Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Абаскаль рассказал, какая схема будет основной в «Спартаке»

сегодня, 11:07

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, какая схема будет основной в московском клубе.

Команда должна быть гибкой в тактическом плане, но да: сегодня схема с «ромбом» у нас основная. Она позволяет создавать численное преимущество в центре. Кроме того, два нападающих при таком построении забирают внимание сразу четырех соперников. Это, в свою очередь, дает нам больше пространства между линиями и позволяет эффективнее достигать опасных зон у чужих ворот через вертикальные действия. Однако иногда это насыщение необходимо и на флангах, тогда актуальнее становится схема 4-3-3.

А вообще — мне не очень нравится говорить о системе игры. Важнее общая идея и понимание того, как вести себя с мячом и без мяча. Мы видим статическую расстановку перед первым ударом по мячу, но дальше важна только динамика. Например, по схеме Хлусевич — защитник, но посмотрите, сколько раз за матч он оказывается у чужой штрафной!

Все новости
Де Лигт: «Думал, что „Ювентус“ будет играть в более атакующий футбол»
Сегодня, 08:55
Возвращение Месси в «Барселону» будет ошибкой. У Хави кадровый перебор в разных линиях
Вчера, 20:11Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии8
За «Спартак» без Джикии будет страшно. Кофрие не готов играть в футбол Абаскаля, а Маслов ещё не появлялся в старте
27 июляМаксим Тарасов в блоге Тактический лабиринтКомментарии4
Заболотный — о ЦСКА при Федотове: «Всё совсем иначе, чем при Березуцком»
23 июля
Главная трансферная комедия лета. Похоже, ПСЖ останется без форварда
23 июляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии3
Баньяц едет усилить атаку «Краснодара». До былой формы команде далеко – в защите проходной двор
21 июляМаксим Тарасов в блоге Тактический лабиринтКомментарии4
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:26
Время покажет! Да и долго ли он будет
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:11
Только тех кто любит труд Октяябрятами зоовуит
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 11:10
Один удачный матч и все теперь он супертренер
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 11:09
Та, которую скажет правильный судья перед матчем - матч с Краснодаром пример. Если иначе - то без разницы, матч с Ахматом пример
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 