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Заболотный — о ЦСКА при Федотове: «Всё совсем иначе, чем при Березуцком»

вчера, 20:53

Форвард ЦСКА Антон Заболотный ответил на вопрос о переменах при тренере Владимире Федотове.

Сейчас у нас совсем другой тренировочный процесс, если мы сравниваем нынешний ЦСКА с тем, что был при Березуцком. Все совсем другое, поэтому и игра такая.

У нас прилично поменялся состав, наигрываются новые позиции. Не скажу, что с уходом игроков мы стали слабее, у ребят молодая кровь.

У ЦСКА новая схема – может, это как-то вдохнуло в ЦСКА новую жизнь, действует по-другому. Новый сезон надо начинать с чистого листа.

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Все комментарии
протон
протон ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 02:39
Всё теперь совсем иначе,
Чем при Лёше Березуцком,
Чётче стали передачи,
Как тогда, при Лёне Слуцком.
Стали больше упражняться
На занятиях с мячом...
Надо честно всем признаться:
Лёша тренер ни о чём.
протон
протон ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 02:39
При всем уважении к Лехе и Васе, из них тренеры пока те ещё. Нужно учиться.
Вообще кажется, что орешкин со своими идиотическими идеями отстал от команды, теперь опять рулит Гинер и все налаживается.
Ну а по «гениальному» управлению орешкина в ЦСКА видно, какие «профессионалы» рулят государством…
Сп62
Сп62
вчера в 22:49
Некрасиво по отношению хоть и к бывшему.
ABir
ABir
вчера в 22:28, ред.
Деклассировал Березуцкого, заработал очки у Федота
makkie
makkie
вчера в 22:11
А тренировались ли при Березуцком?
Может в шахматы играли или байки травили ))
pomor45
pomor45
вчера в 21:12
Что может вдохнуть схема? Если только при ней позволяют что-то вдохнуть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:12, ред.
Эээх!!! Играл бы Тошка, хоть на 10% так, как языком лялякает... ((
shlomo
shlomo
вчера в 21:02
Ну тут и добавить нечего...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:55
Тренер профи...
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