Генич раскрыл зарплату Оздоева в Турции

Футбольный комментатор Константин Генич раскрыл зарплату российского полузащитника в турецком «Фатих Карагюмрюк».

В конце июля 29-летний Оздоев подписал контракт с турецким клубом до конца сезона 2023/24.

Как вы думаете, какую сделали зарплату Оздоеву? 600 тысяч евро в год. Это меньше, чем предлагал условный «Урал». Это молодой игрок, игрок сборной.