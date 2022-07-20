«Факел», «Оренбург» и «Торпедо» мечтают войти в топ-10. Рейтинг лучших клубов-новичков РПЛ в XXI веке.

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20 июля 2022, 16:14

Для многих не вылететь — уже подвиг.

«Торпедо» и «Оренбург», вернувшиеся в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги, стартовали в новом сезоне с поражений, из новичков элитного дивизиона только «Факел» сумел разжиться очками в первом туре, сыграв вничью с «Краснодаром» (2:2). Первоочередная задача «Торпедо», «Оренбурга» и «Факела» — сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона, а «Соккер.ру» напоминает о новичках прошлых лет, которым удавалось с ходу добиться успеха в высшей лиге после повышения в классе.

10 место. «Динамо» (Москва) в сезоне 2017/18 = 40 очков (8-е место)

Вылет «Динамо» получился шокирующим, а вот мгновенное возвращение в Премьер-Лигу выглядело чем-то само собой разумеющимся. «Бело-голубые» спокойно выиграли ФНЛ и оказались непричастны к единственному за два десятка лет чемпионству «Спартака», которому поставили подножку в последнем туре сезона 2017/18, не пустив команду Карреры в Лигу чемпионов. Самим динамовцам победа в дерби позволила завершить первый после возвращения в РПЛ сезон в верхней половине таблицы. Выдали идеальный баланс результатов: 10 побед, 10 ничьих, 10 поражений.

6-9 место. «Луч» (Владивосток) в сезоне 2006 = 41 очко (9-е место); «Спартак» (Нальчик) в сезоне 2006 = 41 очко (8-е место)

Оба новичка далекого футбольного сезона 2006 года выступили успешно. Владивосток и Нальчик уже очень давно не видели матчей высшей футбольной пробы, а в тот год уступили в таблице Российской Премьер-Лиги только четырем московским клубам, «Зениту» и «Рубину». «Луч» уверенно держался в середине таблицы с марта по ноябрь, а у «Спартака» из Нальчика даже были свои минуты славы: после трети чемпионата команда Юрия Красножана неожиданно для всех оказалась на вершине таблицы, пусть и всего на пару недель.

6-9 место. «Сокол» (Саратов) в сезоне 2001 = 41 очко (8-е место)

У саратовского клуба всего лишь два сезона на высшем уровне, причем наиболее успешным оказался первый, когда «Сокол» забрался в верхнюю часть турнирной таблицы, заняв восьмую строчку. Год спустя результат оказался в два раза хуже — последнее 16-е место и билет в низшие лиги в один конец. А в 2001-м смелый «Сокол» стартовал с нулевой ничьей со «Спартаком», в какой-то момент взобрался на вершину таблицы, а форвард Андрей Федьков забил 14 голов за сезон и разделил вторую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата с коллегами из «Сатурна» и «Локомотива».

6-9 место. «Крылья Советов» в сезоне 2021/22 = 41 очко (8-е место)

Результаты «Луча», «Спартака» из Нальчика и «Сокола» в прошлом сезоне Премьер-Лиги повторили «Крылья Советов». Команда Игоря Осинькина выдала классный сезон после возвращения в РПЛ и забронировала восьмую строчку в итоговой таблице. А после красивой победы над «Оренбургом» в первом туре нового чемпионата волжане и вовсе возглавили новорожденную таблицу РПЛ .

5 место. «Оренбург» в сезоне 2018/19 = 43 очка (7-е место)

При этом сам «Оренбург» может похвастаться классным сезоном в ранге новичка РПЛ . Речь о втором заходе уральцев в Премьер-Лигу под руководством Владимира Федотова, когда они остановились в шаге от зоны еврокубков (шестая строчка давала пропуск в квалификацию Лиги Европы). Ярко себя проявили в рядах «Оренбурга» Деспотович, Сутормин, Терехов, Бегич и тренер Федотов, который после двух успешных сезонов в «Сочи» дослужился до ЦСКА .

4 место. «Химки» в сезоне 2020/21 = 45 очков (8-е место)

Об этом подвиге «Химок» можно слагать легенды, ведь стартовал подмосковный клуб из рук вон плохо. «Красно-черные» набрали только 3 очка и не одержали ни одной победы в первых восьми турах под руководством Дмитрия Гунько, а потом пришел Игорь Черевченко и начались чудеса. Две трети чемпионата с новым тренером «Химки» прошли по графику призеров РПЛ и выдали четвертый лучший результат по очкам в новейшей истории чемпионатов России.

3 место. «Шинник» (Ярославль) в сезоне 2002 = 47 очков (6-е место)

Ярославль давно не представлен в Премьер-Лиге, но яркие футбольные страницы, написанные «Шинником» и легендарным тренером Александром Побегаловым, навсегда останутся в памяти ярославских фанатов. В 2002 году «Шинник» вернулся в высшую лигу после двухлетнего отсутствия и на несколько лет стал крепким середняком РПЛ : в первом после возвращения сезоне ярославцы заняли шестое место, на следующий год стали пятыми, а потом снова шестыми. Были времена.

2 место. «Кубань» (Краснодар) в сезоне 2011/12 = 49 очков (6-е место*)

В отличие от всех остальных команд, результат «Кубани» не является окончательным, ведь речь идет о переходном сезоне 2011/12. Но в «регулярке» из тридцати туров ведомые эмоциональным Даном Петреску краснодарцы стали шестыми, уступив только «Зениту» и московскому квартету. После второго этапа чемпионата в компании сильнейших команд страны «Кубань» опустилась на восьмую строчку, но это в любом случае был выдающийся сезон для новичка Премьер-Лиги.

1 место. «Рубин» (Казань) в сезоне 2003 = 53 очка (3-е место)