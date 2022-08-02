Уровень РПЛ заметно снизился. Находим плюсы – голов больше, а игра веселее

1659421843

сегодня, 09:30

Позже ошибок будет меньше, но старт интересный.

Сохранить старый уровень нельзя

Можно сокрушаться, ругаться, критиковать или включать плесневелый снобизм, поучая, что именно клубы и их первые команды сейчас делают неверно, хотя не они контролируют ситуацию. А лучше признать, что иначе быть не могло. И так чудо, что за счет завышенных зарплат сохранили часть приличных легионеров хотя бы на время. А из-за древней боязни конкуренции не случился отток местных мастеров за рубеж. Селюк выдвигает другую версию – назвал игроков «серой массой» и считает, что местные футболисты просто не востребованы за рубежом. А дома денег будет меньше, как видим по метаниям Дзюбы. Раньше УЕФА кормил все успешные клубы РПЛ . Бизнес потеряет, а с ним казна, откуда клубы получают миллиарды. Следовательно, стоит принять как должное, что уровень падает, а процесс только стартовал. Но Василий Уткин прав: когда нет завышенных ожиданий, то любой приличный сюжет затягивает. Как с сериалом, от которого ничего не ждешь, а потом оказывается, что люди старались и умеют. Талантливый футбол рождается на разных уровнях.

Прошла стадия ван Гала-Бердыева

Многие любят обвинять Курбана Бекиевича. Якобы он лично превратил на время РПЛ в дивизион «автобусов». Но это как обвинять режиссера Балабанова, что умел изобразить на экране окружающую действительность ровно такой, как была в разные важные эпохи. Не Бердыев придумал схему «5-3-2». Ван Гал на ЧМ -2014 задал тренд, все начали активно экспериментировать, подтянулись итальянские тренеры – получили отрезок с игрой от обороны, не всегда удачной. А поскольку класса в РПЛ для реализации атакующей голландской вариации не было, то стало много закрытых команд. Но прошло восемь лет, пора меняться. Причем если в прошлом сезоне отдельные клубы еще жили иллюзией, что можно закрыться, то теперь таких команд нет. Сам мировой футбол проходит стадии ставок на физику и порядок, которые потом сменяются эпохами открытой игры. Когда форварды намного выше уровнем, чем защитники, то тренды задает само мастерство. РПЛ не может существовать в вакууме, все побежали – они бегут.

Мало кто в РПЛ умеет обороняться

Есть одно исключение, но о нем чуть ниже. И речь не о «Зените». Тот факт, что их никто пока не разнес, говорит о силе атаки Семака и неготовности соперников, не более. Новичок «Милана», умница де Кетеларе гонял оборону «Зенита» после уроков пару лет назад. «Бетис» и «Ювентус» добирались до сетки петербуржских ворот. Ловрен и Чистяков не Ван Дейк с Диашем. Ошибки будут. А если говорим о «Спартаке», ЦСКА или «Динамо», то у них попросту недостаточно классных мастеров. Как и у «Локомотива», где еще и физика хромает. Только «Химки» — исключение. Там есть система защиты, но она построена на взаимопомощи. Остальные клубы, особенно «Краснодар», где защитники издеваются над Сафоновым, понятия не имеют о качественной работе без мяча.

Аутсайдеры не боятся фаворитов

В РПЛ всегда был круг фаворитов. ЦСКА , а потом «Локомотив» несколько сезонов подряд выступали в Лиге чемпионов. «Зенит» туда же вернулся. У «Спартака», «Краснодара», а позже у «Динамо» был статус клубов с деньгами и шансами порадовать. Еще появлялись симпатичные середняки. «Ростов», «Рубин» и «Сочи». А теперь «Факелу» по барабану, какие у соперников регалии. Новичок из ФНЛ не боится солидных соперников. Карпин и его «Ростов» — такой же. Когда все идут в атаку без страха, даже «Торпедо», то рано или поздно создают красоту.

На первый план выходят «ноунеймы»

Когда мужчина доживает до пенсии, то может десятилетиями рассказывать одну и ту же историю из молодости. Тогда был его звездный час. У Гамида Агаларова таким стал прошлый сезон? Все понимают, что новичку «Ахмата» может не хватить класса, чтобы его карьера напоминала карьеру того же Смолова. Федор свой потенциал полностью не реализовал, но классом он, Дзюба или Кокорин явно выше, чем парни, которые могут забить немало в этом сезоне – Сулейманов, Сычевой, или Цыпченко, ведь Дмитрию точно создадут моменты толковые напарники по «Крыльям Советов». Также есть защитники и хавбеки без звездного статуса, которые еще выйдут на первый план. Отток легионеров дает игровую практику местным.

Искреннего футбола стало больше

Главное, чтобы в конце сезона парни со свистком не решили, что надо пользоваться ситуацией, ведь в турнирной таблице важны четыре последних места и первое. Но пока заявление Абаскаля, что споры о судействе являются пустой тратой времени, и официальная попытка «Факела» в лице бывшего менеджера «Спартака» Асхабадзе задобрить рефери – воронежцы не будут подавать протесты на судейство, это не только дипломатия. Это еще и признание, что пора становиться проще. ПСЖ с суперзвездами станет настоящей командой, только если тренер объяснит Месси, Рамосу и Мбаппе, что нельзя смотреть подбородком в потолок. По аналогии в искренней вариации РПЛ со средними мастерами будет больше ярких поединков с голами. В прошлом сезона точно были искренними «Крылья Советов». Сейчас в атаку пошли «Спартак», «Зенит», ЦСКА , «Краснодар» и «Факел». Многие клубы бегут вперед, когда соперники позволяют. Даже «Динамо» и «Локомотив», чьи результаты могли быть лучше, обладает потенциалом для яркой игры именно у чужих ворот.

Не стоит забывать об омоложении

Все пропало? Так кричат частенько, когда одна эпоха сменяется другой. Роды бывают болезненными, но тут как в старой книге. Запретный плод превратил в смертных, женщине положено рожать в муках, а мужчине трудиться в поте лица. Важно в таком положении не сравнивать РПЛ с АПЛ или Бундеслигой, которые вернутся на этой неделе. Разница будет огромной и понятно, в чью пользу. Но иначе не было. А вот равенство по уровню между командами РПЛ видели не всегда. Сейчас все, кроме «Зенита», похожи, поскольку уязвимы. Одновременно нет ни одной команды, включительно с самой сильной, которой не нужно работать над собой. В прошлом устраивали игры разума, можно было тихо сидеть и получать миллиарды. Хватало откровенно скучных матчей. Сейчас ветераны веселые – Смолов, Мозес, Ионов, Нобоа или Семенов не поклонники скучного тягучего футбола, а молодежи невероятно много.