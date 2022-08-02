Клопп ставит на чемпионство «Манчестер Сити». Оцениваем прогноз Юргена

1659430712

сегодня, 11:58

АПЛ стартует на этой неделе, пора найти триумфатора.

Клопп – опытный наставник, который собрал полную коллекцию внутренних английских трофеев после первой своей победы в Суперкубке Англии. Выиграли у «Манчестер Сити» со счетом 3:1, форварды Клоппа реализовали свои моменты лучше, чем Холанд с напарниками. Но Юрген вот так осторожно ответил на вопрос о чемпионстве:

Основная цель «Ливерпуля» — попасть в ЛЧ . Ожидаю грандиозную гонку в АПЛ . Понятия не имеют, кто будет биться за чемпионство, но, скорее всего, вновь победит «Манчестер Сити». Однако ставим перед собой задачу провести лучший сезон. Посмотрим, сможем ли выжать из «Ливерпуля» максимум.

Грамотная оценка большого специалиста по английскому футболу, где даже у КПР безумно богатый владелец. Но так ли прочны позиции Гвардиолы? Разберем сначала козыри «Манчестер Сити» в борьбе за защиту титула, вторую подряд, а затем добавим аргументов, почему весной 2023 года Англия получит смену футбольного короля.

За чемпионство «Манчестер Сити»

Автоматизация процессов. 100, 98, 81, 86 и 93. Столько пунктов набирали «горожане» в последних сезонах АПЛ . В четырех случаях из пяти собранных баллов хватало для чемпионства. Команда настроена до мелочей. Грамотно выбрали голкипера, Эдерсон с феноменальной игрой ногами подходит. Могут прогрессировать молодые футболисты. Умеют добирать сильных исполнителей, а примером служит Марез. Независимо от имен, Гвардиола играет в свой футбол. Ему проще, даже «Ливерпуль» подстраивался под особенности исполнителей, а у «горожан» Де Брюйне менялся во имя стиля.

Класс исполнителей. Холанд промазал в Суперкубке? Со всеми бывает. Но норвежец одержим голами, молодой монстр найдет моменты и обязательно взломает защитные линии команд АПЛ . Но даже без мощных прорывов Эрлинга у «Манчестер Сити» в каждой линии футболисты мирового класса. Команда, которая может потерять Бернарду Силву после Стерлинга, Зинченко и Жезуса, ставит на Канселу, Родри, Де Брюйне, Фодена. Или того же Альвареса. Кто сказал, что Хулиан не станет в итоге ключевым? Грилиш нестабильный, Фодену поищут другое место на поле, а аргентинец молодой и ловкий.

Проблемы конкурентов. «Ливерпуль» хорош, но Клоппу непросто применять ротацию. До недавнего времени у него было две позиции, где можно менять людей – напарник ван Дейка и третий хавбек. Сейчас обойма шире, но могут уступить «Манчестер Сити» в гонке на один пункт, как весной. «Тоттенхэм», «Арсенал» и МЮ получат порцию комплиментов ниже. Но одновременно они, как и «Челси», не космического уровня. В четверке есть победитель Лиги чемпионов, но нет команды, чей тренер всем доволен. Конте может накрыть классическая невезучесть «шпор». Тен Хаг записался на прогулку по минному полю. А Тухель свирепеет, что не привезли еще больше сильных новичков.

Результаты с грандами. Понятно, почему удушающие приемы Гвардиолы работают с середняками. «Манчестер Сити» катает мяч до победного завершения. Но давайте не забывать результаты очных матчей против основных преследователей. Ведь «Ливерпуль» в АПЛ не переигрывал «горожан» с 2019-го года в пяти поединках подряд. «Челси» проиграл три из четырех последних матчей. В прошлом сезоне Гвардиолу дважды обыграл «Тоттенхэм», но это словно мем, как и поражение «горожан» от «Кристал Пэлас». Если два сезона назад чемпионы могли уступить «Лестеру» или МЮ еще до того, как понимали, что станут чемпионами, то теперь не проигрывают прямым преследователям.

Против защиты титула Гвардиолой

Сила и яркость «Ливерпуля». По Суперкубку судить нельзя. Но «красные» и на дистанции сильны. В прошлом сезоне не стали чемпионами, не обыграв «Манчестер Сити» с глазу на глаз, было две ничьих. Отстали всего на один пункт. И хотя Клопп опять помчится за квадруплом, как и Гвардиола, на этот раз могут помочь на протяжении всего сезона Нуньес и Диас. Конате мечтает вырасти, Матип привычно физически крутой. Даже Милнер не ушел, хочет еще один поход за чемпионством. Нет пока понимания, кто в парочке фаворитов АПЛ окажется сильнее. В теории Клопп прав: причин верить в МС чуть больше. Но фавориты выигрывают не всегда.

Классные тренеры в АПЛ . Мойес тоже лучше, чем о нем думали. Роджерс неплохой. Джеррард всегда хочет обыграть соперника «Ливерпуля». Но сила середняков не главная преграда на пути к титулу Гвардиолы. Есть «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», где подписывали новичков, доверяют тренерам, которые не хуже Тухеля понимают современный футбол. Класс наставников вместе с богатством преследователей позволяет им переосмыслить матчи с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне. Кто-то хочет повторить успех, как «шпоры», а другие вспомнить, как побеждать чемпионов. У лидеров шикарные преследователи за спиной.

Мечта шейхов о еврокубках. Гвардиола годами твердил, что АПЛ важнее. Рассказывал, что центральный форвард не нужен. Теперь заявил, что главная цель на сезон – выиграть еврокубок. А еще подписал Холанда, когда снова вылетел до финала ЛЧ . «Манчестер Сити» стремится в Стамбул, где провели в прошлый раз сказочный финал «Милан» и «Ливерпуль». Задача выиграть именно Лигу чемпионов весной будет отвлекать «горожан». А поскольку не только у преследователей есть деньги на трансферы, то и середняки АПЛ не сдерживаются в поисках сильных новичков, но нагрузки могут привести к осечкам. «Ливерпуль» настолько не одержим победой в ЛЧ , этот вес уже брали.

АПЛ сложно выиграть сериями. Последний раз трижды подряд чемпионство взял МЮ . Но это всего второй такой пример в истории именно АПЛ . Только сэр Алекс Фергюсон выигрывал трижды подряд. У Гвардиолы и Моуриньо такого опыта нет. «Блэкберн» разорвал серию «Юнайтед» в 90-х. «Арсенал», «Челси» и «Лестер» мешали другим выигрывать раз за разом. «Манчестер Сити» почти без слабых мест, но если Холанд окажется вторым Лукаку, а в обороне будут кадровые потери, то интрига не заставит себя ждать. Клопп скромно ставит команду Гвардиолы выше, но не так плох «Ливерпуль», совсем не уныло могут играть многие. Конечно, «красные» — главный преследователь, но ото всех, даже от «Лестера», «Вест Хэма» и «Астон Виллы», зависит конечный результат сезона.