«Бавария» подставила «Реал». Чемпионы Анчелотти недооценивают соперника

В Хельсинки разыграют первый еврокубок сезона.
Полезно узнать о «Реале»
- Летом семь известных футболистов покинули состав Анчелотти, и лишь двое пополнили. У Карло – команда-консерва, и это комплимент. Консервируют состав, подход, состояние ключевых игроков. Законсервировали даже умение выигрывать ЛЧ. Вначале плей-офф точно не были фаворитами, но Куртуа и Бензема забрали кубок в Мадрид. Теперь Кариму нужен успех в Хельсинки, чтобы напомнить миру, почему именно он в октябре получит «Золотой мяч 2022».
- Тчуамени – один из лучших молодых футболистов мира. Перес и 80 млн евро для «Монако» оказались сильнее уговоров Мбаппе. Рюдигер тоже выбрал «Мадрид». Антонио классно смотрелся в «Челси», и хотя немец авантюрный, Милитао не настолько жесткий, опытный и самоуверенный. Новички интригующие, оба любят риск.
- Многие прощания читались. Бэйлу надоел европейский футбол. Иско и Йович ушли свободными агентами. Марсело пока без клуба, возраст и запросы всему виной. Немножко удивляет, что Гутьерреса отдали в «Жирону», но Перес любит опции обратного выкупа. Кубо и Майораль не нужны в основе. У «Реала» сейчас ни одного травмированного. Даже Азар будет искать счастья, выходя на замену.
- У Анчелотти даже слишком много игроков, достойных основы. Читается связка Рюдигера и Алабы, но Милитао может быть в лучшей физической форме прямо сейчас. Тогда он сыграет сегодня с первых минут. Каземиро настолько крутой, что Тчуамени надо запастись терпением. А ведь есть еще один французский талант в центре поля – Камавинга. Начо, Асенсио, Азар, Родриго и Васкес – тоже классный резерв.
- «Реал» понятный, что станет проблемой для команды в будущем сезоне. Даже Хави их понял и разгромил в марте 4:0 в Мадриде. Та встряска помогла Анчелотти настроить команду на плей-офф ЛЧ. А незрелые каталонцы наоборот подумали, что поймали Санта Клауса за бороду. Проиграли «Айнтрахту» дома. «Реал» предсказуемый, но безжалостно успешный. У них «4-3-3», и все фишки, вроде смены ролей Вальверде, изучены всем миром.
Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Рюдигер (Милитао), Алаба (Рюдигер), Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус.
Полезно узнать об «Айнтрахте»
- Нагельсманн сделал медвежью услугу «Реалу», обыграв «орлов» со счетом 6:1. Еще и накидали пять мячей за первый тайм в Бундеслиге. Не важно, что сказали футболисты Анчелотти и сам тренер, ведь Бензема и компания, как опытные акулы, учуяли кровь. «Реал» считает, что «Айнтрахт» слабый. А теперь вспоминаем имена соперников, отобравших у чемпионов Испании очки – «Эспаньол» и «Хетафе» обыграли «Мадрид» до Хави и Симеоне.
- С грандами «Реал» умеет играть, а с середняками много ничьих. «Кадис», «Эльче» и «Леванте» подтвердят, что у «Мадрида» несколько режимов. «Айнтрахт» попал в финал Суперкубка после успеха в одном из самых низкопробных финалов еврокубков в истории, но в Бундеслиге стали 11-ми. У австрийца Глазнера упрямая команда, не проиграли ни один из 13 матчей в ЛЕ. Сегодня ждут фантастический вечер футбола. Шанс всей жизни – обыграть «Реал».
- Не смейтесь, но у «Айнтрахта» не ужасная оборона. За весь прошлый сезон в Бундеслиге «орлы» пропустили всего 49 раз, а это меньше, чем «Боруссия» Д. Работают в три центральных. Трапп не худший голкипер Европы. Индивидуально хавбеки и защитники не элитные, но есть коллектив. И есть разница между Бундеслигой, где риск тренер запрещал, и Лигой Европы, где игроки раскрывались в индивидуальном прессинге или создавали моменты сами для себя.
- «Реал» не потерял ни одного игрока основы, «Айнтрахту» повезло меньше. После победы в ЛЕ ключевой защитник Ндика и лучший плеймейкер Костич отвлеклись на переговоры. К Эвану интерес «Милана», а Филип проходит медицинское обследование перед трансфером в «Ювентус». Мастер обводок и навесов с фланга управлял игрой «Айнтрахта» в атаке. Вряд ли Гётце, вернувшийся домой из ПСВ, сможет стать полноценной заменой. И без того среднее нападение станет слабее.
- Единственная зацепка «орлов», кроме недооценки «Реалом» середняков — в тренере. Если Глазнер идеально спланирует финал тактически, Линдстрём и Гётце создадут моменты, а Борре их реализует, то на поле окажется тот самый неуступчивый упрямый «Айнтрахт», что не давал никому обыграть себя в Лиге Европы, а не тот, который мало забивал в Бундеслиге. Схема «3-4-2-1» опасна, если поднять линии высоко или разрешить «Реалу» контратаковать, но сама модель говорит о стиле. «Айнтрахт» не стоит недооценивать, даже «Баварию» после перерыва тревожили – счет по точным ударам был 2:3, а не 0:7, как в первом тайме.
