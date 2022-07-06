«В Европе нет спроса». Веские причины, почему российские игроки не востребованы

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06 июля 2022, 12:57

Оздоев прав, но это плохая тенденция.

Редко уезжали молодыми

Одна из глобальных причин – слишком поздно попадают в серьезные лиги. Черышев рос в Испании, воспитывался в школе «Реала», это исключение из правил, да и травмы в той истории важны. Но Аршавин, Погребняк, Смолов, Жирков и Кокорин попадали в топ-5 взрослыми сформированными игроками. Таким адаптироваться сложнее, если привык к определенному стилю и темпу РПЛ . Павлюченко перешел в «Тоттенхэм» накануне 27-го дня рождения, а не в двадцать лет. Сафонов, Захарян, Фомин, Умяров, Мухин, Обляков или Дивеев не уехали в Европу сразу. Понятно, что можно попробовать себя в молодом возрасте, как Чалов в «Базеле», но не впечатлить для полноценного контракта. Но когда пытаются уехать после тридцати, как Дзюба и Оздоев, то отказы покупателей не удивляют.

Получали нерыночные деньги

Оздоев заявил, что играл бы за «Реал» за минимальный оклад. Ну да, после того, как всю карьеру зарабатывал намного больше, может позволить себе такую роскошь. Но семьи молодых игроков, вроде Бакаева, не будут смотреть в сторону середняка Ла Лиги, а сразу выберут «Зенит», где зарплата выше. Нерыночные из-за лимита зарплаты – бич РПЛ . Он влиял на самоощущение игроков, которые считали, что раз им платят по 2-3 миллиона евро, то они являются игроками уровня тех, кто получает столько же в Испании или Италии. Но это не так. С другой стороны, в топ-5 много клубов с огромными расходами на зарплаты. Это россиянам не предлагали большие деньги, а бразильцы, голландцы, бельгийцы или аргентинцы их давно получают.

Агенты не помогали игрокам

Представитель Кокорина знает, почему Александр держится за место в «Фиорентине». Приехал отдыхать во Флоренции, в любой другой команде Серии А или даже Серии В заставят пахать. Плюс «фиалки» не спешат выдавать форварду, который не принес пользу на поле, много денег при досрочном разрыве контракта. А вот представители Миранчука до сих пор не могут внятно объяснить, почему бросили Алексея именно в «Аталанту», где не побить горшки с Гасперини сложно даже более искусным атакующим хавбекам вроде Иличича или Папу Гомеса. У молодых ребят тоже слабые агенты, поэтому даже когда серьезному клубу нужен будет перспективный вратарь, то Сафонов проиграет гонку, как и многие другие.

Влияли европейские лимиты

Только их лимиты не мешают клубам развиваться, ведь завязаны на законодательстве стран, а не на щучьем велении. Например, в Италии довольно запутанная система, которая ограничивает подписания только футболистов не из ЕС . Защищают свой рынок, заставляют включать в заявки клубов Серии А воспитанников клубов и итальянских игроков. Поэтому тот же Оздоев может оказаться лишним в «Болонье», например. Но эта причина, как и лимит в АПЛ – для тех, у кого нет определенного международного опыта в сборной, не всегда является главной причиной. Если «Бетису» нужно выбрать между Кузяевым и молодым бразильцем, то «огурцы» заберут не Далера.

Часто плохо адаптировались

Адебайор рассказал, как Аршавин смотрел порно с включенным звуком в перерыве матча «Арсенала». Но это курьез, куда хуже для иностранных клубов понять, что россияне не желают учить местный язык. А если заводят друзей, то потом оказываются в ночных клубах. Российские легионеры не планируют переезд на постоянной основе с семьями. Часто хотят домой, как Жирков в Англии. Миранчук и Кокорин не прочь остаться в Италии, а Смолову не повезло – попал в Испанию по ходу пандемии. Но Погребняк или Павлюченко, как и Аршавин с Кержаковым, банально не адаптировались.

Огорчали слабой физикой

Российские футболисты часто «пешеходят». Даже когда берем Игнашевича, то западные скауты отмечали, как медленно работает в линии офсайда в Лиге чемпионов. Забавно, когда речь о сборной России – однозначно силовой команде, и РПЛ – лиге, где обороне уделяют много внимания, получать на выходе футболистов, которые не готовы к прессингу, к борьбе и к высокому темпу. Любой скаут из топ-5 забракует Бакаева из-за выносливости. Российские футболисты объективно медленные, поэтому их часто бракуют, а еще не способны сыграть по 45-50 матчей за сезон, как нужно игроку основы в Англии.

Не привыкли к конкуренции

Свободными агентами стали Дзюба, Черышев, Ахметов, Оздоев, Евгеньев, Мамаев, Смольников, Газинский, Дзагоев, Игнатьев и Жирков. Тут ветераны из ветеранов, но рядом футболисты, которые могли бы заинтересовать середняков топ-5. Но хороший спортивный директор или скаут узнают о потенциальном новичке все. Узнают и не рискуют предлагать контракт, даже когда речь о турецких клубах. РПЛ в эру больших денег и лимита не приучила самых талантливых российских игроков к настоящей конкуренции, которая есть в Англии или Италии.

Если у игрока из РПЛ не получается, то он становится обузой. Головин держится в «Монако», но вот в АПЛ мог бы провалиться. Не хотелось бы, чтобы молодые таланты с Сафоновым, Дивеевым и Захаряном во главе повторили ошибки прежних поколений. Российский футбол стал значительно беднее – одна из причин, почему перечисленные выше игроки так долго не могут найти себе клубы. Им предлагают намного меньше денег, чем раньше. А раз так, то единственный шанс не испортить новое поколение – вовремя отпускать в сильные зарубежные лиги.

Такой метод работает у датчан, бельгийцев, швейцарцев, хорватов. Поэтому вместо отговорок, что футболиста подставили агенты или что начать карьеру в Европе мешают законы, нужно менять подходы к воспитанию детей. Надо учить любить футбол, а не только легкие деньги. Жадных футболистов в мире хватает, но они сначала талантливые, затем показывают что-то на поле, и лишь после этого отдельные, а не большинство, ведут себя неподобающе. Странно, что ребята, которые часто вышли из скромных по достатку семей, так редко ценят социальный лифт, который доступен единицам.