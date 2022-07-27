За «Спартак» без Джикии будет страшно. Кофрие не готов играть в футбол Абаскаля, а Маслов еще не появлялся в старте

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сегодня, 19:23

Интересно посмотреть за решением новой проблемы.

Гильермо Абаскаль после прихода в «Спартак» уже успел сделать несколько значительных изменений в игре команды. Красно-белые при нем громили соперника, были разгромлены и спасали ничью в матче. Было много изменений от игры к игре, теперь опять придется придумывать что-то новое – в ближайших встречах Джикия, вероятно, не сможет выйти на поле. Пищи для размышлений предостаточно.

Два центральных защитника, частичный отказ от длинных передач

Еще прошло лишь три официальных матча, на основе которых можно судить о новой тактике «Спартака» — Суперкубок против «Зенита», 1-й тур РПЛ с «Ахматом» и 2-й тур первенства с «Краснодаром». Две основные детали, которые улавливаются в работе Абаскаля – переход к схеме с двумя центральными защитниками и образование ромба в центре. Испанец варьировал расстановку, но уже появились две основные вариации – «4-3-1-2» (когда нужен ромб) и «4-3-3» (замена «десятки» на Зиньковского).

Пара центральных защитников пока остается неизменной – в связке выходят Георгий Джикия и Никита Чернов. Георгий появлялся в левом полуфланге недалеко от центрального круга, когда дело доходило до атаки. За Никитой наблюдалась агрессивная игра в отборе. В матче против «Краснодара» он активно действовал при обороне и мог вытянуться на игрока соперника по необходимости, хотя при владении мячом действовал чуть глубже. Джикия получил травму в игре с «Краснодаром» (заменен на 69-й минуте) и может пропустить до двух следующих матчей – потеря не длительная, но вопрос со сменщиком встанет в любом случае. Тогда его заменил Максимилиано Кофрие – он играет скорее во вред команде, чем на пользу. К тому же в парадигме Абаскаля на плечи игроков обороны ложится еще одна обязанность – минимум дальних передач.

Для поиска свободных вариантов к защитникам смещается опорник — Наиль Умяров, есть вариант паса вратарю, но в этой фазе бельгиец опасен для своих же – он может спровоцировать «пожар» из ниоткуда. Джикия под игру Гильермо подходил хорошо, запасной опцией в его отсутствие может стать Павел Маслов. В оптимальной форме он выглядел увереннее, чем Кофрие – есть вероятность, что против «Оренбурга» и «Урала» выйдет именно он.

У крайних защитников – важная роль в прессинге. Хлусевич и Рыбус допускают ошибки, но сменщики еще хуже

На плечи крайних защитников «Спартака» Абаскаля ложится обязанность оперативно играть по фланговым игрока соперника, чтобы не давать им пространства. Левый фланг доверили Мацею Рыбусу, а вот с правым вновь вышла на свет проблема – Мозес хорош в атакующих действиях, при этом в обороне действует не так четко, а у Даниила Хлусевича родной является позиция правого хавбека. Пока именно россиянин играет правого защитника.

Но на данном этапе играть на опережение получается не всегда – нет сыгранности и привычки действовать необходимым образом. «Зенит» очень быстро нашел противоядие за счет мастерства и автоматизма. Это привело к тому, что тактика красно-белых играла скорее в минус – появлялось свободное пространство. «Ахмат» воспользовался приемом «Зенита» за счет активных включений Богосовца и Тодоровича. «Краснодар» не смог сыграть на сырости новой расстановки москвичей – хотя тут определяющим стало удаление Александра Черникова.

Несмотря на это, других вариантов у Гильермо немного – в отсутствие Рыбуса он выпустил слева Хлусевича, справа – Денисова. В результате последний не успевал выдвигаться на соперника, именно из-за его игры рукой пришел пенальти в пользу «Краснодара» во втором тайме. А из резерва на эту позицию только Николай Рассказов, который преждевременно выключается из борьбы и в принципе скорее страхующий.

К слову, за Мацеем на левом фланге и вовсе только Леон Классен – он лишь однажды вышел в матче прошлого сезона РПЛ . В таких реалиях Абаскалю придется выбирать меньшее из двух зол – слабый левый фланг с Классенем, или Хлусевич слева, а справа Денисов/Рассказов.

Ромб в центре с вариантом перехода к «4-3-3»

Гильермо успел показать обе расстановки. С «4-3-1-2» «Спартак» выходил играть на Суперкубок – Умяров отвечал за опорную зону, в полуфлангах действовали Денисов и Зобнин, Игнатов играл «десятку». На эту идею «Зенит» снова ответил мастерством. Ромб сине-бело-голубые вскрыли быстро – использовали диагональные передачи, раскрывая его. Во втором тайме Игнатов ушел с поля, его заменил Зиньковский – «Спартак» перестроился на «4-3-3». После этого Гильермо решил временно отойти от ромба – в Грозном красно-белые начали с той же тройкой полузащитников, но с правым вингером Зиньковским вместо «десятки» Игнатова.

При этом подбор игроков полузащиты в «Спартаке» немаленький – Мартинс пока не в форме, но со временем может конкурировать с Умяровым на позиции опорника. По ситуации обоих может сменять Вячеслав Литвинов. Пруцев хорошо включился в игру с «Краснодаром» и положил начало четвертому голу – его тоже не раз получится увидеть в старте, если он сохранит цепкость и надежность. Вопросом остается его позиция – в случае с ромбом он, скорее всего заменит Денисова (Зобнин из старта вряд ли выпадет). Еще есть Мозес, который уже сейчас делает разницу – он против «быков» неожиданно стал играть наконечник ромба и сделал это качественно. Игнатову конкурировать с Виктором будет тяжело, но поделить игровое время вполне возможно.

Пока «Спартак» Гильермо Абаскаля представляет собой совокупность интересных идей, для реализации которых пока недостаточно мастерства, сыгранности и времени. Но начало многообещающее – хотя бы этому проекту пора дать возможность вырасти, пока Федуны опять не придумали новый вектор для клуба.