Первый тренер Миранчука: «„Торино“ — отличный вариант для Алексея»

Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Аталанты» , оценил предстоящий переход хавбека в «Торино».

Я очень рад за то, что у Леши начнется новая жизнь. Он уже полностью прошел адаптацию в Италии в плане языка, социума и так далее. Теперь пришло время по-настоящему заиграть. Безусловно, жалко, что в «Аталанте» ему не удалось раскрыться, но на это есть объективные причины. Когда он выходил на поле, он давал результат. Статистика показывала, что каждый раз, когда ему доверяют, он оправдывает свое появление. Но у Гасперини было свое видение, своеобразный характер и желания. Отношения с главным тренером у них не сложились, Гасперини ему не доверял, поэтому Леша не заиграл так, как мог. Но ничего, так бывает. Теперь самое главное — идти вперед и добиваться успехов с новым клубом.

«Торино» — титулованный клуб с традициями и историей, стабильный середняк в данный момент, а в девяностые котировался намного выше, чем та же «Аталанта». Думаю, это отличный вариант для Алексея. Если Леше будут давать игровое время, если тренер будет ему доверять — уверен, у него все получится. Желаю, чтобы Алексей приятно удивил и порадовал российскую и итальянскую общественность своей игрой. Он способен на это. Сейчас все в его руках и в руках нового главного тренера.