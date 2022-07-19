Не оставили равнодушными. Самые громкие и скандальные сделки внутри Англии

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19 июля 2022, 01:10

От Стерлинга до Кантона.

Трансферы между английскими топовыми клубами не так распространены, как например, в Италии. Да даже в Германии есть всем знакомый маршрут: откуда угодно – в «Баварию». В Англии с этим все сложнее, поэтому каждый такой переход становится большим событием. Но даже в этом ряду трансфер Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» в «Челси» грозит стать одним из самых громких не только за этот год, но и за последние сезоны. Во многом тут свою роль сыграл фактор неожиданности. Ведь если другие крупные сделки мусолились месяцами, то здесь все произошло стремительно и даже как-то буднично, если взглянуть со стороны. Поэтому есть повод посмотреть на другие громкие трансферы между английскими клубами, которые производили в разное время мощный эффект.

10. Рахим Стерлинг (из «Ливерпуля» в «Манчестер Сити»)

А начнем как раз со Стерлинга, который становится главным экспертом в неожиданных переходах среди топовых клубов Англии. Рахим ворвался в центр внимания в качестве юркого дриблера где-то между Суаресом и Старриджем в «Ливерпуле» Брендана Роджерса. Казалось, что это новая звезда «красных» и сборной Англии. Но уход в «Сити» был внезапным и всех задел. За него выручили хорошие деньги, но это был удар в спину: уход в момент, когда «Ливерпуль» строил яркую сильную команду, готовившуюся к свершениям. Не зря его все время освистывали на «Энфилде» в последующие годы.

9. Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити»)

Снова «Сити» выступает в роли наносящего неожиданный удар. Вряд ли кто-то мог предположить, что самым дорогим английским футболистом всех времен окажется Грилиш. А какая истерия разворачивалась вокруг него во время и после игр сборной Англии. До сих пор многим любителям футбола за пределами Англии вся эта суета вокруг Грилиша непонятна. За такие сумасшедшие деньги приобретен вполне себе средний для «горожан» игрок. Но Гвардиола, видимо, что-то знает. Поэтому остается ждать.

8. Алексис Санчес (из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»)

Вряд ли этой сделкой гордятся в «Манчестер Юнайтед». Переманить, конечно, удачно получилось и с минимумом затрат, но вот зарплата чилийца была сумасшедшей. А шумиха вокруг сделки добавила огня. Санчес должен был стать недостающим компонентом в построениях МЮ (уж сколько их упало в эту бездну), но все превратилось в трансферный провал. Причем в этой истории никто из трех участников сделки не выиграл: «Арсенал», МЮ и сам Санчес оказались в центре шумной толпы, но та их осмеивала.

7. Алан Ширер (из «Блэкберна» в «Ньюкасл»)

Следует покопаться и в более глубокой истории Премьер-Лиги. Будто там не хватало подобного шума и неоднозначных сделок. Кстати, Ширер перешел в «Ньюкасл» за рекордную на тот момент сумму в 15 миллионов фунтов. Мировой рекорд, между прочим. А ведь Ширер отклонил предложение Алекса Фергюсона, который звал его в МЮ . Алан просто любил клуб из своего родного города. И в тот момент, когда мог поехать почти в любой другой клуб мира, он выбрал «сорок». Это было что-то грандиозное. Ширера приняли как героя, поскольку он променял команды, способные завоевывать титулы, на клуб, который просто любил. Да еще и стал самым дорогим в мире приобретением. Сказочный сценарий.

6. Карлос Тевес (из «Вест Хэма» в «Манчестер Сити»)

Двухлетняя аренда Тевеса в «Манчестер Юнайтед» выглядела странным шагом, но она была вызвана необходимостью, обусловленной контрактными особенностями. А вот когда Тевес отказался от постоянной прописки на «Олд Траффорд» и выбрал «Манчестер Сити», случился натуральный взрыв. Такого взрыва АПЛ не припомнит. Причем «Сити» не упускал возможности всячески потроллить МЮ , поковырять эту рану как можно интенсивнее, что только добавляло шумихи и ажиотажа вокруг этой сделки.

5. Энди Коул (из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед»)

Самому Кевину Кигану перед толпой болельщиков пришлось объясняться, почему он продал Коула в МЮ . Это было эпичное зрелище, один из культовых моментов в Премьер-Лиге. Фанаты «сорок» были опустошены, потому что понимали: их клуб вряд ли сможет найти адекватную замену Коулу. А вместе с ним уходят и надежды. Сам Коул спустя много лет рассказывал, что понимал, насколько это важная и эмоциональная сделка: такие случаются раз в несколько лет. И он восхищался мужеством и открытостью Кигана, который действительно делал все, что было в его силах.

4. Робин ван Перси (из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»)

Можете сравнить мое время в «Арсенале» с женитьбой, — рассказывал ван Перси. – Мы с моей женой – «Арсеналом» — были в браке восемь лет. Через восемь лет моя жена, вероятно, немного устала от меня. Ведь «Арсенал» не предложил мне новый контракт.

Так видел эту историю ван Перси. А фанаты «Арсенала» были в ярости, упустив своего капитана в один из самых ненавидимых ими клубов. Возможно, тогда многие стали четко осознавать, что Арсен Венгер больше не подходит «канонирам».

3. Сол Кэмпбелл (из «Арсенала» в «Тоттенхэм»)

Переход Кэмпбелла разжег огонь по обе стороны этого фронта, протянувшегося через Северный Лондон. Его трансфер возобновил вражду между фанатами «Арсенала» и «Тоттенхэма», которая вроде бы отошла на второй план, когда «канониры» своими главными соперниками в лиге считали много лет «Манчестер Юнайтед». А тут такой привет из прошлого. Этот переход казался невозможным, но он случился. Представьте, что сейчас Харри Кейн отправится в «Арсенал». Вот то-то же.

2. Фернандо Торрес (из «Ливерпуля» в «Челси»)

У Романа Абрамовича в какой-то период управления «Челси» была привычка покупать в клуб игроков, которые лично ему нравились, а не тех, которые были нужны тренеру в первую очередь. И Торрес не единственный в этом ряду. Можно вспомнить Шевченко, например. При этом импульсивной покупку не назовешь, потому что «Челси» за Торресом ухаживал долго. Но всегда этот трансфер выглядел каким-то нереальным и неправильным – даже после завершения карьеры Торреса. А когда сделка все же состоялась, у всех сорвало крышу. Особенно у фанатов «Ливерпуля». Впрочем, не очень удачная игра Торреса в «Челси» смягчила их гнев.

1. Эрик Кантона (из «Лидса» в «Манчестер Юнайтед»)