Зидан из «Ман Юнайтед» и новый Неймар у «Ман Сити». За ними стоит следить

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12 июля 2022, 00:46

Новые лица.

Меньше месяца остается до начала сезона в чемпионате Англии. И клубы Премьер-Лиги начинают интенсивную предсезонную подготовку. Особое внимание приковано к клубам так называемой «Большой шестерки». Конечно, главным образом, следят все за лидерами, за новичками. Однако плотные предсезонные турниры хороши еще и тем, что там могут раскрыться молодые футболисты.

Нередки случаи, когда именно яркая игра в предсезонке позволяла воспитаннику бронировать место в основной команде и становиться заметной фигурой в топовом клубе на весь сезон. Поэтому предлагаем список из молодых игроков, на которых во время предсезонных матчей «Большой шестерки» стоит обратить внимание и оценить потенциал.

Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»)

Пока МЮ изо всех сил пытается усилиться известными новичками, болельщики клуба могут порадоваться 18-летнему аргентинцу. У него уже есть вызов в сборную Аргентины, опыт тренировок с Лионелем Месси и даже дебют в основной команде. Гарначо оформил дубль в финале Молодежного Кубка Англии и пошел по пути Рэшфорда и Скоулза, получив награду в «Юнайтед» как лучший молодой игрок года.

Два года назад вингер перешел из мадридского «Атлетико» в МЮ за 420 тысяч фунтов, предпочтя «Манчестер» дортмундской «Боруссии». Кумиром Гарначо был Криштиану Роналду. Учитывая нынешнее положение португальца и его стремление уйти из команды, Алехандро может поднять настроение болельщикам и стать их новым любимцем. Опыт Эрика тен Хага в раскрытии молодых талантов тоже настраивает оптимистично.

Чарли Патино («Арсенал»)

Микель Артета пытается выстроить крепкую команду, и подписание Габриэла Жезуса из «Манчестер Сити» за 45 миллионов фунтов впечатляет. Но у Артеты появились в команде Сака и Смит-Роу, которые уже играют важную роль. Это говорит о стремлении тренера опираться на собственную молодежь. Так что можно ожидать новых открытий в этом направлении. Патино может стать следующим таким игроком.

Воспитанник академии «канониров» быстро завоевал симпатии болельщиков, когда в дебютном матче за взрослую команду в Кубке Лиги забил в декабре прошлого года. «Арсенал» неспроста выиграл битву за Патино в 2015 году, опередив «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Успешная работа в этом направлении может стать ключом к возвращению «Арсенала» на былые позиции. Опыт Сака и Смита-Роу должен вдохновлять Патино и обнадеживать болельщиков.

Харви Вэйл («Челси»)

Лучший игрок академии «Челси» в минувшем сезоне показывал хорошую форму и заслужил уже попадание в заявку основной команды. Сейчас «синие» переживают эпоху перемен, и она зачастую выводит на первые роли таких молодых исполнителей – у них появляется простор для прорыва. Рис Джеймс и Мэйсон Маунт прошли через молодежные команды «Челси», что будет мотивировать Вэйла и его сверстников. 18-летний Вэйл чем-то даже похож на Маунта. В турне он постарается доказать, что достоин больше шансов в основной команде.

Томас Хилл («Ливерпуль»)

«Красные» провели достаточно активную летнюю кампанию, приобретя Дарвина Нуньеса, Фабио Карвальо и Кэлвина Рэмси. Были попытки заполучить Джуда Беллингхэма из дортмундской «Боруссии», но Юрген Клопп от них отказался, заявив, что игрок попросту недоступен. Были предположения, что «Ливерпулю» все же нужно поискать усиление полузащиты, но Клопп прекрасно видит возможности ближайшего резерва.

Да и отсутствие стремления тренера во что бы то ни стало заполучить звезду в полузащиту мотивирует тех молодых игроков, которые рассчитывают прорваться в основную команду. Хилл – из их числа. Ему нужно произвести впечатление в ближайшие недели. Томас прошел практически все уровни академии «Ливерпуля», и сейчас он находится в шаге от исполнения мечты. В случае успеха это будет мощная и красивая история для всех болельщиков.

Кайки («Манчестер Сити»)

Тут мы уже говорим не об академии, но о перспективном игроке, которому нужно в предсезонке показывать себя. Кайки был приобретен в апреле 2021 года «Сити» у «Флуминенсе» за 8,5 миллиона фунтов, что уже говорит о больших надеждах. 19-летнего вингера сравнивали с Неймаром, за ним следил «Ливерпуль», а также ряд испанских клубов.

А теперь у Кайки рядом есть одновременно и конкурент, и потенциальный образец для подражания – Эрлинг Холанд. Кайки дебютировал в основной команде в прошлом сезоне в игре Кубка Англии, а через месяц сыграл против «Норвича» в Премьер-Лиге. На «Этихаде» много звезд, поэтому свой основной шанс бразилец получит во время предсезонки. И от нее зависит его будущая практика.

Харви Уайт («Тоттенхэм»)

20-летний Уайт еще не дебютировал в Премьер-Лиге, но в предсезонном турнире у него будет шанс себя проявить. За основную команду «шпор» он поиграл уже в Лиге Европы и Кубке Англии. Это достаточно универсальный игрок, хорошо действующий и в атаке, и в обороне, так что потенциал и гибкость высоки – важно направить это все в нужно русло и, возможно, конкретизировать его амплуа и задачи.

Зидан Икбал («Манчестер Юнайтед»)

Само имя этого игрока обязывает ко многому и оказывает давление. И тренерский штаб в него верит, что вылилось в подписание с 19-летним игроком контракта до 2025 года. Это случилось в июне – спустя полгода после дебюта в Лиге чемпионов против «Янг Бойз». Он родился в Манчестере, но играет на международном уровне за Ирак – оттуда родом его мать. К «Юнайтед» он присоединился в девять лет, а первый профессиональный контракт подписал в прошлом году. В составе команды до 23 лет в прошлом сезоне Икбал сыграл 16 матчей, забив два мяча.

Тино Анджорин («Челси»)

Ну и конечно нельзя не последить за этим 20-летним игроком, который может быть кому-то знаком по краткому визиту в «Локомотив». Также у него был арендный опыт в «Хаддерсфилде», интерес к нему проявлял «Саутгемптон». Однако «Челси» не согласился продавать Анджорина, видя в нем большой потенциал.