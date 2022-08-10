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Черчесов: «Проигрывать тоже надо уметь»

сегодня, 17:11
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)1 : 3Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)КарабахМатч завершен

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на поражение от «Карабаха» в Лиге чемпионов.

Во вторник после финального свистка искренне поздравил коллегу Гурбана Гурбанова. Мы, к сожалению, не справились со своей задачей, а «Карабах» заслуженно победил в Будапеште.

Уступать всегда неприятно, но жизнь продолжается, нам надо извлечь правильные уроки, чтобы стать сильнее.

Конечно, есть желание попасть в групповой этап Лиги Европы. Благодарны нашим болельщикам за поддержку и, конечно, хотим порадовать их в следующих играх.

Сезон только начался, впереди еще много выступлений, так что никто из нас не думает раскисать или расслабляться. Успех, безусловно, приятнее, но и проигрывать тоже надо уметь. Наша задача — спокойно разобрать свои ошибки, сделать правильные выводы и двигаться дальше

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