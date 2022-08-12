Генич раскрыл зарплату Оздоева в Турции

Футбольный комментатор Константин Генич раскрыл зарплату российского полузащитника Магомеда Оздоева в турецком «Фатих Карагюмрюк».
В конце июля 29-летний Оздоев подписал контракт с турецким клубом до конца сезона 2023/24.
Как вы думаете, какую сделали зарплату Оздоеву? 600 тысяч евро в год. Это меньше, чем предлагал условный «Урал». Это молодой игрок, игрок сборной.
Потом он начал думать, как бы взять назад свои слова об уходе из "Зенита"...
Затем он начал думать, как бы взять назад свои слова об отказе от ляма "Сочи", но у них и так есть уже Мелкадзе и Сарвели.
Так что остаётся уговаривать БигМака взять к себе в "Рубин"))
Потом он начал думать, как бы взять назад свои слова об уходе из "Зенита"...
Затем он начал думать, как бы взять назад свои слова об отказе от ляма "Сочи", но у них и так есть уже Мелкадзе и Сарвели.
Так что остаётся уговаривать БигМака взять к себе в "Рубин"))