Заболотный — о ЦСКА при Федотове: «Всё совсем иначе, чем при Березуцком»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный ответил на вопрос о переменах при тренере Владимире Федотове.
Сейчас у нас совсем другой тренировочный процесс, если мы сравниваем нынешний ЦСКА с тем, что был при Березуцком. Все совсем другое, поэтому и игра такая.
У нас прилично поменялся состав, наигрываются новые позиции. Не скажу, что с уходом игроков мы стали слабее, у ребят молодая кровь.
У ЦСКА новая схема – может, это как-то вдохнуло в ЦСКА новую жизнь, действует по-другому. Новый сезон надо начинать с чистого листа.
Чем при Лёше Березуцком,
Чётче стали передачи,
Как тогда, при Лёне Слуцком.
Стали больше упражняться
На занятиях с мячом...
Надо честно всем признаться:
Лёша тренер ни о чём.
Чем при Лёше Березуцком,
Чётче стали передачи,
Как тогда, при Лёне Слуцком.
Стали больше упражняться
На занятиях с мячом...
Надо честно всем признаться:
Лёша тренер ни о чём.
Вообще кажется, что орешкин со своими идиотическими идеями отстал от команды, теперь опять рулит Гинер и все налаживается.
Ну а по «гениальному» управлению орешкина в ЦСКА видно, какие «профессионалы» рулят государством…
Вообще кажется, что орешкин со своими идиотическими идеями отстал от команды, теперь опять рулит Гинер и все налаживается.
Ну а по «гениальному» управлению орешкина в ЦСКА видно, какие «профессионалы» рулят государством…
Может в шахматы играли или байки травили ))
Может в шахматы играли или байки травили ))