Случилось чудо, «Тоттенхэм» выиграл трофей. Кубок назван в честь забытого героя

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вчера, 22:30

Уолтер Талл – легендарная личность.

Восстанавливают память о герое

Некоторые люди обожают прикрываться традициями, когда нечего больше предложить. Консерватизм не всегда плох, но у него есть неприятная историческая черта – часто заводит в тоталитаризм. Кто ведет в якобы славное прошлое, тот обычно оказывается в тупике. Но бывают приятные традиции. Например, умение признавать давние ошибки и рассказывать о настоящих героях, забытых на страницах кровавой истории.

Вчера Кейн, вокруг имени которого вспыхнул скандал, сделал дубль в матче против «Рейнджерс». «Тоттенхэм» выиграл Кубок Уолтера Талла, бывшего футболиста клубов из Лондона и Глазго. Мистер Талл является одной из самых необычных фигур в истории британского футбола. Один и тех, кто закончил жизнь трагически, как известный большему числу фанатов Дункан Эдвардс. Крепыш из Дадли мог стать легендой полузащиты клуба и сборной, но в 21 год умер после авиакатастрофы в Мюнхене.

Бобби Чарльтон и многие другие тогда выжили, а Дункан боролся пятнадцать дней, но повреждения были слишком серьезными. Уолтер Талл, родившийся за много десятилетий до появления в мире Эдвардса – в 1888-м году, тоже рано ушел из жизни, всего в 29 лет. Но в его случае речь не о несчастном случае, а о большом преступлении – Первой мировой войне. Как известно, в июне 1914-го смертельно больной туберкулезом 19-летний сербский экстремист Гаврила Принцип решил убить Франца Фердинанда.

Сербия и Австро-венгерская империя не поделили боснийские земли. Поскольку в мире тогда не могли знать ключевой вывод из Второй мировой – за передел границ платят большой кровью, поэтому их нужно признавать юридически без поисков «исторической правды» и «особого немецкого пути», то на фронт отправились сотни тысяч людей. А сначала выстрелы Гаврилы погубили эрцгерцога и его жену Софию, о которой обычно забывают напомнить.

Цепочка самых разных событий, связавших между собой раздел китайских земель группой крупных и не очень европейских стран, взаимные территориальные претензии французов и немцев, прочие имперские шалости в разных частях мира, привела к тому, что включились безумные немцы и такие же сумасшедшие монархи с разных сторон. Среди жертв большой войны оказался футболист Уолтер Талл, о котором вы пока не знали одну важную деталь. Мистер Талл не был белым.

Чернокожий парень среди расистов

У Талла была тяжелейшая жизнь. Его отец Даниэль являлся сыном раба из Барбадоса, в Англии работал плотником. Женился на бедной девушке из Кента, богатая бы не согласилась стать супругой чернокожего. Но когда Уолтеру было семь лет, его мать Элис умерла от рака. Папа нашел новую жену, но через два года сам скончался от сердечного приступа. Мачеха не могла воспитывать пятерых детей, парней – Эдварда и Уолтера, отдали в детский дом. Брат Талла в итоге оказался в семье из Глазго и даже стал первым темнокожим стоматологом в Великобритании.

А Уолтер рос в Лондоне, начал играть в футбол за любителей. Взял Кубок Англии среди аматоров и стал открытием сезона. В 1909 году в него поверили в «Тоттенхэме». Дебют удался, Талл классно сыграл против «Манчестер Юнайтед», провел 10 матчей, забил 2 мяча. А потом встретил настоящих расистов на трибунах. Фанаты «Бристоль Сити» затравили хавбека, игравшего в атаке «шпор», хотя он не поддавался на провокации. В Лондоне перестали использовать Талла в основе.

Провел еще серию матчей, но трибуны реагировали на него бурно и неадекватно. «Шпоры» начали стесняться игрока. Чтобы продолжить профессиональную карьеру, Талл вышел на бывшего футболиста «Тоттенхэма» Герберта Чепмена. Будущий легендарный наставник «Арсенала», один из изобретателей схемы «дубль вэ» начинал карьеру в «Нортгемптон Таун», куда и пригласил Уолтера. В этом клубе Талл играл намного чаще, именно из состава «сапожников» молодой спортсмен попал на фронт.

