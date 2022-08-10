«Бавария» подставила «Реал». Чемпионы Анчелотти недооценивают соперника

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сегодня, 10:10

В Хельсинки разыграют первый еврокубок сезона.

Полезно узнать о «Реале»

- Летом семь известных футболистов покинули состав Анчелотти, и лишь двое пополнили. У Карло – команда-консерва, и это комплимент. Консервируют состав, подход, состояние ключевых игроков. Законсервировали даже умение выигрывать ЛЧ . Вначале плей-офф точно не были фаворитами, но Куртуа и Бензема забрали кубок в Мадрид. Теперь Кариму нужен успех в Хельсинки, чтобы напомнить миру, почему именно он в октябре получит «Золотой мяч 2022».

- Тчуамени – один из лучших молодых футболистов мира. Перес и 80 млн евро для «Монако» оказались сильнее уговоров Мбаппе. Рюдигер тоже выбрал «Мадрид». Антонио классно смотрелся в «Челси», и хотя немец авантюрный, Милитао не настолько жесткий, опытный и самоуверенный. Новички интригующие, оба любят риск.

- Многие прощания читались. Бэйлу надоел европейский футбол. Иско и Йович ушли свободными агентами. Марсело пока без клуба, возраст и запросы всему виной. Немножко удивляет, что Гутьерреса отдали в «Жирону», но Перес любит опции обратного выкупа. Кубо и Майораль не нужны в основе. У «Реала» сейчас ни одного травмированного. Даже Азар будет искать счастья, выходя на замену.

- У Анчелотти даже слишком много игроков, достойных основы. Читается связка Рюдигера и Алабы, но Милитао может быть в лучшей физической форме прямо сейчас. Тогда он сыграет сегодня с первых минут. Каземиро настолько крутой, что Тчуамени надо запастись терпением. А ведь есть еще один французский талант в центре поля – Камавинга. Начо, Асенсио, Азар, Родриго и Васкес – тоже классный резерв.

- «Реал» понятный, что станет проблемой для команды в будущем сезоне. Даже Хави их понял и разгромил в марте 4:0 в Мадриде. Та встряска помогла Анчелотти настроить команду на плей-офф ЛЧ . А незрелые каталонцы наоборот подумали, что поймали Санта Клауса за бороду. Проиграли «Айнтрахту» дома. «Реал» предсказуемый, но безжалостно успешный. У них «4-3-3», и все фишки, вроде смены ролей Вальверде, изучены всем миром.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Рюдигер (Милитао), Алаба (Рюдигер), Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус.

Полезно узнать об «Айнтрахте»

- Нагельсманн сделал медвежью услугу «Реалу», обыграв «орлов» со счетом 6:1. Еще и накидали пять мячей за первый тайм в Бундеслиге. Не важно, что сказали футболисты Анчелотти и сам тренер, ведь Бензема и компания, как опытные акулы, учуяли кровь. «Реал» считает, что «Айнтрахт» слабый. А теперь вспоминаем имена соперников, отобравших у чемпионов Испании очки – «Эспаньол» и «Хетафе» обыграли «Мадрид» до Хави и Симеоне.

- С грандами «Реал» умеет играть, а с середняками много ничьих. «Кадис», «Эльче» и «Леванте» подтвердят, что у «Мадрида» несколько режимов. «Айнтрахт» попал в финал Суперкубка после успеха в одном из самых низкопробных финалов еврокубков в истории, но в Бундеслиге стали 11-ми. У австрийца Глазнера упрямая команда, не проиграли ни один из 13 матчей в ЛЕ . Сегодня ждут фантастический вечер футбола. Шанс всей жизни – обыграть «Реал».

- Не смейтесь, но у «Айнтрахта» не ужасная оборона. За весь прошлый сезон в Бундеслиге «орлы» пропустили всего 49 раз, а это меньше, чем «Боруссия» Д. Работают в три центральных. Трапп не худший голкипер Европы. Индивидуально хавбеки и защитники не элитные, но есть коллектив. И есть разница между Бундеслигой, где риск тренер запрещал, и Лигой Европы, где игроки раскрывались в индивидуальном прессинге или создавали моменты сами для себя.

- «Реал» не потерял ни одного игрока основы, «Айнтрахту» повезло меньше. После победы в ЛЕ ключевой защитник Ндика и лучший плеймейкер Костич отвлеклись на переговоры. К Эвану интерес «Милана», а Филип проходит медицинское обследование перед трансфером в «Ювентус». Мастер обводок и навесов с фланга управлял игрой «Айнтрахта» в атаке. Вряд ли Гётце, вернувшийся домой из ПСВ , сможет стать полноценной заменой. И без того среднее нападение станет слабее.

- Единственная зацепка «орлов», кроме недооценки «Реалом» середняков — в тренере. Если Глазнер идеально спланирует финал тактически, Линдстрём и Гётце создадут моменты, а Борре их реализует, то на поле окажется тот самый неуступчивый упрямый «Айнтрахт», что не давал никому обыграть себя в Лиге Европы, а не тот, который мало забивал в Бундеслиге. Схема «3-4-2-1» опасна, если поднять линии высоко или разрешить «Реалу» контратаковать, но сама модель говорит о стиле. «Айнтрахт» не стоит недооценивать, даже «Баварию» после перерыва тревожили – счет по точным ударам был 2:3, а не 0:7, как в первом тайме.

Ориентировочный состав «Айнтрахта» (3-4-2-1): Трапп – Туре, Тута, Ндика (Хасэбе) – Кнауфф, Соу, Роде, Ленц – Гётце, Линдстрём – Борре.

Полезно узнать о противостоянии

- «Айнтрахт» — особенная команда. Могут пропустить пять голов за тайм, но это не значит, что «орлы» всегда так играют. В феврале проиграли «Баварии» лишь 0:1, до этого в Мюнхене выиграли 2:1. И это не единственная победа «Айнтрахта». Побеждали дома 2:1, а пару лет назад разгромили «Баварию» 5:1. Причем чередовали те победы с поражениями в пять мячей. «Реалу» на заметку, «Айнтрахт» вчера и сегодня всегда разный.

- Кроос, Рюдигер, Карвахаль и Алаба развивались в Бундеслиге. Понимают немецкий футбол. А сам тренер уже выиграл три Суперкубка УЕФА с «Миланом» (дважды) и «Реалом». Но есть косвенные признаки, что не обязательно ждет легкая прогулка. Например, «Айнтрахт» поддержат около 10 тысяч фанатов на стадионе на 36 000 зрителей. А вот испанцы как оркестр на трибунах куда слабее. «Реалу» не привыкать к давлению, но вспомните Париж – иногда чемпион сам не свой.

- В финале Суперкубка УЕФА должны были сыграть «Реал» и «Барселона». В бою Бензема против Левандовского угадать победителя сложнее. Теперь Анчелотти однозначный фаворит, а единственная надежда немцев на грубые персональные ошибки защитников «Реала». Но и здесь есть сначала Кроос, Каземиро и Модрич, у которых еще нужно отобрать мяч, а дальше Куртуа – последний рубеж на пути в ворота «Мадрида». Ошибки Хави привели к менее интересному финалу, чем Эль Класико.