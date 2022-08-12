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Генич раскрыл зарплату Оздоева в Турции

сегодня, 12:26

Футбольный комментатор Константин Генич раскрыл зарплату российского полузащитника Магомеда Оздоева в турецком «Фатих Карагюмрюк».

В конце июля 29-летний Оздоев подписал контракт с турецким клубом до конца сезона 2023/24.

Как вы думаете, какую сделали зарплату Оздоеву? 600 тысяч евро в год. Это меньше, чем предлагал условный «Урал». Это молодой игрок, игрок сборной.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 13:18
Мне тоже интересно!
альсато
альсато
сегодня в 13:12
В клубах РПЛ, никто Магомеду такую зп не предлогал...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:48
Так это было понятно, что средний турецкий клуб не даст пару лямов. Это только Рукаку думает, что даст... Вернее, думал...

Потом он начал думать, как бы взять назад свои слова об уходе из "Зенита"...

Затем он начал думать, как бы взять назад свои слова об отказе от ляма "Сочи", но у них и так есть уже Мелкадзе и Сарвели.

Так что остаётся уговаривать БигМака взять к себе в "Рубин"))
84wjtw4tpqrx
84wjtw4tpqrx
сегодня в 12:43
А свою зарплату он не раскрыл?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:42
Ему-то откуда знать...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:34
Не очень уж большая зарплата.
pg3nuccwk9a3
pg3nuccwk9a3
сегодня в 12:32
Он и на столько не играет
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:29
А что Костя у него финансист?
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