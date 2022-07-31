Абаскаля интересует атака, а не судейство. «Спартак» забил 8 мячей в двух матчах

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сегодня, 22:25

«Оренбург» не справился с Промесом и компанией.

Испанский тренер «Спартака» решил подколоть владельца клуба и его супругу – заявил, что жалобы на судейство являются пустой тратой времени. А ведь в детстве насмотрелся на дикие ошибки испанских рефери в Ла Лиге. Теперь поступил хитро. «Важно прогрессировать и расти», — обращение к своей команде и одновременно к арбитрам.

Учитывая, что после крупного поражения в Суперкубке и ничьей с «Ахматом» Абаскаль набрал шесть пунктов, выиграв 8:2 по сумме двух матчей, уже можно сравнивать начало и продолжение, отметив разницу. Тем более, «Спартак» в ближайшие недели сыграет против «Урала» и «Сочи», можно продолжать успешную серию. Но не стоит забывать, с чего начали.

«Зенит» — «Спартак» — 4:0

Состав «Спартака» (4-4-2): Селихов – Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус – Умяров, Денисов, Зобнин, Игнатов – Соболев, Промес.

Как Тедеско верил в «3-5-2», так Абаскаль поверил в «4-4-2». Использовал «ромб», поставил плеймейкером Игнатова. И хотя позже сделает серию замен, изначальный план в общих чертах сохраняется. Чернов является напарником единственного надежного защитника команды – Джикии, Зобнину доверились, невзирая на сложный прошлый сезон. Соболев выходит в основе, а Николсон может его подменить. Поначалу «Спартак» не смотрелся ужасно, но гол Сергеева все сломал. Глупые ошибки – в трех из четырех случаев, привели к разгрому. Абаскаль не перевернул игру заменами, но когда на 46-й минуте счет 3:0, то сложно дергаться. Разыгрывали трофей, Гильермо начал с ледяного душа. Правда, против соперника, который делает больно всем клубам из Москвы.

«Ахмат» — «Спартак» — 1:1

Состав «Спартака» (4-3-3): Селихов – Хлусевич, Чернов, Джикия, Рыбус – Денисов, Умяров, Зобнин – Промес, Николсон, Зиньковский.

Испанец изучил ошибки первой игры, использовал схему, которая подойдет одновременно Зиньковскому и Промесу, а еще лучше подходит Николсону. Ямаец видит напарников, но не работает в глубине так, как Соболев. В Грозном Абаскаль усомнился в Умярове без подстраховки в опорной зоне. А игру гостям испортило удаление бывшего футболиста «Ахмата» — Рыбуса. Поляк подставил новую команду, хотя москвичи после перерыва в меньшинстве работали неплохо, а чудо-гол Мозеса определил его новую роль – «десятки».

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4

Состав «Спартака» (3-5-2 и 4-4-2): Селихов – Чернов, Джикия, Хлусевич – Денисов, Мозес, Мартинс, Литвинов, Зобнин – Соболев, Промес.

Соболева стоило удалить, в Краснодаре испанский тренер «Спартака» рисковал снова потерять очки. Гильермо поставил Денисова то ли правым латералем в схеме «3-5-2», то ли правым защитником в классике с «ромбом». Мозес играл атакующего хавбека на правом полуфланге. А ключевой стала роль Зобнина – левый полузащитник с широкими полномочиями. Гол Романа случился еще в равных составах. И хотя агрессивность Черникова подвела «Краснодар», если пересмотреть матч, то увидите – «Спартак» был хорош сам по себе. Дело не только в удалении. Заставляли защиту «горожан» ошибаться. Соболев и Промес начали понимать задачи форвардов в схеме с дуэтом. Оборона допустила всего три удара в створ ворот. Реализация половины метких попыток позволила получить первый разгром сезона. Во втором тайме освежили середину поля заменами, потеряли Джикию, но уже после этого забили четвертый мяч.

«Спартак» — «Оренбург» — 4:1

Состав «Спартака» (4-3-1-2): Селихов – Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус – Мартинс, Умяров, Зобнин – Мозес — Соболев, Промес.

Обратите внимание, что каждый раз Абаскаль ищет схему, неудобную для соперника. Когда не получалось, то перестраивался. Мозес в воскресенье не был таким заметным и важным, но умение закрыть несколько зон пригодилось и Виктору, и его напарникам. Мартинс повторил краснодарский опыт Зобнина, но теперь высоко отработал правый центральный полузащитник. Умные включения Перейры в атаке помогли команде, как и классные передачи Промеса. Квинси принял участие во всех голевых атаках. Дважды пасовал, дважды забил. Не реализовал пенальти, но это мало волнует Абаскаля, ведь Промес добил мяч в сетку. У «Спартака» получалось многое, разница по ударам красноречивая – 24:5. По точным такая же солидная – 10:2. Селихов предпочел бы впервые в сезоне не пропускать, но не получилось. Зато комбинации «Спартак» разыгрывал классические. Видели игру пятками, открывания, хорошо вошел Пруцев. Хотя не было Джикии, «красно-белые» привыкли к системе игры и ошибались без мяча намного реже.

Выводы об изменениях в «Спартаке»

- Новый тренер постоянно меняет схемы, чего Тедеско, Витория и Ваноли не делали. Иногда Абаскаль приказывает сыграть гибрид нескольких известных моделей по ходу матча, и хотя такие задачи запутывают команду, большая конкуренция на разных позициях позволяет за счет ротации и подбора исполнителей добиваться реализации задумок. «Спартак» становится тактически гибким, сохраняя парочку фокусов на будущее, вроде тяжелой пары Соболева и Николсона, или чистой игры в три центральных.

- Если «Зенит» и «Ахмат» нанесли много ударов в створ ворот Селихова, то «Краснодар» и «Оренбург» суммарно потревожили голкипера лишь в пяти случаях. Реализовали два из них, что много, но в прошлом сезоне «Спартак» допускал намного больше явных моментов. По xGA – качеству шансов оппонентов, команда Абаскаля не впечатляет, но еще посмотрим на связку Маслова и Джикии. Кажется самой перспективной, когда Павел наберет форму.

- Над обороной нужно работать, но можно минимизировать шансы оппонентов, сыграв в атаке. «Спартак» учится держать мяч – перешли отметку в 52%. По ударам за игру именно команда Абаскаля первая в РПЛ , перебили ЦСКА с «Крыльями Советов». Работали стандарты – уже есть три гола, видели приличные контратаки. Реализация радует, по качеству моментов «Спартак» сейчас выше, чем «Зенит». С главу на глаз пока чемпиону не равны, но у москвичей новый тренер и молодежь в составе. Работа только стартовала.

- Абаскаль доверяет футболистам после ошибок. Умярову дают шанс, чтобы увидеть от него фирменный футбол. Ротация в середине поля позволит сохранить свежесть, когда появится Кубок в новом формате с групповым раундом из шести поединков. Команда в настроении, «Спартак» собирает не просто удары, как бывало с ним часто, а именно меткие попытки. Стартовали с жалкого одного точного выстрела в Суперкубке, дошли до восьми в Краснодаре и десяти в первой домашней игре. Фактор своего поля может сработать, невзирая на отсутствие активных фанатов на трибунах. Собирают 11 000 зрителей в Москве, пока в столице не ввели Fan ID.