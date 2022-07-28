Глушенков эталонно вписался в «Крылья Советов» Осинькина. В «Спартаке» ему пока нет места

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Но талант неоспорим.

Максим Глушенков не смог прижиться в Москве, но оказался нужен «Крыльям Советов», где его помнит и ценит главный тренер Игорь Осинькин – этим летом футболист перешел в самарский клуб на полноценной основе. Судя по старту сезона, Максим выбрал правильный вариант развития карьеры.

Глушенков сделал шаг назад для дальнейшего рывка вперед. В «Спартаке» он оказался слишком рано

Трансфер Максима в «Спартак» — один из примеров взаимодействия красно-белых с «Чертаново». Выпускники академии последних часто оказываются в «Спартаке», но раньше это происходило напрямую. Есть пример Наиля Умярова, который напрямую перешел в московский клуб из «Чертаново», есть сам Глушенков, прошедший аналогичный путь.

Позднее частью вертикали стали «Крылья Советов». В Самаре выпускники подмосковной академии адаптировались к игре в Российской Премьер-лиге, а селекция «Спартака» выбирала необходимые кадры – так красно-белые усилились Даниилом Пруцевым, Антоном Зиньковским. Чтобы сотрудничество было выгодным, «Крыльям» могли отдавать не прижившихся в Москве футболистов (Гапонов, Глушенков).

Второй вариант выглядит более эффективным, потому что повышение в классе для игрока проходит постепенно, ему не приходится сразу привыкать к требованиям амбициозного клуба, как это было с Глушенковым и Умяровым. В результате Максим в столичном коллективе не стал игроком основы – о работе красно-белых у 23-летнего нападающего остались скверные впечатления:

Я хотел играть. И мне надоели эти непонятки после сборов... Как только у меня появилась возможность покинуть команду, я сразу же это сделал.

Какие непонятки? В «Спартаке» за последние два года поменялось четыре тренера. Или сколько? И смысл мне возвращаться после аренды, чтобы потом обратно куда-то уходить? Я же почти к тренерам и не привыкал. Почти всегда был в арендах Есть ли обида на «Спартак»? Нет, все нормально, никаких проблем. Какие обиды могут быть? Я рад, что сейчас играю за «Крылья Советов».

Переход в «Крылья» выглядит запоздалым, но правильным решением – теперь у Глушенкова будет больше игровой практики, он получит свободу действий в отсутствие Зиньковского и Сарвели. С результативностью у Максима проблем нет – он показал это еще в прошлом сезоне. Новый розыгрыш тоже начал перспективно – с дубля в ворота «Оренбурга».

В «Крыльях» Глушенков выйдет на новый уровень – тренер доверяет ему

У самарцев подходит этап внедрения в основу новой группы молодых футболистов – больше времени стали получать Сергей Пиняев, Дмитрий Цыпченко. Третьим можно было считать Александра Коваленко, но его оперативно подобрал «Сочи». В компанию к ним отлично впишется и Глушенков.

Осинькин, говоря о стратегии клуба, тоже отметил, что возрастные игроки в нее не вписываются:

Не было ли мысли позвать Дзюбу в «Крылья»? Или он не подходит под мою философию? Вы упомянули философию. Мы все-таки стараемся брать ребят другого возраста. Он бы мог нам дать определенный опыт в игре, но «Крылья» выбрали свою линию и ее придерживаются. Даже не рассматривали вариант с Дзюбой.

Обновление обоймы, в свою очередь, объясняется рядом трансферов на выход – «Крылья Советов» остались без форварда Владислава Сарвели, правого полузащитника Антона Зиньковского. Уже на старте Пиняев получил травму, поэтому правый фланг предстоит доверить Владимиру Хубулову. Глушенков же начал играть в паре с нападающим Цыпченко.

В игре с «Оренбургом» Глушенков показал, что умеет держать линию офсайда, а не заваливаться за нее (чем грешил год назад в «Спартаке»). Максим хорош в видении поля, момент с голом Ежова – полностью его заслуга (увидел открывание Романа, выждал момент для паса). Позднее Глушенков вовремя включился в эпизод на 54-й минуте – сместился ближе к партнеру с мячом, отжал свободное пространство, выключив из борьбы Полуяхтова, после чего забил гол. Момент со вторым взятием ворот – удар с дальней дистанции. Тем временем, Осинькин отмечает, что для Максима такие удары – не редкость.

Игра «Крыльев» с «Зенитом» провальная для всей команды в целом. Если же Глушенков сохранит на всей дистанции чемпионата те качества, которые показал по ходу встречи в «Оренбургом», то сезон для него будет крайне удачный.

В перспективе «Спартак» захочет его обратно – с нынешним составом в этом нет смысла

Дело не только в преждевременности перехода Глушенкова в «Спартак». Есть дополнительная причина, по которой уход – хороший вариант для молодого футболиста. Максим попросту не получил бы игрового времени – позиция центрфорварда в столичном коллективе укомплектована Шамаром Николсоном и Александром Соболевым. Из них на поле выходит кто-то один, в пару ставится Квинси Промес. Глушенков до этого не смог выиграть конкуренцию – вряд ли стоило ожидать, что сейчас резко что-то изменится.

Время покажет, правильным ли был такой шаг, но в «Спартаке» и себя не стали тешить ложными надеждами, и игроку дали спокойно играть – пусть и в другом коллективе. В Самаре российский форвард с большей вероятностью сделает шаг вперед – и тогда можно вновь посмотреть в сторону сотрудничества с красно-белыми. Ставить крест на тандеме Глушенков-«Спартак» точно не стоит – слишком много игроков циркулируют между ними. Талант игрока, в любом случае, продолжает проявляться и может дать всходы уже в этом сезоне.