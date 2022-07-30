«Зенит» дома собрал 100 % очков в РПЛ. «Локомотив» — новая жертва акул Семака

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сегодня, 10:40

Чемпион сыграет против удобного оппонента.

Семак залазит в головы соперникам

Каждый раз слышим, как очередной соперник «Зенита» в РПЛ рассказывает о том, как наберет очки на выезде – формальный главный тренер «Локомотива» Циннбауэр поступил именно так. Малком включил фантазию и обозвал игру Класико. Слов много, а потом каждый раз дома петербуржцы побеждают. В 2022-м году у них семь матчей на «Газпром Арене» в РПЛ и семь побед. Также был успех в четвертьфинале Кубка России против КАМАЗа, а еще разгромили «Спартак» в родных стенах в Суперкубке.

Поражение от «Алании» в серии пенальти случилось на выезде, где Семак чаще теряет очки. Из всех соперников с начала года только один тренер сумел раскусить «Зенит» на выезде – опытный Мануэль Пеллегрини. «Бетис» забил трижды, голы Дзюбы и Малкома ничего не изменили для результата еврокубкового поединка. Наука для «Локомотива» — испанцы отличились дважды к восемнадцатой минуте. А вот «Крылья Советов» пропустили дважды к двенадцатой от «Зенита», ведь Осинькин решил остаться собой.

Семак убедил внутренних оппонентов в двух вещах. Первая – «Зенит» дома непобедим, исключения крайне редкие, вроде успеха «Рубина». Вторая – независимо от того, подстраивается оппонент под чемпионов или нет, Сергей Богданович оказывается на шаг впереди. И вот здесь фактическому тренеру «Локомотива» Компперу нужно бояться. У его команды предостаточно минусов, причем прослеживается прямая связь с командами Николича и Гисдоля, многие болезни не лечили давно.

Тренер «Зенита» учится у своих коллег

Как Черчесов успешных времен в сборной, «Зенит» обожает одалживать чужие идеи из РПЛ . Семак столько раз использовал вещи, придуманные не им, что спокойно может считать себя постмодернистом. Так поступают многие наставники, ведь тактические ходы не защищены авторским правом. «Зенит» раньше сидел глубоко, а сейчас у них иная линия защиты, высокий прессинг. Азмун и Дзюба двигались не так, как бразильцы, Сергеев и Кассьерра.

«Ростов» успешно давил на «Локомотив» — могли победить, как и в случае с матчем против «Динамо», но не повезло. А где команде Карпина не хватает класса, там у «Зенита» отряд латиноамериканцев. Аршавин пока их из клуба не выгнал, показывают класс. Надо играть широко, чтобы Живоглядов и Тикнизян не пошли в атаку? Сутормин и Дуглас исполнят такой приказ, сегодня можем увидеть навесы на Кассьерру или Сергеева. Также Галактионов, хотя «Пари НН» играл час в меньшинстве, сумел реализовать 1 удар из 2 в сторону ворот Худякова.

«Зенит» и так тоже умеет. А важная черта нынешнего «Локомотива» — пропускают из ничего. Так было весной, ошибки молодого голкипера или опытного Гильерме, юного Мампасси или бывалого Едвая остаются с ними, дело уже не в составе, а в модели игры. «Локомотив» Чорлуки работал в защите иначе. Команда тягалась с «Зенитом» по-скромному xG соперников. А в прошлом сезоне москвичи пропустили, как «Пари НН» (тогда еще «Нижний Новгород»). У соперников «Локомотива» моментов было больше, чем против вылетевшей «Уфы».

Забили «железнодорожникам» 9 мячей

В двух последних матчах в Санкт-Петербурге «Зенит» выигрывал 3:1 и 6:1. Причем состав «Локомотива» на разгром годичной давности включал Чорлуку, Пабло, Рыбуса, Крыховяка, Жемалетдинова и Смолова. Основа «Зенита» тоже существенно изменилась. Не будет Дзюбы, Азмуна, Лунева, Ракицкого, Караваева и Кузяева из-за травмы. Но у Семака появились интересные футболисты, а Комппер получил усиление в лице молодых и нестабильных.

