«Зенит» против «Спартака» — не аналог Эль Класико. Противостояние переоценивают

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07 июля 2022, 21:33

Сантос ошибается, противостояние не впечатляет.

Дуглас Сантос сравнил схватку финалистов Суперкубка с Эль Класико, но смеем не согласиться с бразильцем. Конечно, футболистам нужно готовить себя к финалу морально, особенно к первому официальному матчу сезона, нахваливая соперника. Но стоит признать, что «Зенит» и «Спартак» могли в дни очных матчей давать российскому футболу намного больше здоровой пищи. Есть причины, почему это противостояние не «российское Класико», а матч с заведомым фаворитом.

«Спартак» точно не Давид

Давид в христианстве – главный герой, гордый и глубокий персонаж. А кто такой Голиаф? Никто, обычный здоровяк, который получит по голове камнем, распластается на земле. Габариты не помогут убить будущего царя. Не стоит забывать, что в христианстве, как у философов Древних Греции и Рима, есть понятие «справедливой войны» — защитной против агрессора. Давид защищался от оккупанта. Но даже если считать, что «Зенит» это Голиаф, который с помощью размеров, то есть власти и финансирования, захватил чужие земли – обетованные чемпионские поля «Спартака» в РПЛ , то москвичи не тянут на гордую роль Давида. Тут скорее битва бывшего Голиафа с нынешним. Понимание этого вредит противостоянию, в котором глубины в последние годы меньше, чем хотелось бы.

Нет борьбы за трофеи

Матчи «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в позапрошлом десятилетии были схваткой чемпионов АПЛ и финалистов еврокубков. Тен Хаг и Артета в Лиге Европы, чей гимн не хочет слушать Роналду. Вот так с матчами «Зенита» и «Спартака». Дуглас Сантос использовал клише-сравнение, но на самом деле турнирная ценность почти всех последних поединков петербуржцев и москвичей близка к нулю. «Спартак» благодаря домашней ничьей против «Зенита» стал вторым год назад? Возможно, но в чемпионской борьбе не участвовал. А когда РПЛ выигрывал Каррера, то «Зенит» занял третье место. Увы, но даже финал Суперкубка мало что меняет. Если выиграет «Зенит» — скажут, что это дежурная победа фаворита. Победит «Спартак» — петербуржцы отметят, что это не турнир, а матч-открытие сезона. Главные трофеи, как испанцы, между собой не делят.

«Зенит» намного сильнее

В чем разница между каталонским дерби и матчами «Реала» и «Барселоны»? Ответ все сразу понимают. Когда частый чемпион забыл, когда в последний раз проигрывал принципиальному сопернику, то становится скучнее. Помним результаты поединков в Санкт-Петербурге – 7:1, 5:2, 5:1, 4:2. Получается скучная схватка вместе с серией из девяти матчей без побед «Спартака» в официальных играх. «Зенит» отдает «красно-белым» один пункт, только если не получается сыграть в полную силу. Понятно, что москвичи активно мешают, но и коленки у них дрожат. В последний раз «Зенит» показательно победили Боккетти, Комбаров, Глушаков, Самедов, Ещенко, Луис Адриано и Зе Луиш. Всех их нет в составе «Спартака», как и тренера Карреры. Новый стартовый состав мечтает разве что о ничьей, а это мешает наслаждаться игрой.

Мало веры в правосудие

В Испании не лучшие арбитры, но они часть шоу, а не серьезная проблема. Да и обсуждается класс рефери, а не предвзятость. Разговоры, что «Барселону» ненавидят рефери, обычно разбиваются о количество каталонских чемпионств. Или побед над «Реалом». В РПЛ сложнее убедить народ, что в матче «Зенита» и «Спартака» у любого рефери РФС нет любимой команды. Хотя бы из-за того, сколько раз Федун и его жена атаковали арбитров. «Красно-белые» просили иностранного судью на финал Суперкубка, им отказали. Надеемся, Москалев не допустит ни одной ошибки. Арбитраж даже с маленькими помарками сразу испортит матч «Зенита» и «Спартака», независимо от стороны, которой подсудили.

Скандалы победили футбол

Когда Моуриньо провоцировал Гвардиолу на превращение боев «Реала» и «Барселоны» в шоу-бизнес, то Хосепу такое не нравилось. Ему больше по душе джентльменские схватки против «Ливерпуля» Клоппа, когда после игры наставники довольны, словно вместе посмотрели в кинотеатре «Крестного отца» в день премьеры. И хотя Моуриньо большой мастер провокаций, а в его эпоху в Эль Класико хватало грязи, если сравнивать с матчами «Зенита» и «Спартака», то в последнее время скандальности больше, чем собственно футбола. Испанцы были главными командами мира, что добавляло древней битве смыслов. Не получается добавить качества битве одними заявлениями Заремы или издевательствами пресс-службы «Зенита».

Немало посредственных игр

Неправильно называть встречи Семака с очередным наставником «Спартака» скучными, но и качественного футбола там мало. Максимум – односторонний вынос. Но не может команда показывать лучшую версию себя, когда забивает сопернику четыре, пять или семь мячей. Такой перевес означает, что игра быстро сделана. Автоматически становится скучной для заполненной арены. Досматривают избиение, которое нельзя досрочно прекратить. Какой из матчей «Зенита» и «Спартака» был по-настоящему качественным? Пожалуй, еще при Каррере, когда москвичи обыграли дома петербуржцев со счетом 3:1 пять лет назад. Помнится, гости пытались обвинить в поражении Мешкова, но тот поединок был сильным для двух сторон, еще и ответом «Спартака» на выездной погром 5:1 в августе того же года.

Понимаем, что каждый фанат легко выдаст список причин, почему игра «Зенита» против «Спартака» крутая. Есть история вражды. Видим богатые составы. Обычно полные арены. В наличии армии фанатов у экранов. Всегда теплится надежда, что в этот раз претендент не подведет, чемпиону придется бить не только одной левой. Но если оценивать критически, то качество поединков так себе. Ничьи однотипные, победы «Зенит» нередко справедливо именуются дежурными. Виноват, конечно же, «Спартак» — после чемпионства занимали пятое, седьмое и десятое места, не являются «Барселоной» для «Реала», ведь каталонцы всегда готовы взять реванш и сейчас собирают новый чемпионский состав.

У «Спартака» юный тренер и привычно туманные перспективы, а у «Зенита» взвешенный Семак и сильные новички из Сочи. До матча москвичи грозились бойкотировать финал Суперкубка, поскольку считают выбор места проведения нечестным. А еще устали проигрывать в Санкт-Петербурге. Последней гостевой победе «красно-белых» исполнилось десять лет. Но новое противостояние получится сравнить с Эль Класико, только если обе команды сыграют шикарно. Пусть напоминание о минусах пары, вокруг которой столько скандалов, послужит пропуском именно к такой игре – искренней, резкой, честной и с заслуженным победителем.

Выдайте качество, «Зенит» и «Спартак», пусть это будет не подделка на Эль Класико, которое в последние годы тоже стало менее привлекательным, а матч совсем других клубов, которые честно друг друга терпеть не могут.