«Динамо» Киев – «Бенфика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Киев – «Бенфика», который состоится 17 августа 2022 года
«Динамо» Киев
«Динамо» Киев уже прошло две стадии квалификации Лиги Чемпионов, хотя с обоими соперниками были проблемы. Тем не менее, клуб вышел в финал, где его ждет вероятнее всего самый сильный соперник из всех возможных. Эксперты не верят в проход украинского клуба, однако на своем поле футболисты могут побороться и постараться добыть необходимый результат.
3 августа «Динамо» Киев обыграло «Штурм» (1:0), а девятого числа в ответной встрече смогло победить только в дополнительное время (2:1).
«Бенфика»
Португальский коллектив занял в прошлом сезоне чемпионата только третье место и вынужден пробиваться через сетку квалификации в групповой турнир Лиги Чемпионов. «Бенфика» не имела проблем в прошлом раунде и сейчас является большим фаворитом в матче с клубом, у которого присутствует явный недостаток игровой практики в официальных матчах. Поединок обещает быть интересным и напряженным.
13 августа «Бенфика» обыграла «Каса Пиа» (1:0) в Примейре-Лиге, а 9 числа выиграла ответной матч у «Мидтьюлланда» (3:1) в Лиге Чемпионов.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Киев – 5
- Ничья – 3.85
- Победит «Бенфика» – 1.7
Статистика
- «Бенфика» выиграла десять последних матчей во всех турнирах подряд
- Киевский клуб одержал три победы в основное время из десяти последних
- Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Бенфика» выиграла четыре из шести последних матчей у «Динамо» Киев
Прогноз
Сделать ставку на победу «Бенфики», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Португальский клуб сейчас гораздо стабильнее и увереннее выглядит, а также имеют хорошую статистику личных встреч. Прогнозируем успех гостей в этом поединке.