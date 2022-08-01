«Арсенал» громит «Челси» и «Севилью». «Канониры» выдали мощную предсезонку перед АПЛ

1659338660

сегодня, 10:24

Перед стартом сезона команда Артеты показывает шикарную форму.

Сезон в Англии близится к своему старту. «Арсенал» в его состоянии последних лет сейчас мало кто воспринимает как серьезного претендента на место в первой четверке, дающее право выступать в Лиге чемпионов. Однако если ориентироваться на предсезонную подготовку, то можно оценить всю серьезность настроя «канониров». Они в этот раз обошлись без громких потрясений, воспользовались тем, что все внимание было приковано к другим командам, и молча провели очень яркую предсезонку. Давайте посмотрим, как все сложилось у «Арсенала».

Одни победы

В рамках предсезонной подготовки «Арсенал» провел пять контрольных матчей. И все выиграл. В начале июля он обыграл «Нюрнберг» со счетом 5:3, затем была победа над «Эвертоном» (2:0), над «Орландо» (3:1), был разгром «Челси» в Кубке Флориды (4:0) и более чем внушительное уничтожение «Севильи» со счетом 6:0 в Кубке «Эмирейтс». Таким образом, подопечные Микеля Артеты показали не только выдающиеся цифры в атаке, но и в обороне смотрелись прилично, если не считать самого первого матча с немецким противником. Сами по себе предсезонные результаты не следует воспринимать слишком уж серьезно, но они на себя обращают внимание. Теперь стоит посмотреть на них более пристально.

Смертоносный Жезус

Безусловно, одним из главных трансферных событий этого лета стал переход Габриэла Жезуса из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Неожиданность этой сделки стала дополнительным фактором, добавляющим интереса. Показалось, что у «канониров» наконец-то появился впереди серьезный бомбардир. Либо же можно было ожидать, что это очередная невнятная покупка, после которой новичок скиснет. Пока все говорит о первом сценарии.

Уже в игре с «Нюрнбергом» Жезус оформил дубль. Еще один мяч он забил в ворота «Эвертона» в следующем матче. «Орландо» как-то выжил без голов бразильца, а вот «Челси» еще один от него пропустил. Завершил же свою яркую предсезонку Жезус хет-триком в ворота «Севильи». Получается, что в пяти матчах перед стартом сезона Габриэл забил семь мячей. Можно ли ожидать большего от новичка, приобретенного в атаку ради голов?

Под руководством Артеты Жезус выглядит посвежевшим, помолодевшим, стряхнувшим с себя груз повышенной ответственности и рамок, которые на него накладывал стиль игры «Сити» под началом Гвардиолы. Сейчас кажется, что Артета сумел в достаточной мере освободить Жезуса, чтобы тот проявил свои бомбардирские навыки. Но посмотрим, что будет в «боевом» режиме.

Сака снял заговор от пенальти

Для молодого Букайо Сака большой травмой стал незабитый пенальти на Евро-2020 за сборную Англии. Кто только его не критиковал. Во время предсезонной подготовки была проведена своеобразная терапия, которая позволила снять груз, давивший на плечи Сака. Во время предсезонки Сака забил по голу «Эвертону» и «Челси», а в последнем матче с «Севильей» Букайо не просто оформил дубль – он открыл счет ударом с пенальти, причем разобрался с голкипером испанцев очень уверенно.

К слову, в предыдущем сезоне Премьер-Лиги Сака также реализовал оба своих пенальти, так что можно говорить о том, что 20-летний англичанин окончательно избавился от проблем, связанных с одиннадцатиметровыми, и готов взять на себя роль главного пенальтиста «Арсенала» после ухода из команды Александра Ляказетта.

Салиба готов к «старту»

В товарищеском матче с «Челси» Салиба вышел в стартовом составе и показал более чем уверенную игру, внеся свой вклад в «сухой» результат. В матче с «Севильей» произошло то же самое. И это уже можно считать определенной ставкой со стороны Артеты. Все-таки эти матчи были последними предсезонными и самыми главными для подготовки к старту чемпионата. Бена Уайта тренер поместил на правый фланг защиты, освободив место в центре как раз под Салиба.

Француз выглядел спокойно в контроле мяча, порой делал отличные длинные передачи вперед, а также показал уверенность и хладнокровие под давление. Похоже, что как минимум на старте сезона Вильям будет одним из основных защитников «Арсенала». А дальше посмотрим, как зарекомендует себя в боевых условиях.

Эдегор – оптимальный капитан

Имя будущего капитана «Арсенала» на протяжении всей предсезонной подготовки было неизвестно. Лишь перед матчем с «Севильей» Артета заявил, что капитанскую повязку получит Эдегор. И Мартин кажется идеальным кандидатом на роль лидера: от позиции на поле до психологического состояния. В том же матче с «Севильей», перед которым его назначили капитаном, Эдегор выглядел так, словно был к этому готов. Он проявлял свои лидерские качества в центре поля, рулил игрой, диктовал ее ритм и направление.

Особенно стоит отметить его взаимодействие с Сака, на которого он выдал несколько отменных разрезающих передач. Одна из них и позволила Букайо заработать пенальти. Так что Эдегор не только плеймейкер «Арсенала» в игровом смысле, но теперь и в ментальном – человек, претворяющий в жизнь идеи тренера. Артета вдумчиво подошел к выбору лидера на поле.

«Арсенал» нацелился на место в четверке

«Канониры» провели почти идеальную предсезонную подготовку. Мы говорим «почти», потому что все же одно поражение у «Арсенала» было, хоть выше оно не упомянуто. Дело в том, что перед игрой с «Севильей» «канониры» провели за закрытыми дверями матч с «Брентфордом» и уступили ему. Но этот матч сознательно был вынесен за скобки, потому что играла, по сути, резервная команда «Арсенала», которая почти ничего общего с основной не имела. Это был своего рода дополнительный смотр резерва.

А так, в завершение предсезонки «Арсенал» разгромил «Челси» и «Севилью» с суммарным счетом 10:0 и с отлично выстроенной слаженной игрой. Наконец-то «канониры» выстроили логичную подготовку к сезону по нарастающей. И это выглядит многообещающе. Новички команды грамотно вписаны в ее структуру, в стане «Арсенала» царит в целом позитивная атмосфера. Давненько «канониры» не подходили в столь бодром и разогнанном состоянии к старту сезона.