Победы над «Ливерпулем» и «Миланом». Вспоминаем «Зенит» в еврокубках сезона-2012/13

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сегодня, 10:17

Есть что вспомнить.

Сезон 2012/13 был первым в истории Российской Премьер-Лиги, сыгранным по системе «осень-весна». От России в Лигу чемпионов был заявлен «Зенит» в ранге действующего чемпиона, а также «Спартак» в качестве серебряного призера первенства.

Победа на «Сан-Сиро»

Петербуржцы, ведомые главным тренером Лучано Спаллетти, усилились Халком, Акселем Витселем, а в феврале еще Луиш Нету пришел. «Сине-бело-голубые» попали в группу с «Малагой», «Андерлехтом» и «Миланом». Однако началось все с болезненного поражения от испанцев (0:3). Иско открыл счет уже на 3-й минуте, Хавьер Савиола удвоил преимущество на 13-й. Иско установил на 76-й минуте окончательный счет.

Во втором туре «Зенит» принимал на «Петровском» серебряного призера предыдущего сезона Серии А «Милан». Урби Эмануэлсон открыл счет на 13-й минуте, а Стефан Эль-Шаарави удвоил преимущество через три минуты. Но под самый занавес первого тайма Халк отыграл один мяч. Роман Широков почти в дебюте второй половины игры счет сравнял, однако роковая ошибка Томаша Губочана в виде автогола на 75-й минуте ознаменовала собой второй поражение «Зенита» в главном клубном турнире Старого света второй раз подряд.

После этого зенитовцы вытянули-таки победу в домашней игре против «Андерлехта», Александр Кержаков поразил ворота с пенальти на 72-й минуте. Однако в следующем туре чемпион Бельгии свое взял, победив с аналогичным счетом.

В 5-м туре группового этапа настала пора реванша для петербуржцев: на «Петровский» пожаловала «Малага». Диего Буонанотте и Себастьян Фернандес забили два быстрых гола, которые упрочили положение испанского клуба на первом месте в группе. Зенитовцы смогли ответить только во втором тайме: отличился Мигель Данни на 49-й минуте и Виктор Файзулин на 87-й.

В заключительном туре «Зенит» приехал в гости к «россонери». Миланцы уже обеспечили себе выход из группы со второго места, российский клуб же должен был бороться за евровесну. Сперва забить дальним ударом попробовал Сергей Семак, но немного не повезло, а после уже Вячеслав Малафеев спас ворота от опаснейшей атаки итальянцев. На 35-й минуте Мигель Данни с тончайшего паса Семака поразил ворота хозяев, подарив надежду российской команде. Оборона «Зенита» смогла выстоять и петербуржцы отправились в 1/16 финала Лиги Европы, где им предстояло испытание «Ливерпулем».

Битва с «Ливерпулем»

Англичане выиграли группу А Лиги Европы при равенстве очков с «Анжи», которому уступили минимально в одной из встреч, и «Янг Бойз». Еще в этом квартете был «Удинезе».

Первый матч предстояло сыграть в Санкт-Петербурге. В упорнейшей игре Халк смог воспользоваться шансом и открыть счет в матче, а на 72-й Сергей Семак удвоил преимущество «Зенита», забив свой последний гол за клуб. Однако все понимали, что на «Энфилде» легко не будет.

Ответная игра началась с выхода Джордана Хендерсона на рандеву с Вячеславом Малафеевым, однако голкипер спас ситуацию. А на 19-й Халк вышел один на один с Пепе Рейной и катнул мяч мимо испанца. Однако уже на 28-й минуте Луис Суарес сравнял счет, точно пробив штрафной удар. Стенка из игроков и голкипер не смогли спасти ситуацию. Под занавес первого тайма англичане разыграли красивую комбинацию в штрафной петербуржцев и Джо Аллен, хоть и со второй попытки, смог протолкнуть мяч в ворота. На 59-й Суарес снова показал свое умение бить со штрафных, сделав счет 3:1. После этого команды обменялись острыми выпадами, но голов зрители в тот вечер больше не увидели, победил «Ливерпуль» (3:1), однако «Зенит» прошел дальше по сумме встреч. А в 1/8 финала клубу из Санкт-Петербурга предстояло сразиться с «Базелем».

