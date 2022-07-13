Ибрагимович, Буффон и два японца. Участники ЧМ-02, которые играют до сих пор

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13 июля 2022, 20:30

Ветераны из ветеранов.

30 июня отпраздновал свой 20-летний юбилей финал состоявшегося в Японии и Южной Корее ЧМ -2002. С тех пор мир увидел розыгрыши уже четырех других мундиалей, загорелись звезды Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Можно сказать, что по футбольным меркам прошла целая вечность.

Тем любопытнее, что до сих пор в большом футболе остаются несколько игроков-участников ЧМ -2002, которые продолжают профессиональные карьеры. Разыщем их всех.

Хоакин — Испания (играет за: «Бетис», Испания)

Возраст на ЧМ -2002: 20, сейчас: 40

На момент начала ЧМ -2002 Хоакину было 20 лет, и он считался одной из главных восходящих звезд мирового футбола. Испанец принял участие в двух матчах того турнира — против Южной Африки и Южной Кореи. В первом матче он записал на свой счет голевой пас, а вот в игре против хозяев не смог реализовать послематчевый пенальти, который в итоге привел к вылету испанцев.

Сейчас Хоакин, как и 20 лет назад, защищает цвета «Бетиса», однако за этот огромный временной отрезок успел также поиграть за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину». Звездой мирового масштаба испанец не стал, но легендой «Бетиса» и испанского футбола — вполне.

Бартоломью Огбече — Нигерия (играет за: «Хайдерабад», Индия)

Возраст на ЧМ -2002: 17, сейчас: 37

Нигерия привезла на ЧМ -2002 довольно любопытный состав, в котором нашлось место как ветеранам вроде Окочи и Адепожу, так и молодым талантам — Эджиде, Эньяме, Агахове и Огбече. Последнему на момент старта ЧМ было всего лишь 17 лет. Это не помешало тренеру нигерийцев доверить Огбече место в старте на два первых матча против Аргентины и Швеции. Успеха это, впрочем, не возымело. Нигерийцы проиграли оба матча и досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф. Огбече чем-либо интересным не запомнился.

На момент старта ЧМ -2002 Огбече принадлежал ПСЖ и проходил под статусом «вундеркинд». Однако оправдать хотя бы десятую долю ожиданий форвард не сумел. Его карьера быстро забуксовала, и уже к концу 00-х Огбече был вынужден искать пристанище в клубах второго эшелона из не самых сильных лиг вроде Греции и ОАЭ . Тем не менее, вешать бутсы на гвоздь неугомонный нигериец не хочет до сих пор. Последние 4 сезона он провел в чемпионате Индии, где сумел забить более полусотни мячей.

Дзюнъити Инамото — Япония (играет за: «Нанкацу», Япония)

Возраст на ЧМ -2002: 22, сейчас: 42

Да-да, это тот самый белобрысый японец, забивший на ЧМ -2002 единственный гол в матче Япония — Россия. Хавбек ярко проявил себя на том мундиале и привлек внимание английского «Фулхэма», в котором провел два последующих сезона. Затем Инамото, которому на момент старта ЧМ -2002 было 22 года, сменил несколько европейских клубов (был замечен в «Вест Бромвиче», «Кардиффе», «Галатасарае», «Айнтрахте» и «Ренне»), а в 2010 году вернулся на родину, где играет до сих пор. Правда, сейчас в возрасте 42 лет Инамото спустился совсем на низкий уровень — его нынешний клуб «Нанкацу» числится в 5-м по силе дивизионе страны.

Синдзи Оно — Япония (играет за: «Консадоле Саппоро», Япония)

Возраст на ЧМ -2002: 22, сейчас: 42

Еще один представитель той японской команды. Оно на девять дней младше Инамото, однако в отличие от своего товарища по полузащите до сих пор держится на самом высоком уровне. Клуб Оно «Консадоле Саппоро» выступает в высшем японском дивизионе.

В Европе этот хавбек известен по выступлениям за голландский «Фейеноорд», с которым в том же 2002 году сумел выиграть Кубок УЕФА .

Карлос Камени — Камерун (играет за: «Арта-Солар», Джибути)

Возраст на ЧМ -2002: 18, сейчас: 38

Этот камерунский вратарь засветился на международной арене еще в 2000 году, когда вместе со сборной своей страны выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Сиднее. Через два года Камени поехал на свой первый ЧМ , однако там на поле ни разу не появился.

Клубная карьера у Камени получилась достаточно яркой — он долго и успешно выступал в Испании, где выигрывал с «Эспаньолом» Кубок страны и доходил до финала Кубка УЕФА , а также был частью сильной «Малаги», забравшейся в начале 10-х в 1/4 Лиги чемпионов.

Сейчас Камени 38 лет, и он вполне мог бы еще выступать в Европе, однако предпочел перебраться в более спокойную обстановку — разрывает чемпионат Джибути вместе с Алексом Сонгом в составе клуба «Арта-Солар».

Роке Санта Крус — Парагвай (играет за: «Либертад», Парагвай)

Возраст на ЧМ -2002: 20, сейчас: 40

Экс-игрок «Баварии» и «Манчестер Сити» до сих пор играет в футбол и делает это успешно. Последние 5 лет форвард провел на родине в составе «Олимпии» и забил свыше 60 голов в матчах национальной лиги. Уже в текущем году Санта Крус перебрался в другой парагвайский гранд «Либертад», за который также успел отличиться голом.

На момент начала ЧМ -2002 Санта Крусу было 20 лет, но он уже имел достаточный опыт в большом футболе — за «Баварию» и сборную парагваец успел дебютировать еще в 1999 году. Карьера Санта Круса в сборной получилась насыщенной — сыграл на трех чемпионатах мира и четырех Кубках Америки. Ушел из национальной команды в 2016 году в возрасте 34 лет.

Джанлуиджи Буффон — Италия (играет за: «Парма», Италия)

Возраст на ЧМ -2002: 24, сейчас: 44

Самый возрастной в текущем списке. Буффону в январе исполнилось 44, но он все еще играет на приличном уровне — вернулся летом 2021 года в родную «Парму», с которой сражается в Серии В. А 20 лет назад он ездил на ЧМ в качестве игрока «Ювентуса», к которому присоединился в межсезонье-2001. Мундиаль в Японии и Корее стал вторым для Джиджи, но первым, на котором он был основным. Вратарь попал в заявку «Скуадры Адзурры» на ЧМ -98, но там не сыграл ни одного матча.

В сборной Италии Буффон продержался до 2018 года и наверняка бы сыграл на чемпионате мира в России, однако итальянцы непостижимым образом провалились в стыковых играх, уступив Швеции. Обидно, Буффон мог стать участником 6 чемпионатов мира — планка, которая пока никому не покорилась.

Златан Ибрагимович — Швеция (играет за: «Милан», Италия)

Возраст на ЧМ -2002: 20, сейчас: 40

Ну и последний в нашем списке, конечно же, великий Златан. На мундиале-2002, который Ибра встретил в 20-летнем возрасте, состоялся дебют легендарного шведа на крупных турнирах. В целом выступление Ибрагимовича на том турнире получилось эпизодическим — появился в двух матчах со скамейки запасных (против Аргентины и Сенегала), результативными действиями не отметился. До статуса звезды мирового футбола Златану нужно было проделать еще некоторый путь, и свою магию он начал показывать чуть позже, когда на Евро-2004 забил фантастический гол пяткой Италии.