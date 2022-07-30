Абаскаль рассказал, какая схема будет основной в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» рассказал, какая схема будет основной в московском клубе.

Команда должна быть гибкой в тактическом плане, но да: сегодня схема с «ромбом» у нас основная. Она позволяет создавать численное преимущество в центре. Кроме того, два нападающих при таком построении забирают внимание сразу четырех соперников. Это, в свою очередь, дает нам больше пространства между линиями и позволяет эффективнее достигать опасных зон у чужих ворот через вертикальные действия. Однако иногда это насыщение необходимо и на флангах, тогда актуальнее становится схема 4-3-3.

А вообще — мне не очень нравится говорить о системе игры. Важнее общая идея и понимание того, как вести себя с мячом и без мяча. Мы видим статическую расстановку перед первым ударом по мячу, но дальше важна только динамика. Например, по схеме Хлусевич — защитник, но посмотрите, сколько раз за матч он оказывается у чужой штрафной!