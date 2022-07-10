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Семшов — о легионерах: «Нужно задуматься, кого мы приглашаем»

10 июля 2022, 14:45

Бывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал уход из клуба защитников Фабиана Бальбуэны и Ивана Ордеца.

Есть селекционная служба, которая должна была заранее предугадывать ситуации, которые могут сложиться. Глупо было надеяться, что легионеры не воспользуются поправкой ФИФА. Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату.

Это еще раз говорит о том, что нужно задуматься, кого мы приглашаем, а то мы их приглашаем, а они потом в любой момент могут уехать, а своих футболистов мы как-то ругаем, обсуждаем.

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Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
10 июля в 22:20
Несомненно, это не запрещено законодательством!)
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
10 июля в 21:45
Прикуп, прикупом, а думать всё же надо.
Ironigor
Ironigor
10 июля в 14:46
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи !)
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