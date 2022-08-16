«Копенгаген» – «Трабзонспор» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1660627818

сегодня, 08:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Копенгаген» – «Трабзонспор», который состоится 16 августа 2022 года

«Копенгаген»

Датский коллектив стал чемпионом в прошлом сезоне и теперь хочет пробиться в группу Лиги Чемпионов, что станет большим успехом для команды, а также хорошим денежным вознаграждением. В предстоящем матче с чемпионом Турции коллектив на своем поле постарается приложить максимум усилий, чтобы добиться домашней победы.

12 августа «Копенгаген» уступил на своем поле «Раннерс» (1:3), а седьмого числа крупно обыграл «Брондбю» (4:1).

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» давно не участвовал на групповом турнире Лиги Чемпионов, поэтому в этом розыгрыше команда максимально близка подошла к этой цели. В прошлом году команда выиграла чемпионат Турции, а сейчас после двух туров клуб набрал максимальные шесть очков. В матче с «Копенгагеном» всех болельщиков ждет неуступчивый и интересный поединок, который не оставит ни одного зрителя равнодушным.

12 августа «Трабзонспор» минимально обыграл «Хатайспор» (1:0), а пятого числа обыграл на выезде «Истанбулспор» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Копенгаген» – 2.15

Ничья – 3.4

Победит «Трабзонспор» – 3.45

Статистика

Пять последних матчей турецкого клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

«Копенгаген» проиграл три из четырех последних домашних матчей

Семь из десяти последних выездных матчей «Трабзонспора» завершились исходом «обе забьют»

«Копенгаген» выиграл шесть из десяти последних матчей из десяти во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Обоим командам есть что терять, поэтому матч будет напряженный и аккуратный. Предполагаем, что в первой встрече клубы не выявят победителя.