Семшов — о легионерах: «Нужно задуматься, кого мы приглашаем»

Бывший полузащитник «Динамо» прокомментировал уход из клуба защитников и .

Есть селекционная служба, которая должна была заранее предугадывать ситуации, которые могут сложиться. Глупо было надеяться, что легионеры не воспользуются поправкой ФИФА . Это неуважение к клубам, футболистам, с которыми они играют бок о бок, и к нашему чемпионату.

Это еще раз говорит о том, что нужно задуматься, кого мы приглашаем, а то мы их приглашаем, а они потом в любой момент могут уехать, а своих футболистов мы как-то ругаем, обсуждаем.