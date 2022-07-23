Заболотный — о ЦСКА при Федотове: «Всё совсем иначе, чем при Березуцком»

Форвард ЦСКА ответил на вопрос о переменах при тренере .

Сейчас у нас совсем другой тренировочный процесс, если мы сравниваем нынешний ЦСКА с тем, что был при Березуцком. Все совсем другое, поэтому и игра такая.

У нас прилично поменялся состав, наигрываются новые позиции. Не скажу, что с уходом игроков мы стали слабее, у ребят молодая кровь.