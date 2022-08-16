«Аполлон» – «Олимпиакос» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Аполлон» – «Олимпиакос», который состоится 18 августа 2022 года

«Аполлон»

Клуб из Кипра стартовал в квалификациях Лиги Чемпионов, но не смог пробиться в следующий этап и теперь вынужден бороться за место в группе Лиги Европы. Тем не менее, соперник очень у «Аполлона» будет очень сложным и победа над ним станет небольшой сенсацией. Все же на своем стадионе у футболистов будут моменты, за которые они смогут зацепиться и побороться за победу.

12 августа «Аполлон» обыграл в Суперкубке Кипра «Омонию» (2:0), а девятого числа обыграл «Маккаби» Хайфа (2:0) в Лиге Чемпионов, чего не хватило для прохода в следующий этап.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» неприятно удивил своих болельщиков, бесславно покинув квалификацию Лиги Чемпионов, ведь от клуба ожидали групповой стадии. Теперь чемпион Греции может попасть в группу Лиги Еврпоы и там проявить себя, зайдя как можно дальше в этом турнире. Для этого необходимо подтвердить статус фаворита нынешнего противостояния и пройти «Аполлон», который считается далеко не простым соперником.

11 августа «Олимпиакос» обыграл «Слован» Братислава в серии пенальти (3:2), а четвертого числа разошелся миром с тем же «Слованом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аполлон» – 3.75

Ничья – 3.25

Победит «Олимпиакос» – 2.1

Статистика

«Аполлон» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Олимпиакоса» на выезде завершились исходом «обе забьют»

В единственном товарищеском матче между клубами была зафиксирована ничья (1:1)

Шесть из восьми домашних матчей «Аполлона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Коллективы не являются слишком результативными, поэтому существует большая вероятность, что исход матча решит один-два забитых мяча.