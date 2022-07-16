«Барселона» — команда великих бразильцев. Роналдиньо и Ривалдо влюбили мир в каталонский клуб

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16 июля 2022, 15:29

Сегодня приветствуют нового бразильца.

В истории «блаугранас» уже больше тридцати бразильцев. У кого-то судьба не сложилась – в прошлом веке нередко приплывали из-за океана футболисты, чей класс не позволял закрепиться надолго. В семидесятых были неудачные поиски «нового Пеле». И лишь в девяностых годах в «Барселоне» поняли, что их философия совпадает с философией «селесао».

Постоянно ищут новичков из Бразилии, но самые свежие попытки не увенчались успехом. Коутиньо, Малком или Артур не принесли трофеи, не стали в один ряд с легендами счастливого прошлого. Но появление резкого Рафиньи – бразильца подписали у «Лидса» за солидные 58 млн евро плюс 9 миллионов бонусами, напоминает о тех, кто в первую очередь ассоциируется с бразильским вектором.

Как и «Реал», «Барселона» уже никогда не отвернется от попыток найти нового талантливого футболиста из «селесао», усилив свой обычно звездный состав. Адриано, Максвелл, Сильвиньо, Беллетти, Эдмилсон и Сонни Андерсон провели немало матчей, но не они главные. Вспомним лучших, ведь это приятное занятие.

Эваристо

Бразилец, о котором нередко забывают, вспоминая великих игроков «селесао» в «Барселоне», но это и понятно. Дедушке сейчас 89 лет, из «Фламенго» в Испанию он перебрался в пятидесятых годах. Стал одним из лучших снайперов в истории – 105 мячей, но дальше пошел на предательство, когда следующим клубом выбрал «Реал». В Мадриде у него не сложилось. Также Эваристо не повезло с поколением в сборной – уже подрастал Пеле и другие легенды не пустили его в основу на успешных чемпионатах мира. Но это герой «Барселоны», чемпион Испании.

Ромарио

Считает себя величайшим, и точно является великим игроком, поскольку добрался до вершины, о которой тридцатилетний Неймар лишь мечтает – помог Бразилии вернуть мировую корону после 24 лет обидных осечек поколения Сократеса. Ромарио круто играл за ПСВ , как и Роналдо. Затем форвард оказался в «Барселоне», где тоже проявил свои лучшие качества – 39 голов и 11 ассистов в 65 матчах. Но характер у крошки был не сахар. Не удивительно, что надолго в команде не задержался, а по окончании карьеры Римарио пошел в политику. Сейчас является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро. Не знаем, помогает ли людям и насколько вообще хорош в новой профессии. Но в футбол играл невероятно, технически это безупречный мастер.

Роналдо

Сказочный футболист, пока колени были целыми, а посредники не задурили голову, предлагая выбирать сначала деньги, а потом думать о карьере. До сих пор загадка, почему Роналдо так невзрачно сыграл в Лиге чемпионов – Холанд давно побил его рекорд по голам за всю карьеру, но когда говорим о сезоне в «Барселоне», то имеем дело с 47 голами в 49 матчах. Это точно один из самых сильных сезонов в исполнении молодого футболиста в истории футбола, который Роналдо завершил победным голом с пенальти в финале Кубка Кубков. Бил ПСЖ , когда это еще не было модным.

Неймар

Красиво играет, многое выиграл с «Барселоной» — девять значимых трофеев, включительно с Лигой чемпионов в 2015-м. Трио Месси, Суареса и Неймара приняло прямое участие в том триумфе. Молодой бразилец провел в каталонском клубе 186 матчей, забил 105 мячей и отдал 76 голевых передач – феноменальная статистика. Но одновременно на его счету 43 желтые карточки, немало скандалов, а ушел и перебрался в ПСЖ в результате сомнительных сделок. Отец Неймара поймал руководство «Барселоны» — вписали в контракт отступные в 222 млн евро, и шейхи их заплатили. Неймар позже понял свою ошибку, но дорога назад закрыта долгами «блаугранас».

Ривалдо

«Депортиво» не хотел отпускать Ривалдо, с которым уютно чувствовали себя в атаке – за первый свой испанский клуб Ривалдо забил 21 мяч в Примере, но «Барселона» понимала, что ей тоже нужен результативный второй форвард. Ривалдо, как и Ромарио – человек с непростым характером, и дело не только в умении ван Гала найти себе врагов в команде, поэтому в его карьере в Барселоне бывали разные отрезки. Но речь об обладателе «Золотого мяча», о двукратном чемпионе Испании, и только в еврокубках Ривалдо и «блаугранас» на границе веков не везло. Вернее, они знатно проигрывали, но компенсировали огорчения бисиклетами бразильца в Примере. 130 голов и 44 ассиста в 235 матчах делают Витора Борбу Феррейру легендой каталонского клуба.

Дани Алвес

Лапорта некрасиво поступил с ветераном. Раз считали, что не получится предложить Дани контракт в новом сезоне, то не стоило возвращать легенду, чтобы потом не включить в заявку на плей-офф Лиги Европы и оставить без клуба в 39 лет. Теперь Тите отчаянно ищет команду, где персональный тренер Неймара сможет поддерживать форму до начала ЧМ -2022. В сборной капризный лидер слушает только советы латераля, и не случайно. Возможно, Дани Алвес одна из причин, почему Месси вообще состоялся как легенда футбола – идеальный напарник для аргентинца справа. Также действия бразильца по флангу опередили время, ведь теперь многие латерали играют так высоко, смело, со смещениями на полуфланг. Алвес также самый титулованный футболист в истории – у него более 40 трофеев.

Роналдиньо

Солнышко «Барселоны», лучший бразилец в истории клуба. История Роналдо в Каталонии была слишком короткой, чтобы именовать его главным бразильцем в клубе. Ривалдо сказочный, но не настолько. А Ромарио с Неймаром классные, но точно уступят Роналдиньо по влиянию на мир футбола. Разумеется, и выносливый Дани Алвес отойдет в сторону. Дино был явлением. Атакующий хавбек получал «Золотой мяч» за игры в сине-гранатовых цветах, творил нереальные вещи, делал это легко и изящно. Со статистикой тоже полный порядок, ведь в 207 играх забил 94 мяча и создал еще 70 передачами. Человек, благодаря которому прервалась длинная серия неудач «Барселоны» в Лиге чемпионов. Парень, который провел на поле Месси, а затем ретировался, ведь Гвардиола правильно оценил отношение Роналдиньо к тренировкам.

В Каталонии игрок любил веселую жизнь и яркий футбол одинаково. Конечно, мог играть на высоком уровне дольше, но речь о гениальном мастере, поэтому не удивляет, что и в тюрьме оказался, и прилежностью не отличался. Немного жаль, что не поработал с Гвардиолой – интересно, как Хосеп направлял бы вихрь творчества Роналдиньо, но в сердцах фанатов «Барселоны» для Гаушо особое место. Так совпало, что прощались с «Барселоной» все эти бразильцы не без обид и непонимания, но до этого дарили праздник, который невозможно забыть.