Проверка Салахом

Швейцарцы вошли в новый евросезон в рамках чемпиона страны, начав свой путь во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. На данном этапе они разгромили эстонскую «Флору» с общим счетом 5:0. Далее соперником оказался «Мольде», который «Базель» не без труда смог одолеть (2:1 общий счет), однако в следующем раунде оппонентом «красно-синих» стал румынский ЧФР, который отправил швейцарцев в группу Лиги Европы (1:3 по сумме встреч).

В группе со «Спортингом», «Генком» и «Видеотоном» «Базель» смог финишировать вторым и выйти из группы. В 1/16 финала «красно-синие» одолели «Днепр», выиграв 2:0 дома и сыграв вничью в гостях.

В 1/8 финала пути «Зенита» и «Базеля» пересеклись. Первую игру петербуржцам предстояло сыграть в гостях. Хозяева сразу решили взять дело в свои руки и провели опасную атаку, но Малафеев смог спасти ситуацию. Не давал покоя воротам гостей и Мохамед Салах, который делал выстрелы по воротам «сине-бело-голубых» с разных дистанций, однако египтянин тогда не забил. Салах был одним из главным активов той команды, спустя почти 10 лет он дошел до звания самого высокооплачиваемого игрока АПЛ .

«Зенит» ответил опасным ударом Романа Широкова с паса Халка, а также активностью Витселя в штрафной площади хозяев, однако этого не хватило для гола. Во втором тайме показалось, что «Базель» снизил темпы в атаке, но ближе к концу встречи швейцарцам помогли заметные ошибки в обороне «Зенита». На 83-й минуте Салах пробил в Малафеева, но Марсело Диас был точен на добивании. А под самый занавес встречи Александр Фрай удвоил преимущество своей команды, точно пробив с пенальти.

С самого начала ответного матча «Зенит» с головой ушел в атаку. А гол хозяева забили на 30-й минуте: Бруну Алвеш заработал угловой. После подачи Николас Ломбертс скинул мяч на Витселя, тот был точен. Почти сразу после этого эпизода Аксель мог оформить дубль, однако мяч не достиг цели. «Зенит» продолжал упорно атаковать, но это не помогло. А в конце первого тайма Диас получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве.

Во втором тайме петербуржцы продолжили атаковать практически всей командой, к делу подключились Александр Анюков и Игорь Денисов, но забить они не смогли. Впрочем, гости тоже потихоньку выбирались в атаку: Мохамед Эль-Нени смог уйти от голкипера хозяев Юрия Жевнова (Малафеев пропускал матч по состоянию здоровья), но его удар не оказался точным. Что интересно, Эль-Нени потом тоже найдет себе место в АПЛ .

На 73-й минуте вместо Алвеша на поле вышел Владимир Быстров, который почти сразу создал мощный момент для Данни, но тот пробил выше ворот. А на 86-й Быстров еще и пенальти заработал для «Зенита». Настал момент истины. Халк и Широков спорили по поводу того, кто же пробьет «с точки». Потом россиянин высказался об этом:

Пенальти в «Зените» назначены бить только я и Кержаков. Сейчас была моя очередь. Халку не надо подходить и сбивать людей. Есть люди, которые бьют пенальти. Ему надо своими делами заниматься. Бить по «девяткам» и приносить победы. Все.

Однако Янн Зоммер ногой отразил этот удар и вывел швейцарцев в следующую стадию турнира. Талант вратаря потом оценят в Бундеслиге, а через некоторое время им заинтересуются и во Франции.

После этого швейцарцы пройдут «Тоттенхэм», дважды сыграв со шпорами со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее будет коллектив в красно-синем. Но в полуфинале «Базель» будет остановлен будущим победителем турнира «Челси» (2:1 и 3:1).

«Зенит» показал неожиданные результаты в той еврокампании, как с положительной, так и с отрицательной точки зрения. В следующем сезоне команде снова выпадет шанс играть в Лиге чемпионов, но это уже другая история...