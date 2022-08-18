«Сассуоло» – «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Лечче», который состоится 20 августа 2022 года

«Сассуоло»

У «Сассуоло» сезон не задался с самого начала, ведь команда уже покинула кубок Италии и крупно проиграла в первом туре чемпионата. Команда не прогрессирует последние пару лет, а результаты после ухода Роберто Де Дзерби значительно ухудшились. Предстоящая игра с новичком Серии А оставляет хорошую возможность одержать победу и закончить полосу из неудач в последних играх.

15 августа «Сассуоло» без шансов проиграл «Ювентусу» (0:3), а восьмого числа вылетел из кубка Италии уступив «Модене» (2:3).

«Лечче»

«Лечче» очень долго отсутствовал в Серии А и для болельщиков возвращение клуба стало большим событием. В первом туре команда дала настоящий бой «Интеру» и уступила всего в один мяч, что заряжает руководство и поклонников оптимизмом на будущие встречи. Выездной матч с «Сассуоло» будет тяжелым, но возможности побороться за очки у футболистов будут несомненно.

13 августа «Лечче» проиграл «Интеру» (1:2) в чемпионате Италии, а пятого числа уступил Читтаделле (2:3) в серии пенальти в рамках кубка страны.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 1.77

Ничья – 4.05

Победит «Лечче» – 4.15

Статистика

«Лечче» проиграл четыре из пяти последних встреч во всех турнирах

Четыре последних матча «Сассуоло» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей между клубами завершились ничьей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сассуоло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Для хозяев нынешний матч является отличным шансом набрать три очка и не запускать ситуацию в чемпионате Италии с самого его старта.