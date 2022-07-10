Уйдут победители Лиги чемпионов и ловелас. В ПСЖ назревает грандиозная чистка состава

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10 июля 2022, 13:01

Донателло вышел на тропу войны?

«Спортивный директор» ПСЖ Мбаппе хочет, чтобы советник президента клуба Кампуш не только угадал с главным тренером – Луиш выбрал наставника, с которым хорошо знаком, но и провел грамотную чистку состава, подарив точечные трансферы. После правления Леонардо в заявке и на контракте осталось много футболистов, которые не помогают парижанам развиваться. И сами деградируют на скамейке, заражая недовольством окружающих. Французские СМИ выкатили список из множества фамилий, но его можно расширить за счет нескольких звезд. ПСЖ настолько хаотично скупался, что набралась целая команда тех, с кем можно расстаться.

Вратарь

Кейлор Навас (Коста-Рика, 35 лет)

Наваса не хотят терять, поскольку новый главный тренер не уверен в стабильности Доннаруммы. Но зачем Кейлору в почтенном футбольном возрасте сидеть на скамейке? Набожный человек терпел унижение – ему привезли молодого конкурента, хотя у опытного костариканца за плечами больше опыта в заветной Лиге чемпионов, но теперь открыто говорит, что хочет играть в каждом матче. С Доннаруммой нормальные отношения, но пора двигаться дальше, если итальянец – номер один.

Защитники

Тило Керер (Германия, 25 лет)

Если Тило хочет поехать на чемпионат мира в составе сборной Германии, то ему срочно пора найти себе новый клуб. В ПСЖ в основе его не будет, особенно если подпишут контракт со Шкриньяром. Керер умеет выступать на разных позициях – его видели справа и даже в центре полузащиты, но это не случай с Киммихом, когда Йозуа к лицу перемещения по полю. Керер в лучшем случае добротный правый центральный защитник, и ему давно пора найти себе новый клуб.

Преснель Кимпембе (Франция, 26 лет)

Редкий француз в этом списке должен четко понимать, что Рамос опаснее как конкурент, чем мог показаться Преснелю в первом неудачном для испанца сезоне, смазанном травмами. Вот Маркиньос – игрок основы, а Кимпембе не тянет на такой статус безоговорочно. ПСЖ давно ищет классного центрального защитника. Лучше Преснелю сыграть на опережение, раз его вызывают в сборную Дешама, и найти клуб, где его видят в твердой основе.

Абду Диалло (Сенегал, 26 лет)

Воспитанник «Монако» заиграл в Германии, а затем «Боруссия» Д продала его контракт парижанам за 32 млн евро. Надежды спустя три года не оправдал, поэтому сейчас Абду Диалло среди тех, с кем готовы попрощаться. Футболист не вырос в большую звезду, в сборную Франции его не позовут, поэтому выбрал родину предков – Сенегал. Диалло крепкий, левша, может при необходимости закрыть фланг. Но ничего невероятного в его игре нет, если говорим об уровне амбиций ПСЖ .

Лайвен Курзава (Франция, 29 лет)

Точно не новый Эвра. Курзава стал приличным защитником, но не уровня основы сборной. Далеко не всегда выходцы из школы «Монако» повторяют путь Анри, Трезеге или Мбаппе. Курзава уже под тридцать лет, проиграл конкуренцию двадцатилетнему португальцу Нуну Мендешу. Конечно, важно учесть, что новый тренер может пересмотреть свое отношение к кандидатуре на левый фланг. Но вряд ли у Лайвена большое будущее в Париже. А не понравится Мендеш – найдут другого новичка.

Полузащитники

Идрисса Гейе (Сенегал, 32 года)

Когда хочешь найти своего Канте, но не понимаешь, как именно искать. Конечно, в «Эвертоне» смотрелся прилично, но даже за «ирисок» не играл так, чтобы изменить ПСЖ . Фанат «Манчестер Юнайтед» не смог перейти в этот клуб, вернулся во Францию, и теперь лишний в составе. Также на контракте с ПСЖ испанец Эррера, но и Андеру пора в другой клуб. Нужно обновить команду, чтобы со свежими силами стремиться в еще один финал ЛЧ .

Леандро Паредес (Аргентина, 28 лет)

Не стоило рассказывать в интервью, что хочет играть за «Реал». Конечно же, парижане давно планировали расстаться с Паредесом, но Леандро вместе с Ди Марией входит в круг игроков, с которыми радостно общается Месси. Поэтому оба аргентинца остались на один сезон, пока Лионель пытался адаптироваться. Теперь видно, что ребята не сильно помогают даже в качестве сопровождения легенды по Парижу. Паредес не делает ПСЖ сильнее на поле. «Зенит» вовремя с ним расстался. Нормальный игрок, но не второй Тони Кроос.

Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды, 31 год)

На голландца рассчитывали, подписали его свободным агентом. Клопп сожалел, что теряет игрока основы, который погнался за деньгами. А теперь Вейналдум среди тех, кто команде из Парижа не нужен. Катастрофически явно не попал в игру. Такое бывает, ничего плохого не говорит ни о футболисте, ни о команде. Вейналдума в Париже не поняли, особую роль не отводят – играл в чемпионате Франции, но без него обойдутся.

Неймар (Бразилия, 30 лет)

Бразилец хочет играть в роли «десятки», но Мбаппе, Месси, Неймар и новый форвард не потянут высокий прессинг, будет перекос и голые тылы. Неймара хотят отпустить, но у него огромная зарплата, мелкие травмы, все это отпугивает покупателей. Параллельно ПСЖ нуждается в центральном защитнике, сильном опорнике и новом нападающем. А чтобы подписывать игроков, нужно убрать ребят с огромной зарплатой, как у Неймара. Леонардо не провел чистку планомерно и вовремя. Теперь шейхи потеряют деньги – им не привыкать, и время, что опаснее для перспектив ПСЖ .

Юлиан Дракслер (Германия, 28 лет)

Чемпион мира, между прочим. Но зачем Дракслер сидит в ПСЖ столько лет? Понятно, что зарплата прекрасная. Нет сомнений, что агент игрока вообще не разбирается в футболе – Юлиан согласился на продление контракта в прошлом году, хотя было очевидно, что в основу ему дорога закрыта. Такое ощущение, что немец просто сдружился с шейхами, ведь футбольных причин оставаться не было. Юлиан не играет, уже три сезона на подмене, поэтому логично найти крепкому футболисту новый клуб, пока возраст позволяет не сидеть на лавке, а играть.

Нападающий

Мауро Икарди (Аргентина, 29 лет)