Ориентировочный состав «Айнтрахта» (3-4-2-1): Трапп – Туре, Тута, Ндика (Хасэбе) – Кнауфф, Соу, Роде, Ленц – Гётце, Линдстрём – Борре.
Полезно узнать о противостоянии
- «Айнтрахт» — особенная команда. Могут пропустить пять голов за тайм, но это не значит, что «орлы» всегда так играют. В феврале проиграли «Баварии» лишь 0:1, до этого в Мюнхене выиграли 2:1. И это не единственная победа «Айнтрахта». Побеждали дома 2:1, а пару лет назад разгромили «Баварию» 5:1. Причем чередовали те победы с поражениями в пять мячей. «Реалу» на заметку, «Айнтрахт» вчера и сегодня всегда разный.
- Кроос, Рюдигер, Карвахаль и Алаба развивались в Бундеслиге. Понимают немецкий футбол. А сам тренер уже выиграл три Суперкубка УЕФА с «Миланом» (дважды) и «Реалом». Но есть косвенные признаки, что не обязательно ждет легкая прогулка. Например, «Айнтрахт» поддержат около 10 тысяч фанатов на стадионе на 36 000 зрителей. А вот испанцы как оркестр на трибунах куда слабее. «Реалу» не привыкать к давлению, но вспомните Париж – иногда чемпион сам не свой.
- В финале Суперкубка УЕФА должны были сыграть «Реал» и «Барселона». В бою Бензема против Левандовского угадать победителя сложнее. Теперь Анчелотти однозначный фаворит, а единственная надежда немцев на грубые персональные ошибки защитников «Реала». Но и здесь есть сначала Кроос, Каземиро и Модрич, у которых еще нужно отобрать мяч, а дальше Куртуа – последний рубеж на пути в ворота «Мадрида». Ошибки Хави привели к менее интересному финалу, чем Эль Класико.
Прогноз «Соккер.ру»: сеньор Анчелотти станет первым тренером, который выиграет Суперкубок УЕФА четырежды, оторвется от Гвардиолы. Но учтите особенность «Айнтрахта», упомянутую выше – немцы будут кусаться. Многие ждут результативный футбол, вспоминают финал КЕЧ-1960 – победу «Реала» над «Айнтрахтом» со счетом 7:3. Вместо этого может случиться более скромная по счету, хотя и уверенная по игре победа фаворита.
Времена галактикос давно канули в Лету, но Реал и без такого звездного состава может блистать, что он и доказал в минувшем сезоне, победив как в Ла Лиге, так и в Европе. Воедино сложилось несколько факторов. Основной это работа главного тренера Карло Анчелотти. Он может объединить всех общей идеей и даже несмотря на недостаток ресурсов добивается результата. Второй фактор это игра нападающего Карима Бензема.
Что касаемо Айнтрахта, то он выиграл третий европейский трофей в своей истории (в далеких 1960-х годах был выигран Кубок Интертото...). В новый сезон подопечные Оливера Глазнера вступили тяжело, и можно беспокоиться за исход матча с Реалом. Впрочем, еврокубки это уже совсем другое дело и на одну встречу команда собраться может. Как знать, может поражение от Баварии окажется хитрым ходом, чтобы усыпить соперника.
Мадридский клуб безоговорочный фаворит. Победа Айнтрахта станет сенсацией. Непонятно, что должно произойти, чтобы сливочные упустили Суперкубок. Сопротивление немецкий клуб окажет, но его будет недостаточно. Итого победа испанцев с преимуществом в два мяча.
Времена галактикос давно канули в Лету, но Реал и без такого звездного состава может блистать, что он и доказал в минувшем сезоне, победив как в Ла Лиге, так и в Европе. Воедино сложилось несколько факторов. Основной это работа главного тренера Карло Анчелотти. Он может объединить всех общей идеей и даже несмотря на недостаток ресурсов добивается результата. Второй фактор это игра нападающего Карима Бензема.
Что касаемо Айнтрахта, то он выиграл третий европейский трофей в своей истории (в далеких 1960-х годах был выигран Кубок Интертото...). В новый сезон подопечные Оливера Глазнера вступили тяжело, и можно беспокоиться за исход матча с Реалом. Впрочем, еврокубки это уже совсем другое дело и на одну встречу команда собраться может. Как знать, может поражение от Баварии окажется хитрым ходом, чтобы усыпить соперника.
Мадридский клуб безоговорочный фаворит. Победа Айнтрахта станет сенсацией. Непонятно, что должно произойти, чтобы сливочные упустили Суперкубок. Сопротивление немецкий клуб окажет, но его будет недостаточно. Итого победа испанцев с преимуществом в два мяча.