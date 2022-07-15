Агаларов попробует повторить прошлогоднее достижение в «Ахмате». Подбор игроков там лучше, но теперь будет сложнее

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15 июля 2022, 16:27

Локальный сюжет с будущим Агаларова, который подогревал интерес к российскому межсезонью, закончился. Претендентов на игрока было много, но победитель – «Ахмат». Контракт рассчитан до лета 2025 года, теперь ясно одно – в составе новой команды к Гамиду будет приковано всеобщее внимание.

Спрос на Агаларова был не только в России

Уже после окончания минувшего сезона стало ясно – лучший бомбардир РПЛ -2021/22 в команде, вылетевшей в Первую лигу, не останется. Весной в числе кандидатов назывались турецкий «Истанбул» и «Зенит» — вариант с переездом в Турцию быстро накрылся, так как клубы не сошлись в сумме компенсации (уфимцы якобы просили 3 миллиона евро). В случае с питерцами СМИ называли более внушительный ценник – 10 миллионов евро. По этой причине сине-бело-голубые вышли из переговоров.

О большом ценнике на молодого игрока башкирского коллектива высказался и его отец Руслан Агаларов:

Гамид хочет играть в Премьер-Лиге. Еще весной мы говорили, что хотим поменять клуб — какой результат бы не сложился. И сейчас хотим поменять клуб. «Уфа», как я понимаю, выставила большой запрос в плане трансфера. Руководство клуба считает, что Гамид стоит таких денег. Может, «Уфа» хочет большую сумму. Мне кажется, что рынок сейчас другой, цены другие.

С наступлением июня основными претендентами на игрока считались уже «Сочи», «Ахмат» и «Краснодар». Однако за месяц до конкретики дошли, по всей видимости, лишь с грозненцами. Фоном проскальзывали варианты с клубами из Бельгии, Португалии, Азербайджана.

Промежуточные итоги кампании по продаже Агаларова к середине июля можно оценить по комментарию Генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова:

Не могу отрицать, что у нас есть предложение от «Маритиму». Это один из вариантов. Мы рассматриваем его. Но это не единственный клуб из Европы, который интересуется Гамидом. Есть клубы из Бельгии и Турции. Надеюсь, что до конца недели мы все порешаем. Пока это мои надежды, нужно ведь решение игрока. Представители Агаларова также ведут переговоры с «Ахматом».

Закончилось все тем, что гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил приобретение российского нападающего у «Уфы»

Интерес из Европы, по всей видимости, оказался лишь номинальным – отпугнуть мог ценник на игрока, тот факт, что футболист провел лишь один удачный сезон. К тому же нападающий имеет российский паспорт – сейчас это может оказаться проблемой с точки зрения адаптации и климата в команде.

У «Ахмата» — Конате и Ильин. У Агаларова лучше статистика

Нет сомнений, что руководство грозненцев берет Гамида в клуб с надеждой на ударный сезон футболиста – в команде есть Конате, уход Себаи перекрыли Ильиным. Не удалось договориться с «Краснодаром» на трансфер Уткина – Даниил был лучшим бомбардиром «Ахмата» в минувшем розыгрыше РПЛ . Не по позиции, но по статистике его должен заменить Агаларов.

21-летний нападающий видится финальным штрихом в работе селекционного отдела команды в части нападения – подбор игроков в атаке теперь позволит «Ахмату» ротировать состав, при необходимости перейти на игру в два форварда. Гамид в оптимальной форме станет основной опцией грозненцев, Ильина получится попробовать в подыгрыше.

Для Агаларова вариант с «Ахматом» — тоже оптимальный. В Грозном более богатый и качественный подбор игроков, чем в Уфе – можно замахнуться на варьирование роли Гамида в коллективе. Футбол, который ставит в команде Талалаев, подразумевает, что опасность зачастую исходи с фланга Мирослава Богосовца – он продвигает мяч к финальной трети, а штрафную насыщали ушедший Уткин, Харин и кто-то из нападающих. С изменениями в составе Владимир Ильин, вероятно, возьмется помогать Богосовцу искать свободные зоны вблизи штрафной, а Гамид будет располагаться на острие – так он будет отвечать прежде всего за реализацию моментов. При этом под вопросом будет то, насколько окажется готов Агаларов к активному прессингу, традиционному для «Ахмата» Талалаева, к необходимости считывать игровые эпизоды – даже от высокого прессинга грозненцы иногда могут отказаться.

Тем не менее, эти вопросы российский нападающий будет решать поступательно – и команда с тренерским штабом ему в этом помогут.

Аномальная реализация может не повториться, а конкурировать в топе бомбардиров будут игроки «Зенита»

Стоит также учесть, что Кассьерра, который боролся с Агаларовым за звание лучшего бомбардира лиги в минувшем розыгрыше, провел неполный сезон. Теперь он тоже ушел на повышение – а «Зенит» голов забивает явно больше, чем «Сочи». Подтянуться к ним может Иван Сергеев – еще один нападающий команды из Санкт-Петербурга. Гамида ждет испытание вторым сезоном, где умение реализовывать моменты придется подтвердить снова.

«Ахмату», в свою очередь, придется поломать голову, как встроить в схему пришедшего нападающего. В результате, вероятно, такое усиление для грозненцев окажется незначительным плюсом. Последние два сезона клуб прописался в районе 8-10 строчки, но за более высокие позиции придется бороться с качественно усилившимся «Ростовом», сохранившим костяк «Локомотивом», меняющимся «Спартаком» и командами, которые еще в прошлом сезоне обошли коллектив из Грозного. Есть еще «Крылья Советов», которые потеряли Зиньковского с Сарвели и выкупили у «Спартака» Глушенкова и ЦСКА , который терпит большие теряет основных еще с мая – вероятнее всего, именно их и попробует обойти «Ахмат» (самарцев год назад уже обошли). Но вот выше подняться вряд ли получится.

В случае с трансфером Агаларова в «Ахмат» лучше смотреть в перспективу – если Гамид усвоит стратегию Талалаева, то может замахнуться на повторение достижения. Но ударный сезон на его счету всего один, поэтому верится в такой исход пока с трудом.