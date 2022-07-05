«Машина по забиванию голов», игроки ПСЖ, «Ман Сити» и «Ромы». Заметные выходцы из РПЛ за рубежом

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05 июля 2022, 15:00

Когда-то были частью российского футбола.

Вратарь

Андрей Лунёв («Байер»; Россия)

Прошлым летом Лунёв ушел из «Зенита» и на правах свободного агента присоединился к «Байеру». С ходу выиграть конкуренцию у Лукаша Градецки не удалось, что было ожидаемо, Андрей принял участие только в двух матчах: сыграл в заключительном туре группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» (0:1), а также в последнем туре Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:1). Желаем Лунёву побольше игровых минут в будущем сезоне.

Защитники

Карл Старфельт («Селтик»; Швеция)

Год назад «Рубин» продал Старфельта «Селтику», и шведский защитник сразу стал ключевым игроком обороны шотландского гранда: 49 матчей за сезон, 4397 игровых минут. За свою надежную игру в защите Старфельт был вознагражден первыми титулами в профессиональной карьере: Карл стал чемпионом Шотландии и завоевал Кубок Лиги местного разлива. Если продолжит в том же духе, привлечет внимание клубов АПЛ , которые внимательно следят за игроками из соседнего чемпионата. Например, Вирджил ван Дейк начинал британский этап карьеры именно в «Селтике».

Самуэль Жиго («Марсель»; Франция)

Жиго был в доску своим парнем в «Спартаке», сдружился с Джикией и стал любимцем фанатов, с которыми попрощался после победы в Кубке России традиционным «Ауф!» Летом у Самуэля начинается новый этап в карьере: в 28 лет защитник дебютирует в высшей лиге родного чемпионата, да еще и сразу в рядах популярного в народе «Марселя», который ярко представил новичка.

Филип Уремович («Герта»; Хорватия)

Еще один бывший защитник «Рубина» подписал долгосрочный контракт (до 2026 года) с берлинской «Гертой». Тренировать Уремовича будет другой наш знакомый — Сандро Шварц, возглавивший «Старую Даму» после ухода из московского «Динамо». Не исключено, что до конца лета в «Герту» переберется еще кто-то из бывших футболистов РПЛ : ходили слухи о Чидере Эджуке, Алексе Крале и Себастьяне Шиманьском.

Александр Зинченко («Манчестер Сити»; Украина)

Профессиональная карьера Зинченко началась в «Уфе», пусть в это и непросто поверить сейчас, когда Александр достиг таких высот: сыграл 127 матчей за «Манчестер Сити», четыре раза выиграл Английской Премьер-Лигу, играл в финале Лиги чемпионов. В общей сложности выиграл уже 10 трофеев под руководством Пепа Гвардиолы.

Полузащитники

Леандро Паредес («Пари Сен-Жермен»; Аргентина)

У Паредеса после ухода из «Зенита» тоже нет недостатка в трофеях: Леандро завоевал восемь титулов с ПСЖ , в том числе трижды побеждал в чемпионате Франции, а еще выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины. Как и Зинченко, играл и уступил в финале Лиги чемпионов, остановился в шаге от главного трофея в европейском футболе. А теперь еще и без тренера-соотечественника остался, увольнение Почеттино может повлиять и на судьбу Паредеса в ПСЖ .

Александр Головин («Монако»; Россия)

Головин уже четыре года играет в Лиге 1: у полузащитника сборной России 131 матч за «Монако», 17+25 по системе «гол плюс пас». Добротная статистика, Александр — игрок стартового состава одного из сильнейших клубов Лиги 1, но травмы, к сожалению, являются сдерживающим фактором прогресса.

Гус Тиль ( ПСВ ; Нидерланды)

Три года назад «Спартак» заплатил за Тиля 18 млн евро, а сейчас радуется тому, что удалось продать голландца в ПСВ хотя бы за 3 миллиона. В иной экономической и политической ситуации «Спартак» мог выручить в несколько раз больше, ведь Гус провел сверхудачный сезон в «Фейеноорде»: забил 21 гол в 49 матчах, дошел до финала Кубка Конференций, вернулся в сборную Нидерландов.

Нападающие

Элдор Шомуродов («Рома»; Узбекистан)

Финал, который проиграл Гус Тиль, выиграл бывший форвард «Ростова» Элдор Шомуродов, выступающий за «Рому» и внимающий советам Жозе Моуриньо. В 2020-м «Ростов» продал Шомуродова «Дженоа», а уже через 10 месяце Элдор подписал контракт с «Ромой», где в основном выходит на замены, но приносит ощутимую пользу в этом качестве.

Сердар Азмун («Байер»; Иран)

В январе Азмун стал одноклубником Андрея Лунёва и пока проходит период адаптации в «Байере», сидя на скамейке рядом со своим старым знакомым. Во второй половине сезона Сердар в общей сложности провел на поле 391 минуту (4 попадания в стартовый состав и 7 выходов на замены), забил 1 гол и сделал 1 ассист. Дальше должно быть больше. Иначе зачем было уходить из «Зенита»?

Себастьян Дриусси («Остин»; Аргентина)

А вот Дриусси полностью оправдывает свой уход из «Зенита». Сергей Семак не всегда видел Себастьяна в стартовом составе, а если и выпускал, то обычно на фланге полузащиты, где аргентинец чувствовал себя не слишком комфортно. В «Остине» Дриусси — настоящая звезда, причем не только своей команды, но и всей лиги. Себа возглавляет список бомбардиров МЛС с 10 голами в 18 матчах, а его команда борется за лидерство в Западной конференции. Прошедшей ночью Дриусси забил очередной гол в ворота «Колорадо», «Остин» выиграл 3:2, а официальный аккаунт МЛС назвал экс-форварда «Зенита» «машиной по забиванию голов».

Кто еще? Станислав Крицюк («Жил Висенте»), Айртон («Фламенго»), Иван Маркано («Порту»), Луиш Нету («Спортинг»), Михайло Ристич («Бенфика»), Эмиль Бохинен («Салернитана»), Кристоффер Олссон («Андерлехт»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Никола Влашич («Вест Хэм»), Реми Кабелла («Монпелье»), Максимилиан Филипп («Вольфсбург»), Соломон Рондон («Эвертон»), Эсекель Понсе («Эльче»), Халк («Атлетико Минейро»), Фелипе Кайседо («Интер»).