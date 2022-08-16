«Динамо» Киев – «Бенфика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Киев – «Бенфика», который состоится 17 августа 2022 года

«Динамо» Киев

«Динамо» Киев уже прошло две стадии квалификации Лиги Чемпионов, хотя с обоими соперниками были проблемы. Тем не менее, клуб вышел в финал, где его ждет вероятнее всего самый сильный соперник из всех возможных. Эксперты не верят в проход украинского клуба, однако на своем поле футболисты могут побороться и постараться добыть необходимый результат.

3 августа «Динамо» Киев обыграло «Штурм» (1:0), а девятого числа в ответной встрече смогло победить только в дополнительное время (2:1).

«Бенфика»

Португальский коллектив занял в прошлом сезоне чемпионата только третье место и вынужден пробиваться через сетку квалификации в групповой турнир Лиги Чемпионов. «Бенфика» не имела проблем в прошлом раунде и сейчас является большим фаворитом в матче с клубом, у которого присутствует явный недостаток игровой практики в официальных матчах. Поединок обещает быть интересным и напряженным.

13 августа «Бенфика» обыграла «Каса Пиа» (1:0) в Примейре-Лиге, а 9 числа выиграла ответной матч у «Мидтьюлланда» (3:1) в Лиге Чемпионов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Киев – 5

Ничья – 3.85

Победит «Бенфика» – 1.7

Статистика

«Бенфика» выиграла десять последних матчей во всех турнирах подряд

Киевский клуб одержал три победы в основное время из десяти последних

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бенфика» выиграла четыре из шести последних матчей у «Динамо» Киев

Прогноз

Сделать ставку на победу «Бенфики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Португальский клуб сейчас гораздо стабильнее и увереннее выглядит, а также имеют хорошую статистику личных встреч. Прогнозируем успех гостей в этом поединке.