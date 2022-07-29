Возвращение Месси в «Барселону» будет ошибкой. У Хави кадровый перебор в разных линиях

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сегодня, 20:11

Профицит тоже бывает вредным.

Хави не нужен Месси на поле

Лапорта надышался кредитами и пошел чесать головы фанатам «Барселоны», обожающим популизм. Исследования показывают, что люди любят, когда им врут. Предыдущее предложение написано со злым умыслом. Возможно, не существует такого исследования, возможно, Месси не возвращают. Тогда Лапорта обманывает, чтобы любили и просто верит, что сработает. Ощутил эйфорию. Опасное чувство для руководителя, рассказывает о «моральном долге» перед Месси.

Странно делать подобные заявления, если аргентинец счастлив в Париже. Значит, слова согласованы с легендой. Плохие новости для ПСЖ и для «Барселоны». Во-первых, Месси снова надо платить безумные деньги, а еще неизвестно, как схема с кредитами скажется на каталонском клубе. Во-вторых, Лионель постарел, стал медленным, не нужен в команде с Левандовским в центре атаки. В составе Дембеле, Рафинья, Фати и Депай на флангах. В центре Бускетс, Кессье, Де Йонг, Гави и Педри, на роль третьего хавбека Месси тоже не подходит даже в теории.

Так зачем заявления? Чтобы понравиться публике, ведь Лапорта лучше всех знает, какие у «Барселоны» огромные долги и насколько авантюрной является нынешняя отчаянная трансферная кампания, построенная на умении говорить неискренние вещи в глаза и обещать то, в чем пока есть сомнения – успехе «Барселоны» Хави.

У каталонцев роскошный состав

Не нужно знать женщину, чтобы она тебе нравилась. Голая красота в этом случае как объект искусства. После летних трансферов состав «Барселоны» как Беллуччи в 1992-м, когда Моника была олицетворением понятия «женщина» с выкрученными на максимум настройками. Но не исключено, что образ итальянской красавицы и она сама как человек различаются. А вот здесь уже возникает любовь, или ее отсутствие.

Возможно, Моника совсем не ангел, а «Барселона» не будет играть так, как мы ожидаем. Малыш Хави как уродливый красавец Венсан Кассель, которому пришлось пожить с Моникой, узнать ее без прикрас. На экранах ваших гаджедов видите команду, где теперь орда центральных защитников. Кунде как новый Пуйоль, ведь сыграет в центре, справа и в середине поля, подстрахует напарников, опустится ниже всех в линии. Рядом Араухо – один из любимчиков фанатов в прошлом сложном сезоне. А еще Кристенсен, Гарсия, Мингеса и Пике. Вместе получается шесть человек, два набора для схемы с тремя центральными.

В полузащите Кессье и Нико Гонсалес, Хави даже Пьянича ухватил. В атаке тоже большой выбор, даже на позиции центрального нападающего, учитывая роль Депая последних лет – четверка на выбор с заведомым фаворитом. Список игроков позволяет включать «Барселону» в списки грандов с самым вариативным составом. Но давайте взглянем критически, как любит сам Хави.

Перестройка еще не стартовала

Как Лапорта отвечает на вопросы о расставаниях? Деньги нужны, как воздух, а в конце июля Брейтуэйт, Пьянич, Гризманн и Де Йонг на контракте. «Атлетико» не выкупил Антуана, хотя такая опция была. «Бавария» не спешит платить огромные деньги за Де Йонга, хотя в Каталонии голландца убеждают отказаться от почти половины зарплаты. Аналогичные просьбы к ветеранам уже приводили к локальным конфликтам.

«Барселона» запустила фейерверки и раскидала конфетти, но это не празднование трофея. Дембеле может гениально провести пару спаррингов, а потом окажется в лазарете на половину сезона. Бедняга Фати не станет пуленепробиваемым, если вручить капитанскую повязку на один матч. Бускетсу 34 года. Опасно и усадить в запас, составив в центре тройку Кессье, Педри и Де Йонга, нелогично игнорировать любого из тройки ради Серхио. А есть еще Гави с Нико.

Истории Месси и Суареса как раз показали, что «Барселона» не умеет прощаться. Ждите неприятное расставание с Депаем, непонятное отношение в будущем к Феррану Торресу. Дорогущему новичку могут не найти место в основе, будет новый Коутиньо. «Астон Вилле» бразилец достался за смешные 20 млн евро, а Тринкана отдали в аренду за три, хотя заплатили 31. Лапорта делает вид, что безумных расходов не было, а это неправда.

В клубе стесняются трансферных сумм

Ситуация комичная, «Барселона» просит «Баварию» не трепаться о сумме трансфера Левандовского. Официально признают 45 млн евро, но бонусы заработать легко – 5 млн евро за попадание в Лигу чемпионов, и еще 10 млн евро за отработанный сезон. Также стараются не давить на Рафинью суммой в 58 млн евро, хотя это серьезная ставка за парня из середняка АПЛ .

«Лидс» и «Севилья» — классные клубы, но «Барселона» из другой дивизии. Значит, Рафинья и Кунде пройдут проверку. А Левандовскому нужно сдружиться не только с Хави, но и сыграться с напарниками. А кто будет на флангах? Идеальных латералей не видим, за Альбу говорит опыт, но постарел. Если Хави планирует использовать схему «3-4-2-1», то Рафинья и Дембеле займут фланги атаки. Пора расставаться с Депаем, Мемфис не отдал Левандовскому «девятку», которая нужна поляку.



Обамеянга пристроить сложнее, но у Пьер-Эмерика дружеские отношения с Левандовским. Если играть «4-4-2» — а набор игроков позволяет, как и универсальность Педри и Гави, то можно представить возрождение пары форвардов «Боруссии» Д из прошлого. В молодости нападающие вместе были продуктивными, но габонца могут закрыть молодые конкуренты. За трансферы отдали полтора сотни миллионов, но были солидные подъемные посредникам и агентам. Добавьте обещанные зарплаты – сумма выше в полтора раза.

У Хави точно не будет второй попытки

Состав «Барселоны» нравится, Хави не бездарный наставник, но Лапорте опасно верить в свою исключительность, в роль спасителя, который не ошибается. В таком режиме пережил худшие поражения Перес, с эйфорией тратил чужие деньги Бартомеу. От его решений не оправились, хотя бренд пока побеждает долговые обязательства. Все вокруг в шоке, что «Барселона» берет на себя обязательства, не имея за душой ни гроша, ведь новые спонсорские деньги уже расписаны.

Что же это значит? У Хави не будет времени на раскачку, задачей станет победа в Ла Лиге, а у Лапорты уже запущен станок популизма. «Возвращают Месси» и не сомневаются, что старенький Левандовски обязательно заиграет на новом месте. В ва-банк надо идти уверенно, тут Жоан прав. Но важно не блефовать нарочито. До конца лета «Барселоне» нужны расставания, чтобы собрался здоровый коллектив. Беллуччи как ориентир неспроста. Моника не очень сильная актриса, хороша только у мощных режиссеров.

Вот так и «Барселона» — безумные расходы, красивый состав, в каждой линии немало сильных мастеров. Но одна ошибка Хави и матч с «Айнтрахтом» повторится, только имена соперников будут другими. Слишком рано каталонцы в себе не сомневаются, хотя симпатии и интерес вызывают неподдельный. Главное теперь не обмануть ожидания самих игроков, нет ничего хуже обманутой армии.