Офицер Футбольных батальонов

О Второй мировой и футболе говорят частенько, а вот Первая мировая далеко, о ней обычный человек знает не так много. Хотя актуальность той бойни не меньше. А если говорим о связи со спортсменами, то даже больше. Если через тридцать лет многие страны Европы успели эвакуировать известных футболистов в тыл, а на фронт попадали самые молодые, кто позже добьется успехов в спорте, то в Первую мировую все было иначе.

Сэр Артур Конан Дойл – тот самый, что придумал Шерлока Холмса, приложил руку к созданию Футбольного батальона, даже двух в итоге. Членам правительства на глаза попало письмо от солдата с фронта, что в Великобритании есть сотни спортивных молодых грубиянов мужчин, которые пинают мяч вместо того, чтобы пинать немцем. Первым в батальон записался игрок сборной Фрэнк Бакли, а Уолтер Талл был первым футболистом своей команды в этом подразделении.

Позже в батальоне оказались арбитры и фанаты, хотя некоторые игроки специально шли в другие полки. Не хотели воевать с коллегами, поскольку считали, что лучше подчиняться приказам профессиональных военных, так безопаснее. Бакли оказался майором, подполковником стал бывший игрок «Тоттенхэма», а Талл в итоге после серии боев стал младшим лейтенантом. И первым чернокожим человеком, который получил офицерское звание в армии Великобритании, а выше по уставу подняться не мог, не считался «европейцем».

Если в футболе уже были чернокожие и мулаты до Уолтера – шотландцы лучше относились к таким игрокам, один даже играл за тамошнюю сборную, а в Англии спокойнее воспринимали детей из англо-индийских семей, то представить себе во время Первой мировой в Европе темнокожего офицера очень и очень сложно. Талл оказался хорошим солдатом и офицером, его уважали сослуживцы, поэтому и получил звание. Уолтера перебрасывали между 17-м и 23-м батальонами, теми самыми футбольными.

Мог стать почитаемым ветераном войны

Пару лет хавбек успешно воевал на итальянском фронте. Талл был пехотинцем, ходил в разведку, его лично хвалил генерал-майор сэр Сидни Лоуфорд за один из рейдов в тыл врага. Но в начале марта 1918-го Уолтера перебросили во Францию. Там отражал Весеннее наступление немцев и был убит. Коллеги-футболисты вернулись на поле боя, чтобы найти его тело, но не смогли. Таллу не повезло, погиб по ходу немецкой операции «Михаэль». Это был отчаянный и неудачный рывок немцев. Захватили территории, но истощили армию в серии сложнейших наступлений.

Очевидцы вспоминают, что когда солдаты из Германии увидели в окопах британцев и французов свежий белый хлеб и шоколад, а сами жили впроголодь, грабили местные склады и население, то моральный дух сильно упал. Немецкие офицеры начали говорить, что война проиграна. Талл с товарищами – почти 300 британских футболистов погибли во время Первой мировой, защитил Европу от больших проблем в лице немецких империалистов. И хотя солдат Адольф Гитлер плохо пережил то большое поражение и пошел за неудачным реваншем спустя десятилетия, Уолтер сделал, что мог.

В 1917 году Талл успел подписать контракт с «Рейнджерс», но так и не сыграл за клуб из Глазго по понятной причине. Уолтер легко мог дожить до 1966-го и спокойно посмотреть с трибуны в Лондоне, как сборная Англии становится чемпионом мира в матче против его боевых врагов — немцев. Вместо этого один из первых приличных чернокожих игроков в истории британского футбола навеки остался где-то во французских полях. Зато память о нем живет, а товарищеский турнир его имени сотворил настоящее чудо – богатый и неудачливый «Тоттенхэм» выиграл трофей. Не то, о чем мечтает Конте, но хотя бы напомнили миру о славном солдате и талантливом футболисте.