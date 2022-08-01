Серьезные «шпоры» и перспективный «Арсенал». Они попробуют навязать борьбу лидерам

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сегодня, 21:55

«Ливерпуль» и «Ман Сити» вне конкуренции. Но им не дадут легкой жизни.

Матч за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (3:1) еще раз напомнил о том, что именно эти две силы являются доминирующими в АПЛ . И наверняка новый чемпионский титул будет разыгран между ними. Многие уже находятся в предвкушении этого грандиозного длительного забега. Их соперничество задало новый стандарт противостояний. За последние пять сезонов «Сити» четырежды становился чемпионом, еще один титул – у «Ливерпуля». И перед новым сезоном обе команды серьезно укрепились.

Однако даже с учетом того превосходства, которое ощущается у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» над всеми остальными не стоит закрывать глаза на конкуренцию. Давайте посмотрим, кто еще способен чисто теоретически бросить вызов этой парочке. А там чем черт не шутит.

«Челси» (в прошлом сезоне третье место)

Пришли: Стерлинг (50 млн фунтов), Кулибали (33 млн фунтов).

Ушли: Рюдигер (бесплатно), Кристенсен (бесплатно), Дринкуотер (бесплатно), Лукаку (аренда).

В «Челси» произошли существенные перемены: закончилась довольно-таки успешная эпоха Романа Абрамовича. И структурные изменения не могут пройти бесследно. При этом «Челси» показал своими приобретениями, что не будет тратить время на перестройку и брать паузу. «Синие» хотят остаться на уровне топ-клуба, поэтому вынуждены компенсировать потери соответствующими по классу новичками. Вряд ли можно сравнивать, например, Стерлинга и Лукаку.

Тухель вынужден будет перестраивать и саму схему игры. Он вполне может использовать подвижное сочетание в атаке с такими игроками, как Хаверц, Вернер, Стерлинг и Пулишич. Более прямой заменой Рюдигеру является Кулибали. Однако в любом случае «Челси» на пути реформирования, и это вряд ли позволит выдерживать высокий темп «Ливерпуля» с «Сити».

«Тоттенхэм» (в прошлом сезоне четвертое место)

Пришли: Перишич (бесплатно), Форстер (бесплатно), Биссума (35 млн фунтов), Ришарлисон (60 млн фунтов), Ленгле (аренда), Спенс (20 млн фунтов).

Ушли: Бергвейн (26 млн фунтов), Кларк (10 млн фунтов).

После неудачного старта в прошлом сезоне «шпоры» смогли восстановить реноме и запрыгнуть на четвертое место. А теперь попытаются оттолкнуться от этого и забраться еще выше. Во всяком случае, трансферная и предсезонная игровая, тактическая подготовка говорят о серьезности намерений «Тоттенхэма», который не утратил ресурсы, а даже усилил все линии.

Теперь у «шпор» есть впечатляющая глубина состава, которая позволит вытаскивать непростые матчи. Подписание Перишича из «Интера» бесплатно – безусловная удача, которая позволит забыть о Бергвейне. А атаке мощи и разнообразия добавит Ришарлисон, а в центре поля укрепит позиции Биссума.

Кроме того, нет никаких кривотолков и слухов вокруг Кейна, что портило подготовку к прошлому сезону и его старт. Сейчас «Тоттенхэм» и в игровом, и в психологическом, и в кадровом плане выглядит очень перспективно. От него можно ожидать неприятностей двум фаворитам, однако весь вопрос в стабильности – для борьбы за титул она должна быть безукоризненной.

«Арсенал» (в прошлом сезоне пятое место)

Пришли: Маркиньос (3 млн фунтов), Виейра (30 млн фунтов), Тернер (8 млн фунтов), Жезус (45 млн фунтов), Зинченко (30 млн фунтов).

Ушли: Ляказетт (бесплатно), Гендузи (9 млн фунтов).

«Арсенал» в прошлом сезоне разочаровал фанатов, пропустив «Тоттенхэм» вперед в гонке за четвертое место. Было много вопросов к формированию состава, к отношению игроков к команде. Казалось, что все разваливается. Однако предсезонная подготовка в этот раз впечатляет. «Арсенал» показал не просто отличную игру, разгромив «Челси» и «Севилью», но и может похвастаться прекрасной атмосферой в команде, а также боевым настроем.

Кроме того, «канонирам» удалось-таки провести более-менее внятную трансферную кампанию, укрепив неплохо все слабые зоны. Появление Жезуса из «Манчестер Сити» вообще было многими воспринято как сенсация и огромный успех «канониров». «Арсенал» в прошлом сезоне был самой молодой командой в лиге. Теперь состав должен быть более сбалансированным. Хотя все равно сохранится перекос в сторону молодых футболистов. Впрочем, за год они стали опытнее и старше. Вот только той самой стабильности, которая необходима претенденту на титул, вряд ли пока хватит «Арсеналу».

«Манчестер Юнайтед» (в прошлом сезоне шестое место)

Пришли: Маласия (13 млн фунтов), Эриксен (бесплатно), Лисандро Мартинес (55 млн фунтов).

Ушли: Дин Хендерсон (аренда), Кавани (бесплатно), Мата (бесплатно), Погба (бесплатно), Лингард (бесплатно), Матич (бесплатно), Перейра (10 млн фунтов).

В этом сезоне исполняется десять лет с тех пор, как МЮ в последний раз выигрывал Премьер-Лигу. Он былого доминирования не осталось и следа – одни воспоминания. Поднять величие гиганта теперь поручено Эрику тен Хагу, который будет выстраивать новую игру «Юнайтед». Сколько уже попыток предпринимали разные тренеры после ухода Алекса Фергюсона. На разных этапах их перспективы сильно колебались, их методы и статус были сильно различными, а итог в целом все тот же – нужно пытаться заново.

В прошлом сезоне «Манчестер» достиг своего дна, установив антирекорд по набранным очкам, заняв шестое место, порушив все связи внутри команды. Получилось разрушить до основания. Теперь только нужно возводить что-то. Последовало существенное очищение состава. Появление Эриксена можно воспринимать как добрый знак, однако есть еще много нерешенных вопросов, касающихся ситуации внутри команды. Как быть с Магуайром, которого освистывали в прошлом сезоне собственные фанаты? Что делать с Роналду, будущее которого покрыто тайной? Вопросов очень много, и к старту сезона их не решить. Тен Хагу придется строить команду по ходу сезона, а это всегда сопряжено с потерями.

Кто-то еще?

Пожалуй, если притягивать за уши, то можно попробовать назвать «Ньюкасл». Все-таки у «сорок» теперь немалые деньги, большие амбиции. Первая часть прошлого сезона была ими проведена невнятно. Но с появлением Эдди Хоу на тренерском мостике ситуация наладилась. За вторую половину прошлого сезона «Ньюкасл» набрал 38 очков, уступив только «Ливерпулю» (48) и «Манчестер Сити» (46) как раз.