Семшов — о легионерах: «Нужно задуматься, кого мы приглашаем»

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал уход из клуба защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца.
Есть селекционная служба, которая должна была заранее предугадывать ситуации, которые могут сложиться. Глупо было надеяться, что легионеры не воспользуются поправкой ФИФА. Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату.
Это еще раз говорит о том, что нужно задуматься, кого мы приглашаем, а то мы их приглашаем, а они потом в любой момент могут уехать, а своих футболистов мы как-то ругаем, обсуждаем.