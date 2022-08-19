АПЛ – это не только «Ман Сити» и «Ливерпуль». Выбираем команды, которые способны на сенсацию

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сегодня, 18:56

Отберут очки у топов.

Сейчас Английская Премьер-Лига – чемпионат с самой большой концентрацией сильных конкурентоспособных команд. Борьба за золото первенства, как обычно, будет проходить между Манчестер Сити» и «Ливерпулем», но на этом интерес к турниру заканчиваться не должен. Мы соберем несколько потенциально ярких команд, которые способны удивить в новом сезоне.

«Фулхэм»

«Дачники» на протяжении последних шести сезонов курсируют между Чемпионшипом и Премьер-Лигой. На эту кампанию выпало выступление в элитном дивизионе. У команды крайне напряженный календарь на старте – «Ливерпуль», «Вулверхэмптон», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» (все это в диапазоне первых восьми туров). И даже так «Фулхэм» умудряется набирать очки.

Ничья с мерсисайдцами произвела вау-эффект – подопечные Марку Силвы не стали отказываться от прессинга и стремились лишить команду Клоппа свободного пространства для атаки. Зная сильные стороны «Ливерпуля», португальский менеджер решился на еще одно изменение – минимум передач у своих ворот. В противном случае мерсисайдцы быстро бы накрыли соперника и имели больше опасных моментов. Поединок первого тура в исполнении «Фулхэма» не стоит считать автобусом – к такому сценарию команда отходила ближе к последним минутам встречи. Но в том случае, когда играть надо с «Ливерпулем», такое развитие событий логично – может не хватить физики.

После матча Силва констатировал:

Мы должны уважать «Ливерпуль», но, конечно, делать свою работу и верить в себя. Мы отлично провели первый тайм, почти идеально контролировали и блокировали. Во втором тайме мы превзошли их во всем. Я знаю, каким классом обладает Митрович, и я здесь, чтобы выжать лучшее из своих игроков. Митрович – это не только голы, он оказывает постоянное давление, и в целом он проделал фантастическую работу.

Ничейный результат во втором туре против «Вулверхэмптона» — еще одна неожиданность. При этом «дачники» владели мячом чаще по сравнению с процентом в матче против «Ливерпуля». Любые очки с топами на финише сезона могут оказать определяющее значение на место в таблице. Чтобы не вылететь, надо все-таки совершить ряд приобретений.

«Арсенал»

Лондонцы очередной год выбираются из кризиса содержания и результатов. Все помнят угрозу отставки Микеля Артеты. Однако сейчас «пушкари» крайне активны на трансферном рынке, совершают точечные приобретения. После ухода Александра Ляказетта возникла необходимость в форварде – из «Сити» подписали» Габирэля Жезуса.

Оттуда же привезли Александра Зинченко и получили два в одном – и хавбека в атаку, и атлетичного левого защитника. Сообщалось, что украинец от новой команды требовал гарантию игры на родной позиции, но пока экс-ассистент Гвардиолы оставляет Александра в роли латераля. Объяснить это можно тем, что в центре поля более предпочтительно смотрится Мартин Эдегор, а Зинченко не тот игрок, которого стоит обделять временем на поле. На дистанции понадобится глубина состава – и в этом случае пригодится универсальность хавбека сборной Украины.

Пока «канониры» хороши и в содержании игры – обыграли «Кристал Пэлас» (2:0) и результативно вскрыли «Лестер» (4:2). Новобранцы быстро адаптируются к новому клубу – сказывается тот факт, что Артета когда-то работал с Гвардиолой в «Сити». Зинченко уже записал на свой счет ассист, а Жезус поучаствовал во всех голах лондонцев «Лестеру» (дубль и 2 голевых паса). На бумаге «Арсенал» способен навязать конкуренцию «Тоттенхэму» за место в топ-4 чемпионата и опережать «Манчестер Юнайтед» («дьяволы» сейчас идут в зоне вылета).

«Астон Вилла»

Интерес к команде повышают несколько факторов: во-первых, работа Стивена Джеррарда главным тренером. Англичанин уже имеет опыт тренерской деятельности в «Рейнджерс», а теперь по-новому знакомится с Английской Премьер-лигой, чтобы однажды встать у руля «Ливерпуля». Во-вторых, попытки Фелиппе Коутиньо реанимировать карьеру. В прошлом году он после переходу в «Астон Вилу» смотрелся живее, чем в «Барселоне». Второй сезон после возвращения в привычный чемпионат покажет, сможет ли бразилец вернуть свой прежний уровень

К тому же «львы» имеют достаточно большой подбор футболистов для ротации без сильного ущерба игре – на каждую позицию по 2-3 исполнителя. Первый тур даже лучший бомбардир команды в прошлом чемпионате Олли Уоткинс начинал на скамейке, по ходу двух матчей на замену выходил Эмилиано Буэндиа. Джеррард хочет извлечь максимум из имеющихся в его распоряжении игроков – поэтому и Коутиньо с Ингзом проводят на поле не все 90 минут (по-другому в АПЛ просто нельзя).

Общее впечатление смазывает травма Диего Карлоса – центрального защитника, который еще недавно был куплен за 30,5 миллионов евро у «Севильи». На данный момент на результате его повреждение сказывается несильно – «Астон Вила» обыграла «Борнмут» и «Эвертон» и в обоих случаях владела преимуществом по владению и больше играла в пас.

На первую пятерку «львам» надеяться не стоит – «Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» обладают большим запасом. Но подопечные Стивена Джеррарда могут побороться за шестую или седьмую строчку с «Юнайтед», «Вест Хэмом», «Лестером» и другими командами. Если Кубок лиги и Кубок Англии уйдут к клубам из топ-5, эти строчки тоже позволят сыграть в еврокубковых турнирах.