Также со счетом 3:0 петербуржцы выиграли в Калининграде в поединке Суперкубка. Тотальное преимущество чередуется с выездными ничьими, но это особенность команды Семака – гостевой синдром очевиден, с ним ничего не могут поделать. Могли проиграть «Химкам», а дома словно другая команда. Всегда помогал фактор трибун, хотя теперь организованной поддержки нет. В будущем может повлиять. Если «Локомотив» с помощью Керка, Изидора и Камано забьет первым – будет интересно.

Но один удар мало что меняет. «Краснодар» забивал в гостях дважды, а пропускал на гол больше. «Зенит» сметал всех, поскольку мощнее, чем оппоненты. «Динамо» Шварца не играло против Семака плохо прошлой осенью. Вот только быстро пропустили, а на ответный мяч Фомина соперник ответил тремя ударами. Семак знает, что «Зенит» далек от идеала в защите – и великого вратаря нет, и Ловрен с Родригао не сыгрались. Но все компенсирует сила нападения.

«Локомотиву» не хватает баланса

Часто задачи Семака упрощает неготовность соперников. «Химки» хороши, но не настолько, чтобы реализовать все свои моменты. «Крылья Советов» чудесно смотрятся в Самаре, а поехали в гости – сами придумывали неприятности. У Сергея Богдановича благодатная пора. В центре защиты хочет играть в футбол Ловрен, но если хорват уступит Чистякову по подготовке – Дмитрий встанет рядом с Родригао.

Сохранили Барриоса и Вендела – две потери могли бы перечеркнуть планы на сезон, поскольку именно благодаря этим двум игрокам и Сантосу в роли «первый, куда пошлют», Семак так легко добывает чемпионские титулы. Появился Бакаев, не потерял мотивацию Мостовой. Оба этих игрока понимают бразильцев из основы «Зенита». Мышечная травма Клаудиньо не мешает петербуржцам уверенно смотреть вперед. Плюс Сергеев и Кассьерра рано или поздно проведут великолепный матч в РПЛ нового сезона.

Семак не показал максимум, но разбил «Крылья Советов» и может переиграть «Локомотив». Вот только не стоит панику у ворот Гильерме или Худякова, или ошибки в реализации со стороны новой четверки атаки, куда вернулись Камано и Миранчук, возводить в абсолют. «Локомотив» лучше, чем его результаты. Едвай и Магкеев могут нормально сыграть в одном взятом матче, хотя потеря юного бразильца Фассона огорчает, небесталанный защитник. Марадишвили и Баринов – интересная связка в центре поля. У Миранчука опыт, а Изидор даже слишком талантливый для «Локомотива».

Решение отпустить Бека-Бека – сигнал для Керка, Изодора или того же Баринова, что хорошие предложения Цорн обязательно примет. «Локомотиву» с новой стратегией сложно будет построить команду для призовых мест, но Комппер не нашел баланс, поэтому лучший футбол в исполнении именно этого состава не видели. Фанатов москвичей должно пугать, что в десяти последних матчах их команда пропустила вдвое больше мячей, чем «Зенит» в своих последних играх. Но при этом классно атаковали и с Жемалетдиновым, и без него.

«Локомотив» нервничает, поскольку в команде зародилось сомнение, что будет дальше? Не так много интересных легионеров осталось, а россияне скорее невостребованные. Вряд ли Антон Миранчук сейчас получил бы контракт в «Зените», как ему могли предлагать раньше. Зато игрок не старый и квалифицированный, поэтому Сутормину не стоит расслабляться, как и Ловрену. Последним пасом в новом сезоне радовали Миранчук, Керк, Живоглядов и Изидор. Для «Зенита» почти все соперники по РПЛ удобные, особенно дома, так что не верится пока в первое за год поражение чемпиона в лиге.

Но в начале сезона Семака легче поймать. Немецкому дуэту «Локомотива» пора показать себя, ведь Галактионова и Карпина они не обыграли.