыроват, Кассьерра только приехал, хотя уже отличился в спарринге.

В Санкт-Петербурге скептически относятся к игре с Алипом в основе. Чистякова справедливо хвалили за прогресс, но рывки российских центральных защитников стали нормой, как и последующий регресс. Ловрен не в настроении оставаться надолго, Ракицкий предсказуемо ушел, Родригао только приехал. На защиту «Зенита» можно надавить.

Нередко первые матчи сезона у «Зенита» с ноткой скандальности. Основа насыщена бразильцами, а рядом колумбийцы Барриос и Кассьерра. Жесткий опорник в южноамериканском стиле и легконогий центральный нападающий, вроде молодого Жо. Интересно, как у такой команды обстоят дела с контрпрессингом?

Одоевский, Мостовой, Бакаев, Сутормин, Чистяков, а еще Кузяев и Ерохин на замену – у «Зенита» костяк приличных, но точно не великих российских футболистов. Это не игроки калибра Аршавина и Кержакова, которые вчера обыграли ветеранов «Спартака» в ретро-матче. Но от их подготовки сегодня зависит не меньше, чем от вдохновения бразильцев. «Зенит» поменялся – новый голкипер, Сутормин как правый защитник, нет привычных легионеров-защитников в центре, Клаудиньо не в тройке атаки, в середине поля, Кассьерра только прибыл. Но смысл остался тем же: «Зенит» сильнее других в РПЛ . По-крайней мере, так было весной.

Ориентировочный состав «Зенит» (4-3-3): Одоевский – Сутормин, Чистяков, Алип, Сантос – Барриос, Вендел, Клаудиньо – Малком, Кассьерра, Мостовой.

Важно узнать о «Спартаке»

Федун получил публичное извинение от Бердыева, редкое в российском футболе явление. Но выбрал не тренера-ветерана, а наставника из когорты любимчиков жены. Гнут линию Заремы, очередь испанца Абаскаля. Его «каталонская ДНК» воюет против «спартаковского хаоса» — гремучая смесь философий.

Подготовка к Суперкубку получалась скандальной. В финале сыграет клуб, который патологически не умеет побеждать в Петербурге. Сыграет против команды, для которой арена родная. Предвзятый выбор, но единственная адекватная реакция спортсменов из «Спартака» — выиграть у «Зенита» на его поле.

Не важны результаты Абаскаля в спаррингах. Готовились плюс-минус спокойно, ведь легионеров, которые не хотят оставаться, в заявке немного. Зато есть широкий выбор россиян. В основе Абаскаля можем увидеть девять местных игроков – рекордно много для любого фаворита РПЛ .

Мозес набирает форму в Москве. Хлусевич займет правый фланг, слева пригодился старина Рыбус. Джикия и Чернов в центре – не дуэт мечты, но лучше, чем связка капитана и Кофрие. Селихов в воротах, центр поля российский, Матинса не будет, Зобнин, Денисов и Умяров могут сыграть вместе. Да и Пруцева не забываем.

Схема интересна, ведь отказ от «3-5-2» у предыдущих наставников не работал. Но теперь не хватает центрбеков. Зато можно поставить Соболева и Промеса в атаку, использовав Игнатова в роли «десятки». Или бросить Зиньковского на любой фланг, тогда схема чисто «4-3-3». Наличие большого количества молодых игроков – например, слева конкурентом Рыбуса по сезону будет Классен, позволяет Абаскалю менять их позиции, направлять развитие и подготовку. Это интересно, поскольку Семак в «Зените» все-таки привязался к изначальным характеристикам многих сформированных мастеров. В этой разница между командами на дистанции, но не обязательно она сыграет в пользу «Спартака» в первом матче сезона, где сразу надо выйти и победить.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Селихов – Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус – Зобнин, Денисов (Пруцев), Умяров – Зиньковский (Игнатов), Соболев, Промес.

Важно помнить о противостоянии

«Десять лет без побед» – название для фильма о выездных матчах «Спартака» в Санкт-Петербурге. Карпин выигрывал последним, Билялетдинов ответил на гол Кержакова, а Эменике и Кариока – на мяч Семака. Сергей Богданович был футболистом, когда «красно-белые» в последний раз уехали домой с победой. На новом стадионе «Спартаку» петербуржцы еще не проигрывали. Из основных составов на тот матч предсказуемо не осталось никого, Дзюба тогда провел всю игру в основе «Спартака».

Хотя все запомнили 7:1 и 5:1, не так часто встречи этих соперников дико результативные. Три гола на две команды уже хорошо, один или два мяча не редкость. Нулевые ничьи случаются не часто, что приятно зрителям, но мировая сегодня является опцией, если «Спартак» не допустит фатальных ошибок. Абаскаль – новичок в РПЛ , но сразу сыграет против сильнейшей команды на ее поле. Непросто испытание, но в случае победы наполнение игры, если ее не испортит бригада арбитра Москалева, не будет иметь значение.

Успех «Спартака» будет эмоционально ярче, чем успех «Зенита». И причины понятные. Фаворита знаем. У Семака обновленная, но классная линия атаки, думающие полузащитники, а до парочки Алипа и Чистякова еще нужно добраться. В домашних стенах без давления организованных фанатов «Спартака» хозяевам будет куда проще, чем на нейтральном поле. Или там, куда ступит нога ультрас в красных футболках. Но москвичи в новом составе являются довольно агрессивной и вертикальной командой. «Зенит» таких не любит, ему по душе перепуганные оппоненты. Яркость финала зависит от Абаскаля и «Спартака», это очевидно. Состояние российского клуба среди причин, почему этот матч не аналог Эль Класико. Хотя для российского футбола, безусловно, значимый бой.

Прогноз «Соккер.ру»: тяжело сказать что-то о финале, где впервые в истории «Зенит» и «Спартак» разыгрывают между собой Суперкубок. Ставить на хозяев можно, но опасно из-за вероятности ничьей в основное время. Вот ее и выберем, это риск, но риск с хорошим коэффициентом.